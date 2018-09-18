3 barÄ±ÅŸ akademisyenine 1'er yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verildi

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza atan 3 akademisyene 1'er yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verildi. HÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda dava açÄ±lan akademisyenlerden 17’si 5 ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Görülen ilk iki duruÅŸmada, 3 akademisyene hapis cezasÄ± verildi. Tutuklu akademisyen Hanifi BarÄ±ÅŸ ise ilk duruÅŸmada bertaat etti. Öte yandan gazeteciler duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza attÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda dava açÄ±lan barÄ±ÅŸ akademisyenlerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n duruÅŸmalarÄ± devam ediyor. 5 ayrÄ± mahkemenin baktÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmalarda bugün 17 barÄ±ÅŸ akademisyeni yargÄ±lanÄ±yor. 4 Temmuz 2018’den beri tutuklu bulunan akademisyen Hanifi BarÄ±ÅŸ’Ä±n da ilk duruÅŸmasÄ± bugün görüldü.

DURUÅžMA ÖNCESÄ° AÇIKLAMA: BARIÅž TALEBÄ° SUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R

DuruÅŸmalar öncesi ÇaÄŸlayan Adliyesi önünde akademisyenler basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. "BarÄ±ÅŸ hakkÄ±mÄ±zdÄ±r! BarÄ±ÅŸ talebi suç deÄŸildir, yargÄ±lanamaz!" ve "Hanifi BarÄ±ÅŸ'a özgürlük" pankartlarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Görevlisi AslÄ± Odman okudu.

Odman, "SiyasileÅŸmiÅŸ yargÄ±nÄ±n iddianamelerinin hukuki kanÄ±tlar deÄŸil kanaat içermesine ve tutukluluk süresinin bizatihi bir yargÄ±sÄ±z infazlÄ± cezalandÄ±rmaya dönüÅŸmesi artÄ±k vakayÄ± adiye haline geldi" dedi.

Adli vakalarÄ±n adi vakalara dönüÅŸtüÄŸünü belirten Odman, "Bugün Hanifi BarÄ±ÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n savunmasÄ±na ÅŸahit, tahliyesine tanÄ±k olacaÄŸÄ±z. Bugün 5 ayrÄ± mahkemede toplam 17 barÄ±ÅŸ akademisyeni yargÄ±lanacak. Adliyelerin uzun hak mücadeleleri sonucunda mutlak gücü sÄ±nÄ±rlayan hukuku deÄŸil, kÄ±sa devre ile gücü uygulayan kurumlar haline geldiÄŸini yaÅŸanan tarih içinde görüyoruz. 24 saat içinde tahliye edilen insan haklarÄ± avukatlarÄ± tekrar tutuklanabiliyor. Akademik yÄ±lÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu haftalarda 70 bin öÄŸrenci öÄŸrenim hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bir halde hapishanelerde. Hukukla güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸçi haklarÄ±nÄ± talep eden yüzlerce Üçüncü HavalimanÄ± iÅŸçisi gözaltÄ±nda tutuluyor. ÇalÄ±ÅŸma barÄ±ÅŸÄ± jandarma ile kolluk ile ceza ile imar barÄ±ÅŸÄ± tüm yaÅŸamÄ± savunanlarÄ±n sesi kÄ±sÄ±larak beton ile asfalt ile haklar askÄ±ya alÄ±narak uygulanÄ±yor. Biz söz barÄ±ÅŸÄ±n demeye iÅŸte bu yüzden devam etmek zorundayÄ±z. BildiÄŸimiz, bizi, hepimizi yaÅŸatan en basit imkanlar, haklar, özgürlüklerimiz, bir arada eÅŸit ve adil yaÅŸama ümidimiz, doÄŸa elimizden alÄ±nmasÄ±n diye... Söz barÄ±ÅŸÄ±n, akademi ÇaÄŸlayan'da!" diye konuÅŸtu.

BASINI KOVDU, CEZA VERDÄ°

Ä°stanbul 37’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ve Ä°stanbul 28’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ä°stanbul 28’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ilk olarak Dr. Gaye YÄ±lmaz'Ä±n duruÅŸmasÄ± görüldü. Uzun'un avukatÄ± Ä°nayet Aksu mazereti nedeniyle duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± Özarslan, Aksu'nun mazeretini kabul etmedi. YÄ±lmaz, avukatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle erteleme talep etti. Erteleme talebi mahkeme tarafÄ±ndan reddedilen YÄ±lmaz, avukatÄ± olmadan savunma yapamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DuruÅŸmaya karar için ara verilirken, gazetecilerin içeride izinsiz bilgisayar açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ersin Özarslan, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± duruÅŸma salonundan çÄ±kardÄ± ve aradan sonra içeri alÄ±nmamalarÄ± konusunda güvenlik görevlilerine direktif verdi.

Karar arasÄ±ndan sonra tekrar içeri alÄ±nan YÄ±lmaz'a karar okundu. AvukatÄ± bulunmayan ve savunma yapamayan YÄ±lmaz'a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

Günün ikinci duruÅŸmasÄ±nda Yrd. Doç. Bülent Küçük'ün duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°çeriye basÄ±n mensuplarÄ± alÄ±nmadÄ±. Son sözü sorulan Küçük, önceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini belirtti. Akademisyen Küçük 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Küçük’ün yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± dikkate alÄ±narak ceza 1 yÄ±l 3 aya düÅŸürüldü. Mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Günün üçüncü duruÅŸmasÄ±nda da Prof. Dr. N.N. hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Sözlü olarak savunma yapan N.N. “Metni bir vatandaÅŸ, bir tarihçi, bir sosyal bilimci ve bir kamu görevlisi olarak imzaladÄ±m.” dedi. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Prof. Dr. N.N’ye 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± uyguladÄ±.

3 AKADEMÄ°SYEN Ä°LK DURUÅžMALARINA ÇIKTI

37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde de BoÄŸaziçi Üniversitesinden Emekli Prof. Dr. Z. S.P. ve Doktora ÖÄŸrencisi Ömer Faruk YekdaÅŸ’Ä±n, 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde de Türk Alman Üniversitesinden Dok. ÖÄŸr. Üyesi Berke Özenç’in ilk duruÅŸmalarÄ± görüldü. 37. ACM derhal beraat taleplerini reddederken, bildiri nedeniyle açÄ±lan ilk dava olan 13. ACM’deki dosyalarÄ±n celbini istedi. 29-1 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddeden soruÅŸturma izni istenmesine karar verdi. Gazetemizin baskÄ±ya gittiÄŸi dakikalarda diÄŸer akademisyenler henüz hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde de YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi’nde doktora öÄŸrencisi Semih SavaÅŸal, BoÄŸaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. ReÅŸit Canbeyli, Prof. Dr. Berna KÄ±lÄ±nç, Dr. AslÄ± Zeren, Yrd. Doç. Dr. Meral Demirel, Yrd. Doç. Dr. Ceren Özselçuk, Doç. Dr. Zeynep Gambetti, ÖÄŸr. Gör. Can Candan’Ä±n 2. , Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin Ä°nceoÄŸlu’nun birinci duruÅŸmasÄ± görüldü. BeyanlarÄ±nÄ± tamamlayan yedi akademisyenin duruÅŸmalarÄ± 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi bünyesindeki akademisyen yargÄ±lamalarÄ± ile birleÅŸti. 18 Ekim'de devam edecek. Ä°ddianamenin ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iki akademisyen savunma yapmadÄ±.

HANÄ°FÄ° BARIÅž TAHLÄ°YE OLDU

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek tutuklanan BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyen ve avukat Hanifi BarÄ±ÅŸ, Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ilk duruÅŸmasÄ±na çÄ±ktÄ±.

DuruÅŸmada savunma yapan BarÄ±ÅŸ, “Böyle bir davanÄ±n açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± içerisindeyim. Akademisyenlerin en olaÄŸan rutini eriÅŸtikleri bilgi, haber, makale, rapor gibi verileri çeÅŸitli araçlarla paylaÅŸmaktÄ±r. Sosyal medya da bunlardan biridir” dedi. BarÄ±ÅŸ’Ä±n avukatlarÄ± da tahliye talep etti. Daha sonra savcÄ±, Hanifi BarÄ±ÅŸ'Ä±n adli kontrol uygulamasÄ±yla tahliyesini talep etti.

Aradan sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme de BarÄ±ÅŸ'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ile tahliye edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 13 AralÄ±k günü görülecek.

NE OLMUÅžTU?

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyen ve avukat Hanifi BarÄ±ÅŸ sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Hakim tutuklama gerekçesini “kaçma ve saklanma ÅŸüphesi” olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±ÅŸ, karakola ifade vermeye kendisi gitmiÅŸ, savcÄ±lÄ±k sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamalar ise özgün yorumlarÄ±nÄ± katmadan genelde yabancÄ± haber sitelerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haber gönderileri olmuÅŸtuu. Haberde kullanÄ±lan fotoÄŸraflar da suçlamalar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Haber baÅŸlÄ±klarÄ±yla ve spotlarÄ±n ekran fotoÄŸraflarÄ± alÄ±narak oluÅŸturulan ve IKBY ile ilgili haberlerin de içine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dosyada BarÄ±ÅŸ’Ä±n “terör örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

5 barÄ±ÅŸ akademisyeni 2 ayrÄ± mahkemede yargÄ±landÄ±

BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

BarÄ±ÅŸ akademisyenleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:23

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