17 ilde 'FETÃ–' operasyonu:Â 60 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 60 kiÅŸiye yÃ¶nelik 17 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± ByLock kulandÄ±klarÄ± ve "FETÖ'nün mali yapÄ±lanmasÄ±nda bulunduklarÄ±" gerekçesiyle 60 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdi. Verilen karar kapsamÄ±nda 17 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürülen 43 kiÅŸi ile "FETÖ'nün mali yapÄ±lanmasÄ±nda bulunduklarÄ±" iddia edilen 17 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yönelik gözaltÄ± kararÄ± verdi.
Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü aralarÄ±nda Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 ilde 60 farklÄ± adrese sabah saatlerinde baskÄ±n düzenledi. Polislerin adreslerdeki aramalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 11:41