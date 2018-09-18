Eren Erdem: 19 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak duruÅŸmadan kaÃ§tÄ±nÄ±z

Silivri'de tutuklu bulunan Eren Erdem, 19 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak olan duruÅŸmanÄ±n ertelenmesine tepki gÃ¶sterdi.

Silivri 'de tutuklu bulunan CHP eski milletvekili ve CHP PM üyesi Eren Erdem, 19 Eylül'de yapÄ±lacak duruÅŸmanÄ±n ertelenmesine tepki gösterdi.

Erdem'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan bir dizi paylaÅŸÄ±mda "Dosya birleÅŸtirme bahanesiyle 19 Eylül günü yapÄ±lacak duruÅŸmadan kaçtÄ±nÄ±z. Peki bundan sonraki oyununuz nedir? UnutmayÄ±n, gerçeklerin er ya da geç ortaya çÄ±kmak gibi bir huyu vardÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Erdem'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar ÅŸöyle:

"Bugün hakkÄ±mdaki iftiralara karÅŸÄ± cevap verme hakkÄ±m ve özgürlüÄŸüm gasp edilmiÅŸtir. 19 Eylül ÇarÅŸamba günü, 83 günlük “rehineliÄŸimin” sonunda Ä°LK KEZ hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak, belgelerle bu kumpasÄ± tamamen çökertecektik! Ama duruÅŸmamÄ±zÄ± iptal ettiler! Ve bugün birleÅŸtirme kararÄ±yla, duruÅŸmaya sadece “1 Gün Kala” tahliyem de gasp edilmiÅŸtir. Oysa ki, sunacaÄŸÄ±mÄ±z delillerle bu kumpas tamamen çökecek ve ben özgür kalacaktÄ±m! Buradan sesleniyorum: “DosyayÄ± kaçÄ±rmayÄ±n, iddialarÄ±nÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± cevaplayacaÄŸÄ±m! YargÄ±layÄ±n beni ki herÅŸey ortaya çÄ±ksÄ±n. DosyayÄ± nereye kaçÄ±rsanÄ±z kaçÄ±rÄ±n ve nereye kaçarsanÄ±z kaçÄ±n, bu alçak kumpas çökecek. Asla namerde boyun eÄŸmeyeceÄŸim! Dosya birleÅŸtirme bahanesiyle 19 Eylül günü yapÄ±lacak duruÅŸmadan kaçtÄ±nÄ±z. Peki bundan sonraki oyununuz nedir? UnutmayÄ±n, gerçeklerin er ya da geç ortaya çÄ±kmak gibi bir huyu vardÄ±r. DosyayÄ± kaçÄ±rabilirsiniz ama gerçeklerden kaçamazsÄ±nÄ±z! ÖzgürlüÄŸüm halkÄ±ma emanettir..."

Bugün hakkÄ±mdaki iftiralara karÅŸÄ± cevap verme hakkÄ±m ve özgürlüÄŸüm gasp edilmiÅŸtir. 19 Eylül ÇarÅŸamba günü, 83 günlük “rehineliÄŸimin” sonunda Ä°LK KEZ hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak, belgelerle bu kumpasÄ± tamamen çökertecektik! Ama duruÅŸmamÄ±zÄ± iptal ettiler! — Eren Erdem (@erenerdemnet) 17 Eylül 2018

(HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:45

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