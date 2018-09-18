Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda 'apolet soruÅŸturmasÄ±' baÅŸlatÄ±ldÄ±

Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda, 2. Ordu KomutanÄ± Ä°smail Metin Temel'e iliÅŸkin 'Apoletlerini sÃ¶keceÄŸim' sÃ¶zleri gerekÃ§esiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda, 2. Ordu KomutanÄ± Ä°smail Metin Temel' iliÅŸkin "Apoletlerini sökeceÄŸim" sözleri gerekçe gösterilerek soruÅŸturma dosyasÄ± açÄ±ldÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmayan Ä°nce, ÅŸüpheli bulunursa yargÄ±lanacak.

SoruÅŸturmanÄ±n, Ayhan Aslan isimli bir ÅŸahsÄ±n Ä°nce hakkÄ±nda BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na 'terör örgütü propagandasÄ±' ve 'tehdit' suçlamasÄ±yla ÅŸikâyette bulunmasÄ± üzerine baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Sabah'Ä±n haberine göre, Aslan ÅŸikâyetinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Muharrem Ä°nce yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada '30 AÄŸustos'ta ilk emekliye ayÄ±racaÄŸÄ±m general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem Ä°nce deÄŸilim' ÅŸeklinde akla mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmayacak bir açÄ±klama yaparak ordumuzu ve baÅŸÄ±ndaki komutanÄ±mÄ±zÄ± yalan yanlÄ±ÅŸ siyasetine alet etmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n evvelinde de yÄ±llardÄ±r canÄ±nÄ± hiçe sayÄ±p vatan topraklarÄ±nÄ± tüm deÄŸerlerinin üzerinde tutan aldÄ±ÄŸÄ± tüm apoletlerini ÅŸerefi ile sonuna kadar hak eden ülkenin bölünmez bütünlüÄŸü için vatan hainleri ile ordunun baÅŸÄ±nda çarpÄ±ÅŸan Ä°smail Metin Temel KomutanÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ne olduÄŸunu henüz idrak edememiÅŸ hala kendi yalan siyaseti sanan Muharrem Ä°nce adeta o beyanÄ±yla kendince halkÄ±n önüne atmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama bunun ötesinde terör örgütü ve yandaÅŸlarÄ±na bir anlamda destek ve moral vermiÅŸtir. Bu açÄ±klamasÄ± terör örgütlerine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmanÄ±n ötesinde bir ÅŸey deÄŸildir."

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± söz konusu ÅŸikâyetle ilgili bir dosya oluÅŸturdu. Dosyada Ä°nce o dönem milletvekili olduÄŸu için "HakkÄ±nda ÅŸikâyette bulunulan" olarak belirtildi. Dosyaya 2018/60440 numarasÄ± verildi. Daha sonra dosya, ÅŸikâyete konu sözlerin KaÄŸÄ±thane'deki bir mitingde söylendiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderildi. Fakat emniyetin incelemesinde sözlerin NevÅŸehir mitinginde zikredildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bunun üzerine dosya yetkisizlik kararÄ± ile NevÅŸehir'e gönderildi. Ä°ncelemeyi NevÅŸehir BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak.

NE OLMUÅžTU?

Ä°nce, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n seçim mitingine katÄ±lan ve konuÅŸmasÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlayan 2. Ordu KomutanÄ± Ä°smail Metin Temel'e tepki göstermiÅŸ ve Temel'e “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il baÅŸkanÄ± mÄ±sÄ±n?” sorusu yöneltmiÅŸti. Ä°nce, “Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir ÅŸey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceÄŸim” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Muharrem Ä°nce: Yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 09:18

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