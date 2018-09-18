70. Emmy Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

70. Emmy Ã–dÃ¼lleri'ne, 5 dalda Ã¶dÃ¼l alan 'The Marvelous Mrs Maisel' ve yÃ¶netmen Glenn Weiss'Ä±n sÃ¼rpriz evlenme teklifi damga vurdu.

ABD'de "Televizyonun OscarlarÄ±" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde bu yÄ±l 5 dalda ödül kazanan "The Marvelous Mrs Maisel" dizisi öne çÄ±ktÄ±.

70. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. SunuculuÄŸunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptÄ±ÄŸÄ± tören, NBC televizyonundan canlÄ± yayÄ±mlandÄ±.

THE MARVELOUS MRS MAÄ°SE'E 5 DALDA ÖDÜL

"The Marvelous Mrs Maisel" dizisi 5 farklÄ± dalda kazandÄ±ÄŸÄ± ödüllerle dikkati çekti.

â– En Ä°yi Drama ödülü HBO'nun iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan Game of Thrones'a

â– Drama türünde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülü "The Americans" dizisiyle Matthew Rhys'a

â– Drama türünde "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" ödülü "The Cown" dizisindeki rolüyle Claire Foy'a

â– Drama türünde "En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu" ödülü, Game of Thrones oyuncularÄ±ndan Peter Dinklage'e

â– Komedi türünde "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" ödülü, Rachel Brosnahan'a

â– Komedi türünde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülü "Barry" dizisindeki rolüyle Bill Header'a

â– "En Ä°yi Komedi Dizisi" ödülü, "The Marvelous Mrs Maisel" yapÄ±mÄ±na

â– "En Ä°yi Komedi Yönetmeni" ve "En Ä°yi Komedi Senaristi" ödülü "The Marvelous Mrs Maisel"Ä±n yönetmeni Amy Sherman-Palladino'ya

â– "En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu" ödülü Alex Borstein'e

â– "En Ä°yi Mini Dizi /TV Filmi" ödülü "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" dizisine

â– Mini dizi/TV filmi dalÄ±nda "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" ödülü "Seven Seconds" dizisinden Regina King'e

â– Mini dizi/TV filmi dalÄ±nda "En Ä°yi Erkek Oyuncu" Daren Cariss'e

â– Mini dizi/TV filmi dalÄ±nda "En Ä°yi Yönetmen" ödülü Ryan Murphy'ye verildi.

GECEYE EVLENME TEKLÄ°FÄ° DAMGA VURDU

Oscar Ödülleri'ni yöneten Glenn Weiss "En Ä°yi Özel YapÄ±m Yönetmeni" ödülüne deÄŸer bulundu.

Weiss'Ä±n iki hafta önce hayatÄ±nÄ± kaybeden annesinin yüzüÄŸüyle kÄ±z arkadaÅŸÄ±na sahnede evlilik teklif etmesi ise geceye damgasÄ±nÄ± vurdu. (New York/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 08:24

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