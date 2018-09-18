Rusya: Ä°srail, Ä°l-20 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ± Suriye savunma sistemine kalkan yaptÄ±

Rusya, Ä°l-20 tipi askeri uÃ§aÄŸÄ±n, Suriye'nin S-200 savunma sistemi tarafÄ±ndan 'Ä°srailli pilotlarÄ±n sorumsuzluÄŸu' nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, içindeki 15 askerle Akdeniz üzerinde radardan kaybolduÄŸu duyurulan Ä°l-20 tipi Rus askeri uçaÄŸÄ±nÄ±n Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fÄ±rlatÄ±lan bir füzeyle vurulduÄŸu açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada Ä°srailli pilotlarÄ±n uçaÄŸÄ± Suriye hava savunma sisteminin bulunduÄŸu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± söylendi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, dün Suriye’de kaybolan Ä°l-20 uçaÄŸÄ±yla ilgili açÄ±klamalar yaptÄ±. "Ä°l-20 uçaÄŸÄ±mÄ±z S-200 sistemi tarafÄ±ndan vuruldu" ifadesini kullanan KonaÅŸenkov, uçaÄŸÄ±n Ä°srailli pilotlarÄ±n sorumsuzluÄŸu yüzünden düÅŸtüÄŸünü söyledi.

'RUSYA-Ä°SRAÄ°L Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°N RUHUNA AYKIRI'

KonaÅŸenkov "Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu provokasyonu düÅŸmanca olarak nitelendiriyoruz. Ä°srail askerlerinin sorumsuz davranÄ±ÅŸÄ± yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-Ä°srail iliÅŸkilerinin ruhuna aykÄ±rÄ±" dedi.

KonaÅŸenkov, pilotlarÄ±n uçaÄŸÄ± Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduÄŸu bölgeye, ateÅŸ hattÄ±na sürüklediÄŸini, uçaÄŸÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'CEVAP VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

KonaÅŸenkov "Ä°srail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotlarÄ± Rus uçaÄŸÄ±nÄ± görememiÅŸ olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra iniÅŸe geçmiÅŸti. KasÄ±tlÄ± olarak bu provokasyonu yaptÄ±lar" dedi. KonaÅŸenkov, olanlarÄ± deÄŸerlendirdiklerini ve Ä°srail’in bu eylemine gerektiÄŸi gibi karÅŸÄ±lÄ±k verme hakkÄ±nÄ± ellerinde bulundurduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 11:12

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