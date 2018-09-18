Yüzde 93 engelli gazeteci Metin Duran tahliye edildi

6 ayı aşkın bir süredir tutuklu olan gazeteci Metin Duran, Adli Tıp Kurumu’nun 'Cezaevinde kalamaz' raporu vermesi üzerine tahliye edildi.

Yüzde 93 engelli olmasına rağmen Mart ayından bu yana Sincan Kapalı Cezaevleri Kampusu’nda bulunan hastanede tutulan gazeteci Metin Duran, tahliye edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından “Cezaevinde kalamaz” raporu verilmesi üzerine infazının bir yıl ertelenmesine karar verilen Duran, akşam saatlerinde kendisine refakat eden kardeşi Zeydan Duran ile beraber cezaevinde çıktı. Zeydan Duran, karar dolayısıyla çok sevinçli olduklarını belirtirken, bu süreçte Metin’in tedavisinin aksadığını da ekledi. Duran, Metin’in tedavisi için yarın Ankara’da olacaklarını belirtirken, sonraki gün Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan evlerine döneceklerini aktardı.

METİN DURAN KİMDİR?

KHK ile kapatılan Radyo Rengin çalışanı olan Metin Duran, ayrıca kentte yerel gazetelere haber yapıyordu. Nusaybin’de sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği 10 Ekim 2015’te, kalp rahatsızlığı nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi’ne giden Duran, Acil Servis’te görevli doktorun “Nerelisin” sorusuna “Nusaybinliyim” cevabı verdi. Bunun üzerine doktordan “Rahatsızlığın psikolojik” cevabını alan Duran, tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Duran, aynı gece kalp krizi geçirerek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak felç geçirdi. Günlerce yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren Duran, hayata tutunurken, felçli kalarak yürüyemez hale geldi. Duran, aynı zamanda hafızasını da yitirdiği rahatsızlık sonrası, yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Duran, Nusaybin’deki ailesinin evine yasak devam ettiği için gidemeyince, Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kendisine sahip çıkarak, geçici bir eve yerleştirdi. Duran, yasağın kalkmasının ardından ailesiyle birlikte dönmek istediği evleri yıkılınca, yakınlarının evine yerleşti. Bu sırada cezası onanan Duran, Sincan 2 No’lu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 00:14

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