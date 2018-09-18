Şoygu: İdlib'de yeni askeri operasyon düzenlenmeyecek

Putin ve Erdoğan görüşmesinin ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'e yönelik askeri operasyon olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu açıklama yaptı.

İdlib'e yönelik askeri operasyonun olmayacağını söyleyen Şoygu, önümüzdeki saatlerde ayrıntılarla ilgili Suriye tarafıyla mutabakatın sağlanacağını belirtti. Gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan anlaşmanın İdlib’de askeri operasyonun olmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna yanıt veren Şoygu, “Evet” dedi.

“Şam operasyonu ertelemeyi kabul etti mi?" diye soran gazetecilere de yanıt veren Şoygu, “Önümüzdeki saatlerde onlarla, bu anlaşmada belirtilen tüm pozisyonlarla ilgili mutabakat sağlayacağız” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 00:11

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