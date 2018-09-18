HayatÄ±n Sesi davasÄ±nda karar yarÄ±n verilecek

OHAL KHKâ€™sine dayanÄ±larak kapatÄ±lan HayatÄ±n Sesi televizyonunun karar duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

Berivan KIZIL

Ä°stanbul

HayatÄ±n Sesi televizyonu yöneticilerinin aynÄ± anda hem Ä°ÅžÄ°D, hem TAK, hem de PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla açÄ±lan davada yarÄ±n karar verilmesi bekleniyor. Dava sürecini deÄŸerlendiren Avukat Devrim AvcÄ±, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yüzlerce iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olayÄ±n televizyon ekranlarÄ±na yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, . “Ä°ÅŸte Hayat televizyonu, eÄŸer kapatÄ±lmasaydÄ±, bunlarÄ±n haberini yapacaÄŸÄ± için, siyasi iktidar tarafÄ±ndan hemen ‘terörist’ damgasÄ± vurularak hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

668 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile oluÅŸturulan komisyon tarafÄ±ndan kapatÄ±lan HayatÄ±n Sesi televizyonu davasÄ±nda, ‘Zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ±’ yaptÄ±klarÄ± suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± 13 yÄ±la kadar hapisleri talep edilen televizyonun sahipleri Mustafa Kara ve Ä°smail Gökhan Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin yargÄ±lanÄ±yor. Davada esas hakkÄ±nda mütaalasÄ±nÄ± veren duruÅŸma savcÄ±sÄ±, “SanÄ±klarÄ±n müsnet terör örgütü propagandasÄ±nÄ± yapmak suçundan muhtelif tarihlerde zincirleme ÅŸekilde iÅŸledikleri sabit kabul edildiÄŸi” iddiasÄ±nda bulunmuÅŸtu. Avukat Devrim AvcÄ± ise esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nda, “Böyle davalarda kiÅŸi, ifade özgürlüÄŸünu kullandÄ±ÄŸÄ± için cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. Özellikle bu dosyada da alenen ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Kanunlar okunmadan iddianame düzenlenmiÅŸtir. Ceza kiÅŸiseldir. Sorumlu müdür ve programÄ± yonetene aittir. AyÅŸe Çelik nasÄ±l cezaevine girdi, kanal D’ye nasÄ±l ceza verilemediyse bu davada böyle bir uygulama kanuna aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bizim siyasi iktidarimiz sadece alkÄ±ÅŸ istiyor. Herhangi bir eleÅŸtiri istemiyor bu dava da bunun pratik yansÄ±masÄ±dÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek duruÅŸma saat 14.30’da baÅŸlayacak.

‘ELEÅžTÄ°REL HABER YAPMANIN KARÅžILIÄžI YARGILANMAK’

DavanÄ±n avukatÄ± AvcÄ± 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 600 iÅŸçinin yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± eylem sonucunda gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n basÄ±nda yer almamasÄ±na deÄŸinerek ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Ä°ÅŸçilerin tahliye edilmelerinin üzerinden 24 saat dahi geçmeden, avukatlar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, duruÅŸma salonundan yaka paça atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.YaÅŸanan tüm bu hukuksuzluklar hiç bir televizyonda yer almamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸte Hayat televizyonu, eÄŸer kapatÄ±lmasaydÄ±, bunlarÄ±n haberini yapacaÄŸÄ± için, siyasi iktidar tarafÄ±ndan hemen ‘terörist’ damgasÄ± vurularak hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasi iktidara eleÅŸtirel ÅŸekilde haber yapmanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± maalesef yargÄ±lanmak olmaktadÄ±r.AÄ°HM nezdinde Türkiye hakkÄ±nda bir çok mahkumiyet kararÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen hâlâ eleÅŸtirel her sesin susturulmasÄ±na dair uygulamanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, bize ÅŸunu söylüyor aslÄ±nda. ArtÄ±k demokratik bir ülkede yaÅŸamÄ±yorsunuz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:04

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