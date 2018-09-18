‘Asgari ücret yükseltilmeli vergi kesintisi olmamalı’

Ekonomideki gelişmeler memleketin en çok konuşulan, vatandaşların her bulunduğu yerde ilk gündemi oluyor.

Aydın YİĞİT

İskenderun

Ekonomideki kötü gidişat ceplere, sofralara yansımaya başladıkça işçilerin beklentileri de talepleri de artıyor. Bir sanayi kenti olan İskenderun’da da duraklarda servis bekleyen işçilere gidişatı nasıl değerlendirdiklerini ve taleplerini sorduk. Gidişatın kendilerini doğrudan etkilediğini söyleyen işçiler ücretlerin iyileştirilmesini ve asgari ücretten vergi alınmamasını istiyor.

Fabrikada kriz bahanesiyle işten çıkarmaların başladığını söyleyen Şampiyon Filtre işçisi, “Öyle bir hale geldik ki, ayda 200 dolara çalışıyoruz ve her şeye zam geldi. Evde çoluk çocuğa bakamaz olduk” dedi.

İŞÇİLERDE KORKU VAR AMA BİRLİK OLMAMIZ LAZIM

Bir işyerinde taşeron olarak çalışan bir işçi ise alım gücündeki düşüşe dikkat çekti ve Hükümete tepki gösterdi: “Hayali enflasyon ile bizi kandırıyorlar. Krizin vebalini de işçiler çekiyor.” Çalışma saatlerinin de uzun olduğunu söyleyen işçi, “Çalışma koşulları ağır, ücretler düşük” dedi. İşyerinde 50 işçinin çalıştığını ve 5-6 işçinin de kriz bahanesiyle çıkarıldığını söyleyen işçi “Bu gidişatla, bu önlemlerle ekonomi düzelmez. Kendim de işten atılma korkusu yaşıyorum ama biz işçilerin birlik olması lazım” dedi.

‘AGİ, ASGARİ ÜCRET DIŞINDA OLMALI’

İsdemir’in 150 işçinin bulunduğu taşeron firmasında çalıştığını söyleyen bir başka işçi ise işten çıkarmaların kendi işyerinde de başladığını dile getirdi. Bugünlerde doları bahane edip daralmaya gidenlerin önceden işler iyi giderken işçilerine zam yapmadığını söyleyen işçi, “Kömür alacağız ama ona da zam geldi. Ucuz kömür de iyi değil, nasıl yakacağız?” diye konuştu. İşçi asgari ücretin yükseltilmesini, AGİ’nin asgari ücretin dışında olmasını talep etti.

İğneden ipliğe gelen zamlardan şikayet eden bir TIR şoförü de “Kriz bizim yüzümüzden çıkmadı, bize yansımaması lazım. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmaması gerekiyor” dedi.

Ekinciler fabrikasında çalışan bir işçi ise krizin sorumluluğunun hükümette olmadığını ama işçileri iyi etkilemediğini söyledi. Fabrikada işçi çıkarmalarının olmadığını söyleyen işçi, alışverişte çok zorlandıklarını ve dişlerini sıkmaktan başka yapacak bir şeyleri olmadığını dile getirdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Eylül 2018 23:27

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