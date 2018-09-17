â€˜Her krizde, hak kaybÄ± yaÅŸayan biz oluyoruzâ€™

2. OlaÄŸan Kurulunu yapan TEKSÄ°F Ä°zmir Åžubesinin gÃ¼ndeminde iÅŸÃ§ilerin Ã¶rgÃ¼tlenme hakkÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engeller ve vergi adaletsizliÄŸi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

TEKSÄ°F, Ä°zmir Åžubesi 2. OlaÄŸan Kurulunu yaptÄ±. Ülkedeki ekonomik durum, iÅŸçilerin örgütlenme hakkÄ±nÄ±n önündeki engeller, vergi adaletsizliÄŸi gibi gündemlerin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± genel kurulda iÅŸçilerin her kriz döneminde hak kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Dokuma, hazÄ±r giyim ve deri iÅŸ kolunda örgütlü Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (TEKSÄ°F) Ä°zmir Åžubesi 2. OlaÄŸan Genel Kurulunu gerçekleÅŸtirdi. Ä°zmir TorbalÄ±’daki Yatsan, ÇiÄŸli’de Roteks ve UÅŸak’taki BozoÄŸlu fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 800 iÅŸçi arasÄ±nda örgütlü olan ÅŸubenin yönetim kurulu yenilendi.

TorbalÄ±’daki bir otelin salonunda gerçekleÅŸen genel kurula 112 delegenin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TEKSÄ°F genel merkezi ve ÅŸube yöneticileri, Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n Ä°zmir ÅŸubelerinin yöneticileri, 3 aydÄ±r grevde olan Selülöz-Ä°ÅŸ üyesi TorbalÄ± Süperpak iÅŸçileri katÄ±ldÄ±.

‘ÖRGÜTLENME ÇALIÅžMALARINA HIZ VERECEÄžÄ°Z’

Divan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na TEKSÄ°F Genel Mali Sekreteri Adil Atila’nÄ±n getirildiÄŸi genel kurulun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Faruk Aksoy, çalÄ±ÅŸanlar üzerindeki vergi adaletsizliÄŸinin giderilmesi için yeni bir mücadele vereceklerini belirtti. Örgütlenme önündeki engellere de deÄŸinen Aksoy Anayasada geçmesine raÄŸmen iÅŸçilerin sendikalÄ± olma hakkÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Genel kurul sonrasÄ± 3 iÅŸyerinde de toplusözleÅŸme sürecinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±n bilgisini veren Aksoy taslak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± üyelerle birlikte yapacaklarÄ±nÄ± ekledi. Aksoy, örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da hÄ±z vereceklerini de dile getirdi.

‘TEKSTÄ°L Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° KRÄ°ZLERDEN ÇOK ÇEKTÄ°’

Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri ve TEKSÄ°F Genel BaÅŸkanÄ± Nazmi Irgat da ekonomideki kötü gidiÅŸata deÄŸinerek, “Henüz seçimden yeni çÄ±ktÄ±k ve adÄ± konmamÄ±ÅŸ bir kriz yaÅŸanÄ±yor. Krizin etkilerini yaÅŸayarak görüyoruz. Ülkenin büyüdüÄŸünden ve gayrisafi milli hasÄ±lanÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyorlar ama bu halka yansÄ±mÄ±yor, emekçilerin önemli bir kÄ±smÄ± iÅŸsiz. Gerçekler saptÄ±rÄ±lmamalÄ±. DÄ±ÅŸ müdahale ile mi bu hale gelindi yoksa yönetimsel eksiklerden mi kaynaklÄ±? Biz dar ve sabit gelirliyiz. Bir istikrar ve güven bekleyiÅŸindeyiz ve geleceÄŸimizi göremiyoruz. Bu ülkede iÅŸçiler krizlerden çok çekti. Her 10 yÄ±lda bu sorunu yaÅŸÄ±yoruz. Her kriz döneminde hak kaybÄ± yaÅŸanÄ±yor. En son teÄŸet geçti denilen 2008 krizinde 200 bin tekstil iÅŸçisi iÅŸini kaybetti. Åžimdi yine patronlar küçülmeden bahsediyorlar. Devletin atmasÄ± gereken adÄ±mlar olmalÄ±. Ä°ÅŸsizlik fonunda biriken para iÅŸsizler için kullanÄ±lmalÄ±” dedi.

5 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K YÖNETÄ°MÄ°N 3’Ü DEÄžÄ°ÅžTÄ°

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yönetim kurulu ibra edildi. Tek liste ile girilen seçim sonuçlarÄ±nda yönetim kurulunda yenilenme yaÅŸandÄ±. Åžube baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Faruk Aksoy bir kez daha getirilirken Roteks’te çalÄ±ÅŸan Cihan Gönül bir kez daha yönetime seçildi. Yatsan’da çalÄ±ÅŸan UÄŸur Zorli, Abdullah Satan ve Recep ÖzdaÄŸdeviren de ilk kez yönetim kuruluna girmiÅŸ oldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net