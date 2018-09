Karadeniz DalgalarÄ± ve dÃ¶rt yÃ¼z yazar

Ayşegül Tözeren, Fırat Ceweri'nin Karadeniz Dalgaları kitabını yazdı.

Geç Bir Sonbahardı, Birini Öldüreceğim, Lehî ve Maria Bir Melekti isimli romanlarıyla bilinen Firat Cewerî, bir anı kitabıyla okurla buluşmaya hazırlanıyor: Karadeniz Dalgaları. Bu kitap, İsveç Yazarlar Birliği tarafından 1994 yılında Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere gemiyle düzenlenen bir gezide, yazarın aldığı notlarla oluşturulmuş. Geziye yaklaşık otuz ülkeden, dört yüz yazar katılırken, gezi notlarının sonunda da Can Yücel, Vedat Türkali ve Arif Damar’la gezi sırasında yapılmış röportajlar yer alıyor.

Firat Cewerî, romancılığının yanı sıra iki şapkaya daha sahip. Türkiye’den İsveç’e göç ettikten, sonra orada Nûdem isimli Kürtçe metinler yayımlayan bir dergiyi uzun yıllar boyunca hazırlayarak, Kürtçenin edebiyat evreninde de yaşayan bir dil olmasına büyük katkı sağlamış. Yazar ikinci şapkasınaysa yazar örgütlerindeki çalışmalarından dolayı sahip. Cewerî, İsveç PEN Yönetim Kurulu üyesi olarak senelerce Sürgün Yazarlar Komitesi Başkanlığı yapmış.

GEMİNİN YAZARLARI

Romancı, geziye büyük bir heyecanla çıktığını saklamıyor. Geziye Mehmed Uzun dışında kimlerin katılacağını pek bilmiyor. Ancak Atina’ya İsveç’ten yazarları götürecek uçağa binmek üzere havalimanına varmasıyla birlikte, İsveç’in en önemli yazarlarının da aynı gemide olacağını fark ediyor. Atina’ya varıp, diğer ülkelerin yazarlarıyla buluştuğunda, heyecanı daha da artıyor, çünkü dünyaca bilinen pek çok yazarla aynı yolculukta olacak. Firat Cewerî o yıllarda, geminin en genç yazarlarından… Heyecan ve coşkusuna ket vuransa yaşadığı büyük bir acı… Belki bundan Karadeniz dalgalarının arasında yapılan yolculuk, ailesine, çocukluğuna, memleketine doğru da… Firat Cewerî geminin İzmir’de durduğu sırada, ailesini görmeye gidiyor. Geniş ailesini, aileye uygun bir biçimde büyük evlerde görmeye alışıkken, adresi gösterdiği taksi şoförü, bu adresin merkezden uzak gecekondu mahallesinde olduğunu söylüyor. Mardin’in güzel geniş avlularından İzmir’in varoşuna Cewerî’nin ailesini savuran bir cinayet. Yazarın kardeşinin Mardin’de Hizbullah tarafından öldürülmüş olduğunu biliyorlar, kimin öldürdüğüyse meçhul… O yıllarda yazar da benzer bir kaygı içinde birden fazla taksi değiştirerek, ailesinin yanına ulaşıyor. Ailesi büyük bir metanet içinde aslında İzmir’deki yaşantılarının da kötü olmadığını gurbetteki oğullarına anlatarak, onun yüreğini ferahlatmaya çalışıyorlar.

Firat Cewerî, bu büyük acıyı kalbinde taşıyarak gemide, farklı ülkelerin yazarlarıyla yolculuk etmektedir. Yolculuğu anı kitabında aktarırken, politik doğruculuğa düşmeden, doğallık içinde ve esprisini kaybetmeden aktarabilmesi de yazarın kabiliyeti. Yolculuğun düzenleyicisi olan Yazar Örgütünün Yöneticisi Peter Curman yolculuğun başında hiçbir yazarın ülkesinin temsilcisi olmadığını, böyle bir elçilik duygusu içinde hareket etmemesi gerektiğini, tüm yazarların “bu geminin” yazarları olduğunu vurgular. Bu, özellikle gemideki ifade özgürlüğü tartışmaları sırasında kimsenin kendi ülkesinin avukatlığını yapmak gibi bir zorunluluğu olmadığına işaret etmesi açısından değerlidir. Gemide, Kürtçenin doksanlarda konuşulması, edebiyatının yapılması ve yayımlanması önündeki engeller de konu edilir. Bu konuda Firat Cewerî de etkileyici bir konuşma yapar. Cewerî’nin bu konuşma sırasında, yanında, ara ara yolculuk sırasında da kaçıp yalnız başlarına kentleri gezdikleri arkadaşı Can Yücel de vardır. Can Yücel, sarkastik üslubu içinde Türkiye’deki aydınların Kürtçeyle ilişkisine dair yorum yapar: Birilerine “Mem û Zin” hakkında ne düşünüyorsun, diye sorduğunda; onlar “limuzin” diye anlıyor.

EDEBİYATLARINI TARTIŞMAKTADIRLAR

Gemide her gece şairler, kendi dillerince şiirler okumakta, edebiyatlarını tartışmaktadırlar. Geri kalan sürelerde de demir attıkları kentlerin kültürel mekanlarını gezmektedirler. Yolculuk sırasında, içlerinde Türkiye de olan bazı ülkelere hapisteki yazarların ve düşünce insanlarının serbest bırakılmalarına yönelik bir bildiri hazırlarlar ve bildiriyi ülkelerin yöneticilerine iletirler. Doksanlarda Türkiye’de çok sayıda yazar ve düşünce insanı hapiste yatmaktadır. Gemide bir komite kurularak, hapishanelerin önünde süreli bir oturma eylemi yapma fikri oluşur. Ancak, Türkiye’nin yazar örgütleri, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Türkiye PEN’in bu fikre karşı durdukları, Cewerî’nin anılarında yazılıdır. Şükran Kurdakul, Cewerî’nin yanına gelerek, “Biz, diğer ülkelerin tarihi yerlerini gezerken neden Türkiye’de hapishaneleri gezmek istiyorsunuz?” diye sorduğu da yazılıdır Karadeniz Dalgaları’nda. Doksanlarda çocukluğunu ve ilk gençliğini yaşamış biri olarak, bu satırları okurken, bir de Türkiye’den katılan bir yazarın, faili meçhullerin, tutuklu yazarların isminin her gün çığ gibi çoğaldığı o yıllarda, diğer ülkelerin yazarlarına turizm acentesi broşürü dağıttığını okuyunca acı acı gülmekten kendimi alamadım. Elbette, geziye katılan yazarların tümü aynı biçimde düşünmemektedir, ama onlar da “sessiz düşünmektedir.” Yanı sıra, yolculukta kendi konuşma hakkının bir bölümünü Firat Cewerî’ye vererek, onun ifade yerindeyse korsan konuşma yapmasına ve şiir okumasına olanak sağlayan bir de Can Yücel hakikati vardır elbette.

Cewerî’nin, Can Yücel, Vedat Türkali ve Arif Damar’la yaptığı röportajlarda Kürtçe ve Türkçe eserler arasında bir çeviri faaliyeti yapılması tartışılır. Ancak bu gerçekleşemez. Can Yücel Kürtçe eserlerin ancak Evrensel Kültür dergisinde yayımlanabileceğini de ekler.

Edebiyatımızın yakın tarihinde yeri olan bir yolculuğu, Karadeniz Dalgaları’nı okurken, sanki bir belgeseli izler gibi zihnimde canlandırdığımı fark ettim. Günümüzde böyle bir yolculuk yapılsa, yine aynı meseleleri mi tartışırız yoksa?

