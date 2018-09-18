Karadeniz DalgalarÄ± ve dÃ¶rt yÃ¼z yazar

AyÅŸegÃ¼l TÃ¶zeren, FÄ±rat Ceweri'nin Karadeniz DalgalarÄ± kitabÄ±nÄ± yazdÄ±.

AyÅŸegül TÖZEREN

Geç Bir SonbahardÄ±, Birini ÖldüreceÄŸim, Lehî ve Maria Bir Melekti isimli romanlarÄ±yla bilinen Firat Cewerî, bir anÄ± kitabÄ±yla okurla buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor: Karadeniz DalgalarÄ±. Bu kitap, Ä°sveç Yazarlar BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1994 yÄ±lÄ±nda Karadeniz’e kÄ±yÄ±sÄ± olan ülkelere gemiyle düzenlenen bir gezide, yazarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± notlarla oluÅŸturulmuÅŸ. Geziye yaklaÅŸÄ±k otuz ülkeden, dört yüz yazar katÄ±lÄ±rken, gezi notlarÄ±nÄ±n sonunda da Can Yücel, Vedat Türkali ve Arif Damar’la gezi sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ röportajlar yer alÄ±yor.

Firat Cewerî, romancÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iki ÅŸapkaya daha sahip. Türkiye’den Ä°sveç’e göç ettikten, sonra orada Nûdem isimli Kürtçe metinler yayÄ±mlayan bir dergiyi uzun yÄ±llar boyunca hazÄ±rlayarak, Kürtçenin edebiyat evreninde de yaÅŸayan bir dil olmasÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ. Yazar ikinci ÅŸapkasÄ±naysa yazar örgütlerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± sahip. Cewerî, Ä°sveç PEN Yönetim Kurulu üyesi olarak senelerce Sürgün Yazarlar Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ.

GEMÄ°NÄ°N YAZARLARI

RomancÄ±, geziye büyük bir heyecanla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamÄ±yor. Geziye Mehmed Uzun dÄ±ÅŸÄ±nda kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± pek bilmiyor. Ancak Atina’ya Ä°sveç’ten yazarlarÄ± götürecek uçaÄŸa binmek üzere havalimanÄ±na varmasÄ±yla birlikte, Ä°sveç’in en önemli yazarlarÄ±nÄ±n da aynÄ± gemide olacaÄŸÄ±nÄ± fark ediyor. Atina’ya varÄ±p, diÄŸer ülkelerin yazarlarÄ±yla buluÅŸtuÄŸunda, heyecanÄ± daha da artÄ±yor, çünkü dünyaca bilinen pek çok yazarla aynÄ± yolculukta olacak. Firat Cewerî o yÄ±llarda, geminin en genç yazarlarÄ±ndan… Heyecan ve coÅŸkusuna ket vuransa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± büyük bir acÄ±… Belki bundan Karadeniz dalgalarÄ±nÄ±n arasÄ±nda yapÄ±lan yolculuk, ailesine, çocukluÄŸuna, memleketine doÄŸru da… Firat Cewerî geminin Ä°zmir’de durduÄŸu sÄ±rada, ailesini görmeye gidiyor. GeniÅŸ ailesini, aileye uygun bir biçimde büyük evlerde görmeye alÄ±ÅŸÄ±kken, adresi gösterdiÄŸi taksi ÅŸoförü, bu adresin merkezden uzak gecekondu mahallesinde olduÄŸunu söylüyor. Mardin’in güzel geniÅŸ avlularÄ±ndan Ä°zmir’in varoÅŸuna Cewerî’nin ailesini savuran bir cinayet. YazarÄ±n kardeÅŸinin Mardin’de Hizbullah tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸ olduÄŸunu biliyorlar, kimin öldürdüÄŸüyse meçhul… O yÄ±llarda yazar da benzer bir kaygÄ± içinde birden fazla taksi deÄŸiÅŸtirerek, ailesinin yanÄ±na ulaÅŸÄ±yor. Ailesi büyük bir metanet içinde aslÄ±nda Ä°zmir’deki yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ±n da kötü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gurbetteki oÄŸullarÄ±na anlatarak, onun yüreÄŸini ferahlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Firat Cewerî, bu büyük acÄ±yÄ± kalbinde taÅŸÄ±yarak gemide, farklÄ± ülkelerin yazarlarÄ±yla yolculuk etmektedir. YolculuÄŸu anÄ± kitabÄ±nda aktarÄ±rken, politik doÄŸruculuÄŸa düÅŸmeden, doÄŸallÄ±k içinde ve esprisini kaybetmeden aktarabilmesi de yazarÄ±n kabiliyeti. YolculuÄŸun düzenleyicisi olan Yazar Örgütünün Yöneticisi Peter Curman yolculuÄŸun baÅŸÄ±nda hiçbir yazarÄ±n ülkesinin temsilcisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, böyle bir elçilik duygusu içinde hareket etmemesi gerektiÄŸini, tüm yazarlarÄ±n “bu geminin” yazarlarÄ± olduÄŸunu vurgular. Bu, özellikle gemideki ifade özgürlüÄŸü tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kimsenin kendi ülkesinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak gibi bir zorunluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmesi açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlidir. Gemide, Kürtçenin doksanlarda konuÅŸulmasÄ±, edebiyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve yayÄ±mlanmasÄ± önündeki engeller de konu edilir. Bu konuda Firat Cewerî de etkileyici bir konuÅŸma yapar. Cewerî’nin bu konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda, yanÄ±nda, ara ara yolculuk sÄ±rasÄ±nda da kaçÄ±p yalnÄ±z baÅŸlarÄ±na kentleri gezdikleri arkadaÅŸÄ± Can Yücel de vardÄ±r. Can Yücel, sarkastik üslubu içinde Türkiye’deki aydÄ±nlarÄ±n Kürtçeyle iliÅŸkisine dair yorum yapar: Birilerine “Mem û Zin” hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsun, diye sorduÄŸunda; onlar “limuzin” diye anlÄ±yor.

EDEBÄ°YATLARINI TARTIÅžMAKTADIRLAR

Gemide her gece ÅŸairler, kendi dillerince ÅŸiirler okumakta, edebiyatlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar. Geri kalan sürelerde de demir attÄ±klarÄ± kentlerin kültürel mekanlarÄ±nÄ± gezmektedirler. Yolculuk sÄ±rasÄ±nda, içlerinde Türkiye de olan bazÄ± ülkelere hapisteki yazarlarÄ±n ve düÅŸünce insanlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±na yönelik bir bildiri hazÄ±rlarlar ve bildiriyi ülkelerin yöneticilerine iletirler. Doksanlarda Türkiye’de çok sayÄ±da yazar ve düÅŸünce insanÄ± hapiste yatmaktadÄ±r. Gemide bir komite kurularak, hapishanelerin önünde süreli bir oturma eylemi yapma fikri oluÅŸur. Ancak, Türkiye’nin yazar örgütleri, Türkiye Yazarlar SendikasÄ± ve Türkiye PEN’in bu fikre karÅŸÄ± durduklarÄ±, Cewerî’nin anÄ±larÄ±nda yazÄ±lÄ±dÄ±r. Åžükran Kurdakul, Cewerî’nin yanÄ±na gelerek, “Biz, diÄŸer ülkelerin tarihi yerlerini gezerken neden Türkiye’de hapishaneleri gezmek istiyorsunuz?” diye sorduÄŸu da yazÄ±lÄ±dÄ±r Karadeniz DalgalarÄ±’nda. Doksanlarda çocukluÄŸunu ve ilk gençliÄŸini yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak, bu satÄ±rlarÄ± okurken, bir de Türkiye’den katÄ±lan bir yazarÄ±n, faili meçhullerin, tutuklu yazarlarÄ±n isminin her gün çÄ±ÄŸ gibi çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ± o yÄ±llarda, diÄŸer ülkelerin yazarlarÄ±na turizm acentesi broÅŸürü daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyunca acÄ± acÄ± gülmekten kendimi alamadÄ±m. Elbette, geziye katÄ±lan yazarlarÄ±n tümü aynÄ± biçimde düÅŸünmemektedir, ama onlar da “sessiz düÅŸünmektedir.” YanÄ± sÄ±ra, yolculukta kendi konuÅŸma hakkÄ±nÄ±n bir bölümünü Firat Cewerî’ye vererek, onun ifade yerindeyse korsan konuÅŸma yapmasÄ±na ve ÅŸiir okumasÄ±na olanak saÄŸlayan bir de Can Yücel hakikati vardÄ±r elbette.

Cewerî’nin, Can Yücel, Vedat Türkali ve Arif Damar’la yaptÄ±ÄŸÄ± röportajlarda Kürtçe ve Türkçe eserler arasÄ±nda bir çeviri faaliyeti yapÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Ancak bu gerçekleÅŸemez. Can Yücel Kürtçe eserlerin ancak Evrensel Kültür dergisinde yayÄ±mlanabileceÄŸini de ekler.

EdebiyatÄ±mÄ±zÄ±n yakÄ±n tarihinde yeri olan bir yolculuÄŸu, Karadeniz DalgalarÄ±’nÄ± okurken, sanki bir belgeseli izler gibi zihnimde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. Günümüzde böyle bir yolculuk yapÄ±lsa, yine aynÄ± meseleleri mi tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z yoksa?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 21:35

www.evrensel.net