Mehmet YÄ±lmaz HÃ¼rriyet'ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Posta ile Fanatikâ€™in yanÄ± sÄ±ra Radikalâ€™in de kurucusu olan Mehmet YÄ±lmaz, Ä°nstagram hesabÄ±ndan HÃ¼rriyet ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Türkiye medyasÄ±nda en fazla sayÄ±da dergi ve gazeteyi yayÄ±na geçiren isim olan Mehmet Y. YÄ±lmaz, yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±ldÄ±r yazdÄ±ÄŸÄ± Hürriyet’ten ayrÄ±ldÄ±.

DoÄŸan Medya Grubu’nun mart ayÄ±nda Demirören Holding’e satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan grupta iÅŸten çÄ±karma ve ayrÄ±lÄ±klar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Son olarak 14 Eylül'de Taha Akyol’un yazÄ±larÄ±na son verilmiÅŸti.

YÄ±lmaz, Sebati Karakurt'un çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "Bir serüvenin daha sonuna geldim, bu kapÄ±dan bugun son kez çÄ±ktÄ±m. BakalÄ±m yol beni nereye götürecek?" notunu düÅŸtü.

Posta ile Fanatik’in yanÄ± sÄ±ra kapatÄ±lan Radikal’in de kurucusu olan YÄ±lmaz'Ä±n iktidarÄ± eleÅŸtiren yazÄ±larÄ±, Hürriyet DoÄŸan Medya Grubu bünyesindeyken de kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 21:23

www.evrensel.net