FeyzioÄŸlu: HavaalanÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± isim tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§memeli

TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu: HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine yapÄ±lan uygulama, isminin Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olarak deÄŸiÅŸtirilmesine asla engel olmamalÄ±dÄ±r.

Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, Ä°stanbul üçüncü havalimanÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n Mustafa Kemal Atatürk olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

FeyzioÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bu zorlu dönemde toplumsal olarak daha fazla bölünmeye ve ayrÄ±ÅŸmaya deÄŸil aksine birleÅŸmeye ihtiyaç olduÄŸunu ifade etti.

DünyanÄ±n en büyük havalimanlarÄ±ndan biri olacak Ä°stanbul üçüncü havalimanÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk milletinin birleÅŸtirici deÄŸeri Mustafa Kemal Atatürk olmasÄ± gerektiÄŸini belirten FeyzioÄŸlu, bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki isimlerin toplumu derinden ayrÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Üçüncü HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin eylemi ve sonrasÄ±ndaki gözaltÄ± iÅŸlemlerine de deÄŸinen FeyzioÄŸlu, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HavaalanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸçilerin insanca çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama koÅŸullarÄ±na dair taleplerinin yargÄ±sal ve polisiye güç kullanÄ±larak bastÄ±rÄ±lmasÄ± sosyal hukuk devletinde sürüklendiÄŸimiz dipsiz kuyunun yeni bir delilidir. Toplumsal çatÄ±ÅŸmaya deÄŸil, toplumsal barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda havalimanÄ±nÄ±n adÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan tartÄ±ÅŸma da iÅŸçilere uygulanan baskÄ± ve ÅŸiddet de toplumu derin bir ayrÄ±ÅŸmaya sürüklediÄŸi için birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. Devletimizin gücü, anayasada tanÄ±mlanan kuruluÅŸ ilkelerinden gelmektedir. Bu ilkelerden verilen her taviz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kÄ±rmakta, üzerimize oynanan her küresel senaryoya dayanak teÅŸkil etmektedir.

Åžu halde, iÅŸçilere yapÄ±lan uygulama, havaalanÄ±nÄ±n isminin Mustafa Kemal Atatürk olmasÄ± gerektiÄŸinin en etkili ÅŸekilde dile getirilmesine asla engel olmamalÄ±dÄ±r. Tam aksine isme yönelik toplumsal talep sonuç alÄ±cÄ± ÅŸekilde ifade edilmeye devam edilmelidir." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 20:35

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