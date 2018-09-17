TMMOB'dan 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±yla ilgili inceleme talebi

TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu, 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ± yerinde incelemek Ã¼zere oluÅŸturulan heyete izin talebinde bulundu.

TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu tarafÄ±ndan; UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Ä°GA Yönetim Kurulu’na birer yazÄ± gönderilerek 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ± yerinde incelemek üzere oluÅŸturulan TMMOB Heyeti'ne izin verilmesi talebinde bulunuldu.

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± eylem sonrasÄ±nda, kamuoyunun saÄŸlÄ±klÄ± bilgilendirilmesi için tarafsÄ±z bir heyetin inceleme yapmasÄ±nÄ±n önemli bir sorumluluk olduÄŸu ifade edilen yazÄ±da; oluÅŸturulacak heyetin yapacaÄŸÄ± incelemeler için gerekli olan sürecin iÅŸletilmesi istendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 20:13

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