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FotoÄŸraf: Yahya Sezgin/AA
Eruh'ta 2 kÃ¶y ve 3 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Siirtâ€™in Eruh ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼n ilan edilen 2 kÃ¶y ve 3 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Siirt'in Eruh ilçesi kÄ±rsalÄ±nda düzenlenen operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede dün akÅŸam ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada operasyon kapsamÄ±nda, Eruh ilçesine baÄŸlÄ± GedikaÅŸar Köyü, TatlÄ±pÄ±nar Mahhallesi, EÅŸik Mahallesi, ÇayÄ±rlÄ± Mahallesi ve Bilgili köyü bölgelerinde dün akÅŸam saat 18.00’de ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:48
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