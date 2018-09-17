Eruh'ta 2 kÃ¶y ve 3 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Siirtâ€™in Eruh ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda 2 kÃ¶y ve 3 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Siirt’in Eruh ilçesi kÄ±rsalÄ±nda düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Siirt Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Eruh Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ‘sorumluluk bölgesinde terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi’, amacÄ±yla operasyon gerçekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, operasyon nedeniyle Eruh ilçesine baÄŸlÄ± GedikaÅŸar ve Bilgili köyleri ile TatlÄ±pÄ±nar, EÅŸik ve ÇayÄ±rlÄ± mahallelerinde bugün saat 18.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi belirtildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 19:24

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