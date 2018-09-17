AKP'li Turan: HiÃ§ kimsenin bize Twitter'dan ayar vermeye hakkÄ± yoktur

Çanakkale Cumhuriyet MeydanÄ±'nda kutlanan 23'üncü Ahilik HaftasÄ± programÄ±na katÄ±lan AKP Grup BaÅŸkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyuna dikkat çekerek, "Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklÄ± hesaplarla ayar vermeye hakkÄ± ve haddi yoktur" dedi.

Çanakkale'de 17-21 Eylül tarihleri arasÄ±nda kutlanan 23'üncü Ahilik HaftasÄ± nedeniyle Cumhuriyet MeydanÄ±'nda tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, AKP Çanakkale Milletvekili Jülide Ä°skenderoÄŸlu, Çanakkale Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Ülgür Gökhan, Esnaf ve Sanatkârlar OdalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile esnaf ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

'KAPTAN SAÄžLAM, BU DA GEÇECEK'

Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Döviz tabii ki bir ekonomik problemdir. Ancak ekonomik büyümenin tek göstergesi döviz karÅŸÄ±sÄ±nda Türk parasÄ±nÄ±n deÄŸeri deÄŸildir. Ä°hracat, üretim, istihdam, yatÄ±rÄ±m hepsi beraber bir kÄ±ymeti ifade eder. DünyanÄ±n hangi akÄ±llÄ± adamÄ± Twitter'dan bir baÅŸka ülkenin ekonomisine müdahale eder. EÄŸer baÅŸka hesap olmasa, baÅŸka iddia olmasa, böyle bir anlayÄ±ÅŸ olabilir mi? Türkiye devleti hangi bir yanlÄ±ÅŸ yaptÄ± da, döviz arttÄ±. Bana söyleyebilir misiniz. Efendim ihracat azaldÄ± mÄ±? AzalmadÄ±. Cari açÄ±k çokmuÅŸ. Dün de çoktu. Üstelik bugün azalmaya baÅŸladÄ±. Yeni bir ÅŸey yok. Yeni bir problem yok. Ama farklÄ± hesaplarla Türkiye'ye ayar vermeye çalÄ±ÅŸanlar bilsin ki, Çanakkale meydanÄ±ndan sesleniyoruz. 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z bu milletindir.' Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklÄ± hesaplarla ayar vermeye hakkÄ± ve haddi yoktur. Bunlar geçecek. Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduÄŸunda 'teÄŸet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. Ä°ddia ediyorum, kaptan saÄŸlam, bu da geçecek. YatÄ±rÄ±mcÄ±, yatÄ±rÄ±mlara ara vermesin. BankacÄ± lütfen esnafÄ±n yanÄ±nda olsun. Biz zaten esnafÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Üretmeye, çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 22:53

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