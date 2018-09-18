Donetsk BaÅŸkan Vekili PuÅŸilin: Her ÅŸey dÃ¶rt sene Ã¶nce baÅŸlanan noktada

Donetsk Devlet BaÅŸkanÄ± ZaharÃ§enkoâ€™nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan baÅŸkan vekilliÄŸi gÃ¶revine getirilen Denis VladimiroviÃ§ PuÅŸilin gazetemize konuÅŸtu.

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna’daki rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan ülkeden 2014 yÄ±lÄ±nda tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden iki cumhuriyetten biri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr Zaharçenko’nun bir suikastla öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸkan vekilliÄŸi görevine getirilen Denis Vladimiroviç PuÅŸilin gazetemize Donbass ve cumhuriyetlerdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Zaharçenko suikastÄ± öncesi görüÅŸtüÄŸümüz için PuÅŸilin, sorularÄ±mÄ±zÄ± Halk Sovyeti BaÅŸkanÄ± yani Meclis BaÅŸkanÄ± olarak yanÄ±tladÄ±.

Ukrayna hükümetinin imzalanan anlaÅŸmalara uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten PuÅŸilin, bu anlaÅŸma maddeleri yerine getirilmediÄŸini belirterek Ukrayna yönetimi ile iliÅŸkiler konusunda “Her ÅŸey dört sene önce baÅŸlanÄ±lan noktada” dedi.

SavaÅŸ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸu ana kadar ne zaman Donbass’Ä±n adÄ± geçse Türkiyeli okurlarÄ±n aklÄ±na ilk gelen kiÅŸi Zaharçenko oluyor. Siz ise Türkiye kamuoyu açÄ±sÄ±ndan pek tanÄ±nmÄ±yorsunuz. Halbuki 2014 yÄ±lÄ±ndan beri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin fiilen iki numaralÄ± ismisiniz. Ve olaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne deÄŸin Halk Sovyetinin (Meclis) baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütüyorsunuz. Bizlere biraz politik geçmiÅŸinizden bahsedebilir misiniz?

2014’e kadar, yani “Rus BaharÄ±”na, Donbass’taki harbe kadar siyasetle fiilen ilgim yoktu. Temel olarak bir giriÅŸimci olarak faaliyet yürütüyordum. Fakat 2014 bizleri sorumluluk almaya zorladÄ±. Çünkü o sÄ±rada iktidarda olan politikacÄ±lar, eyalet yönetimlerinin vekilleri, ve de Donetsk vilayetinin farklÄ± seviyelerdeki diÄŸer politikacÄ±larÄ± basitçe aktif eylemden kaçtÄ±lar. Kiev’deyse devlet darbesi meydana geldi. Bu noktada tabii ki tüm Donetsk bölgesi sathÄ±nda halk tarafÄ±ndan seçilmiÅŸlerin, milletvekillerinin üzerlerine sorumluk almalarÄ± arzu edilirdi. Ama ne yazÄ±k ki onlar Donetsk ili topraklarÄ±nÄ± terk etmekle bile yetinmedi, tümden Ukrayna’yÄ± terk ettiler. BunlarÄ±n da çoÄŸunluÄŸu Bölgeler Partisinin temsilcileriydi. O sÄ±rada baÅŸkanlarÄ± hâlâ Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor Yanukoviç’ti. O da kaçÄ±p ülkeyi terk etti. OnlarÄ±n kaybedecek ÅŸeyleri vardÄ±. Ciddi finansal birikimleri mevcuttu ve onlar için bölgenin kaderinden ziyade ilk planda kiÅŸisel güvenlikleri geldi. Rusça konuÅŸulan bu bölge ekonomik olarak ise Rusya’ya dönüktü. Ve tabii ki, isteyelim ya da istemeyelim 2014 BaharÄ± politik sürecine liderlik etme gerekliliÄŸi doÄŸdu ve o zamandan itibaren basitçe süreci öÄŸrenmek gerekti.

Yani, herhangi bir yerel veya genel idari organda önceden herhangi bir tecrübeniz yoktu, doÄŸru mu?

Bu biçimde/seviyede hayÄ±r, yoktu. Ama size ÅŸöyle söyleyebilirim ki bu durum olasÄ±lÄ±kla olumlu bir rol de oynamÄ±ÅŸ olabilir. Çünkü hiç kimsenin hiçbir tehlikeden korkusu yoktu, hiç kimse de bizlerden bu denli ciddi bir direniÅŸ beklemedi. Çünkü önceki dönemin tüm politik idarecileri ya Bölgeler Partisindendi ya da ona angajelerdi, daha önce Turuncu Koalisyonda olduÄŸu gibi... SayÄ±larÄ± o kadar çok deÄŸildi ancak onlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin de gücü bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±. Derken burada yeni yüzler sahneye çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda kendimiz için kaygÄ± duyacaÄŸÄ±mÄ±z hiçbir ‘mali bagaj’ bulunmuyor. Bundan dolayÄ± bilinmeyene yürümekte olan insanlar gibi hareket ettik, baÅŸka bir seçenek görmedik. Çünkü o sÄ±rada sorumluluÄŸu almak gerekiyordu. Aksi takdirde geriye, Kiev’den Donbass dahil ülkenin güneydoÄŸusuna gönderilen milliyetçilerle, Bander, Åžuheviç gibi Nazi suçlularÄ±nÄ±n taraftarlarÄ±yla birlikte yaÅŸamak kalÄ±yordu. Bizlerin bu sorumluluk alÄ±ÅŸÄ± muhtemelen, Ukrayna diline olan genel yaklaÅŸÄ±m ve ekonomik nedenlerle de baÄŸlantÄ±lÄ±ydÄ±. Çünkü yalnÄ±zca Donbass deÄŸil, Ukrayna’nÄ±n güneydoÄŸusunun tamamÄ± ekonomik olarak Rusya ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸki içindeydi. Ve Kiev’de iktidara gelenlerin, AB ile yaptÄ±klarÄ± iktisadi anlaÅŸmalar Rusya’yla ekonomik münasebetlerimizi koparmÄ±ÅŸtÄ±. GüneydoÄŸunun bu bölgeleri endüstrileÅŸmiÅŸ yerlerdi. Bugün Ukrayna’da kalan bölgelerde fabrikalar, iÅŸletmeler ve tesislerin hepsi kapatÄ±lÄ±yor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan bizim iÅŸletmelerimizin hepsi ise iÅŸler vaziyette. Temel fark budur. Biz bunu önceden gördük ve elbette tüm bu nedenlerin toplamÄ± herhalde bizleri huzurumuzu, ailelerimizin huzurunu feda etmeye zorladÄ±.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Devlet BaÅŸkan Vekili Denis Vladimiroviç PuÅŸilin | FotoÄŸraf: Evrensel

Temel idari görevinize paralel olarak, üç taraflÄ± Minsk görüÅŸmelerinde DNR cephesinin tam yetkili temsilciliÄŸini yürütüyorsunuz. YakÄ±n zamanda söz konusu taraflarla yeni bir buluÅŸmanÄ±z daha gerçekleÅŸti ve bu sefer de somut sonuç çÄ±kmadÄ±. Özellikle de Ukrayna yönetiminin son bir yÄ±l zarfÄ±nda deÄŸiÅŸmeyen isteksizliÄŸinden ötürü süreç bir nevi donmuÅŸ durumda. Bunu nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±yorsunuz? Halen ilgili maddelerin uygulanmasÄ± noktasÄ±nda herhangi bir umut var mÄ±, veyahut da Minsk yerine bir baÅŸka formülasyon devreye girebilir mi?

Minsk genel olarak çok zor bir süreç ve pratiÄŸin de gösterdiÄŸi gibi uzun soluklu. Kiev, üzerindeki yükümlülükleri uygulamÄ±yor ve uygulamak da istemiyor. Kiev hem I. hem II. de Minsk SözleÅŸmesini ne zamanki imzaladÄ±, esasÄ±nda “ateÅŸi söndürdü”. Kiev o sÄ±rada, iÅŸin özünde yenilgiyi kabullendi. Minsk-I’in hemen öncesindeki Ä°lovaysk, Ä°zvarino KazanlarÄ±nÄ±n (Ukrayna birliklerinin kuÅŸatÄ±lÄ±p yok edildiÄŸi kuÅŸatmalar) neticesinde imzalandÄ±. Kiev her defasÄ±nda maÄŸlubiyeti kabul etti ve sözleÅŸmeler yoluyla bizi, karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± harekatlarÄ±mÄ±zÄ± durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bunun Ukrayna için, bütünlüÄŸünü kaybettiÄŸi, federatif veya konfederatif olmasÄ± gerektiÄŸi manasÄ±na geldiÄŸi görülebilir. Minsk AnlaÅŸmalarÄ±ndaki bir dizi maddeye göre, özerk statü temin edilmesinin anayasada karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸi belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki, bu salt bir bölgeyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lamaz. Geri kalan bölgeler de en azÄ±ndan bunu talep ederler. O halde neden yalnÄ±zca Donbass’Ä±n özel statüsü olsun ki? Niçin Kharkov’un, Odessa’nÄ±n veya Lvov’un da özel statüsü olmasÄ±n?.. Buna istinaden ülke en azÄ±ndan bir federasyona dönüÅŸür. AyrÄ±ca, antlaÅŸmada altÄ±na imza atÄ±lan diÄŸer maddelere de dikkat edilirse eÄŸer, bölgenin ekonomik iliÅŸkilerindeki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±yor. Buradan da bir konfederasyon anlamÄ± çÄ±kÄ±yor ki bu da Ukrayna’nÄ±n iÅŸine gelmiyor. Ukrayna yaÅŸananlarÄ± görüp, özetle zaman kazanmaya çabalÄ±yor, zamanÄ± sabote ediyor, Minsk Protokollerini uyguluyormuÅŸ gibi yapÄ±yor, lakin bunu yapmÄ±yor.

Ukrayna bu anlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± zaman ÅŸu mantÄ±ktan hareket etti; ‘ÅŸu anda ne mümkünse altÄ±na imza atalÄ±m, sonra ise karÅŸÄ± tarafÄ± bir biçimde kandÄ±rÄ±rÄ±z ve yükümlülükleri uygulamayÄ±z’.

Yeni bir anlaÅŸmanÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan söz ediliyor, bizler açÄ±sÄ±ndan bu yersiz ve lüzumsuzdur. EÄŸer yürürlükteki anlaÅŸmalarÄ±n ilgili maddeleri henüz fiiliyata geçirilmemiÅŸse, yepyeni bir anlaÅŸma nasÄ±l imzalanabilir ki? Bizler için mevcut antlaÅŸmalar da yeterince uzlaÅŸÄ±cÄ± niteliktedir. Tabii ki bize de oradaki tüm maddeler uymuyor. Ama gene de, bize baÄŸlÄ± olan ne varsa yerine getiriyoruz. SözleÅŸmelerin ana maddeleri ise, bilhassa siyasi karakterdekiler Ukrayna’ya emanet. Özel statüyü saÄŸlayacak olan ve bunun gereÄŸini kendi parlamentosunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle yapacak olan Ukrayna’nÄ±n kendisi. Ukrayna’nÄ±n bizzat kendisi, Donbass’taki çatÄ±ÅŸmalarda yer alanlarÄ±n hepsi için af çÄ±karmak durumunda. Önlemler paketinde bu yazÄ±lÄ±. Seçimleri düzenlemesi ve özel kanun çÄ±karmasÄ± gereken taraf gene Ukrayna. SÄ±kça iÅŸittiÄŸimiz gibi, bunlarÄ± yapmasÄ± gereken Rusya da deÄŸil. Fakat ne yazÄ±k ki bu yapÄ±lmÄ±yor. Bir kez daha yineliyorum ki, tüm bunlar uygulanmadÄ±kça yeni bir anlaÅŸmadan söz etmek manasÄ±zdÄ±r. Minsk-II sözleÅŸmeleri bir dizi jeopolitik sürece baÄŸlÄ±. OlayÄ±n sadece Ukrayna’ya baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yahut da Ukrayna’da düÄŸümlenmediÄŸini de gayet iyi anlÄ±yoruz. Ukrayna, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan bir “uyarÄ±cÄ±” olduÄŸundan BatÄ±’nÄ±n iÅŸine geliyor, fakat daha pek çok tartÄ±ÅŸmalÄ± sorun mevcut. Suriye’deki, Ä°ran’daki durum gibi. Özellikle Rusya ve ABD arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkiler, Rusya ile Avrupa arasÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkiler ve de Avrupa ile Amerika arasÄ±ndaki mütekabil münasebetler bunlar arasÄ±nda. Tüm bunlar bizim anlaÅŸmalarÄ±mÄ±za da yansÄ±yor somut olarak.

UKRAYNA TRUMP’IN ÖNCELÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°L

Vladimir Putin ve Donald Trump Helsinki’de bir buluÅŸma gerçekleÅŸtirdiler. Rusya Lideri Ukrayna konusunda yapÄ±cÄ± görüÅŸmeleri olduÄŸunu kaydetmiÅŸti. Sonuç olarak net bir netice ortaya çÄ±kmadÄ±. Neler diyeceksiniz bu baÄŸlamda?

Kesinlikle pozitif anlamda ortada henüz bir ÅŸey yok. Minsk AnlaÅŸmalarÄ±nÄ±n nasÄ±l tatbik edileceÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda söylenecek bir ÅŸey yok. Ele aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±klarÄ± salt bu. Ne var ki Kiev bunu yapmÄ±yor. YalnÄ±z ÅŸu anda Ukrayna için çok tehlikeli olan sinyal ÅŸu ki, Putin ve Trump’Ä±n adÄ± geçen buluÅŸmalarÄ±ndaki gündemlere bakÄ±lÄ±rsa Ukrayna en azÄ±ndan onuncu sÄ±radaydÄ±. Ukrayna’yÄ± fiilen konuÅŸmadÄ±lar. ABD’deki bir takÄ±m bazÄ± politikacÄ±larÄ± hariç tutarsak, bu konu ÅŸu anda Trump’Ä±n ve ülkesinin önceliÄŸi deÄŸil. Åžu sÄ±ralar Ukrayna Amerika için ilave bir sÄ±kÄ±ntÄ± kaynaÄŸÄ±. Bu da doÄŸal olarak müzakere sürecine bütünüyle etki etti. YakÄ±nda Ukrayna tarafÄ± ile müzakerelerin yeni bir raundunun olmasÄ± planlanÄ±yor. Orada Ukrayna’nÄ±n tavrÄ±na bakacaÄŸÄ±z ve yeni bir adÄ±m atÄ±p atmayacaklarÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Yine de bana kalÄ±rsa Ukrayna bugün köklü bir deÄŸiÅŸime hazÄ±r deÄŸil, Minsk AnlaÅŸmalarÄ±nÄ± uygulamaya hazÄ±r deÄŸil. Bundan dolayÄ± da bu iÅŸi uzatmayÄ± ve sabote etmeyi sürdürüyor. Her ÅŸey, dört sene önce baÅŸlanÄ±lan noktada.

Belki de Ukrayna’daki seçimleri mi beklemek gerekiyor bu noktada?

Öncelikle Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±yla ilgilenen aklÄ± baÅŸÄ±nda siyasetçiler maalesef yok. SavaÅŸÄ± durdurmaya, Minsk AntlaÅŸmalarÄ±nÄ± uygulatmaya dönük adÄ±m atacak bir politikacÄ± bile yok. 2014 yÄ±lÄ±nda savaÅŸ patlak verdiÄŸinde, yaÅŸanan olaylara eleÅŸtirel olarak açÄ±ktan tepki koyan tek bir siyasetçi bile mevcut deÄŸil. Ukrayna iktidarÄ±nÄ±n bu yÄ±llarda yürüttüÄŸü propaganda sÄ±rasÄ±nda Ukrayna seçmenlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise, maalesef ki nüfusun genel yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Donbass sakinlerinin çÄ±karlarÄ±yla örtüÅŸmediÄŸi, muhtemelen çoÄŸunluÄŸunun da Donbass’Ä± ayÄ±rmak gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸü görülür. Bundan kaynaklÄ± olarak da Ukrayna seçimlerinde yeni baÅŸkan ve vekillerin seçilmesi, radikalizm derecesinin artmasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸeye yaramayacaktÄ±r. KÄ±sacasÄ± seçimlerin düzenlenmesinden sonra daha da kötü olabilir. Bu tabii ki bizim deÄŸerlendirmemiz.

YazÄ±n baÅŸlarÄ±na kadar, çatÄ±ÅŸma bölgelerinde önemli nispette bir sessizlik, durgunluk egemendi. Rusya’daki dünya futbol ÅŸampiyonasÄ± esnasÄ±nda Ukrayna cephesinden topyekün bir saldÄ±rÄ± beklenmesine karÅŸÄ±n… Ne var ki herhangi bir atak gerçekleÅŸmedi. Bunda tam da ÅŸampiyona öncesi Vladimir Putin’in, Petro PoroÅŸenko ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu telefon görüÅŸmesinin bir rolü olmuÅŸ olabilir mi? TopraklarÄ±nÄ±zda savaÅŸ durumunun bundan sonrasÄ±na iliÅŸkin ne tür öngörüleriniz var?

Åžu anki dinginlik durumuna gelirsek, açÄ±lan ateÅŸin azalmasÄ±; malum verilerden hareketle bizim istihbarat birimlerimizin raporlarÄ±nÄ±n sonucu bizlerin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bilgilerin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± sonucu gerçekleÅŸti muhtemelen. Çünkü Ukrayna SilahlÄ± Güçlerinin (VSU) Rusya’daki ÅŸampiyona öncesi elinde biriktirdiÄŸi silahlar ve askeri güç onlarÄ±n bir provokasyona hazÄ±rlandÄ±klarÄ±na iÅŸaret ediyordu. Bunun üzerine çokça açÄ±klamada bulunduk ve bunu tüm kitle iletiÅŸim araçlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gösterdik. Ä°kinci en mühim neden ise, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n tek anlama gelen demeci olabilir ki kendisi, Ukrayna tarafÄ±ndan gelecek herhangi bir provokasyonun bir bütün olarak Ukrayna devletinin mevcudiyetine mal olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Bunlar beraberlerinde, Ukrayna’nÄ±n kendi planlarÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ±nda rol oynadÄ±. Ve Dünya ÅžampiyonasÄ±, Donbass’a dönük bir provokasyon olmadan noktalandÄ±. Bu çok iyi bir olay ancak maalesef ki ÅŸimdi bunun çok uzun süreli olacaÄŸÄ± söylenemez, mümkün deÄŸil. Bizim bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±za göre düzenli provokasyonlarÄ±yla bu içten içe yanan çatÄ±ÅŸma sürecek çünkü Ukrayna’nÄ±n iÅŸine geliyor.

Peki neden Ukrayna’nÄ±n iÅŸine geliyor?

Birincisi, Donbass’taki savaÅŸ doÄŸal olarak PoroÅŸenko’ya Ukrayna’nÄ±n ekonomik iflasÄ±nÄ± gerekçelendirme olanaÄŸÄ± sunuyor. Nüfusun düÅŸük sosyal seviyesinin ve insanlarÄ±n sosyal güvenliÄŸinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rma imkanÄ± tanÄ±yor. Ä°kincisi ise, PoroÅŸenko’nun mevcut duruma dikkat çekmek suretiyle dünya gündemine girmesine yardÄ±mcÄ± oluyor, en son, BaÅŸkan Putin ve BaÅŸkan Trump arasÄ±ndaki buluÅŸma gibi kayda deÄŸer zirvelerde de gündem maddeleri arasÄ±na girmesine yardÄ±m ediyor. Harbin olmadÄ±ÄŸÄ±, beyan edecek bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± zaman ise, Ukrayna üstüne de konuÅŸacak bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸ oluyor. DolayÄ±sÄ±yla da yara daha kanamaya devam edecek. Bu türden bir sürecin geleceÄŸini kestirmek çok zor. Bu sayÄ±sÄ±z faktöre baÄŸlÄ±, Ukrayna’nÄ±n iç ve dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerine içkin ve daha jeopolitik olanlarÄ±na…

SavaÅŸ öncesinde Donetsk’in nüfusu, turistler veya geçici ikamet edenler haricinde en az bir milyondu. 2014’tem beri ise güncel nüfus rakamlarÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Pek çok insan ÅŸu anki nüfusu aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 700 bin civarÄ±nda olarak tahmin ediyor. Benim kendi gözlemlerim de, ne olursa olsun dÄ±ÅŸarÄ±ya farklÄ± istikametlere doÄŸru göçün az da olsa sürüyor olduÄŸu yönünde. Bu konuda ne söyleyeceksiniz, nedir gerçekten de reel rakamlar?

Konuyla ilgili uzmanlarÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi reel rakamlar; ÅŸu an Donetsk ÅŸehrinde savaÅŸ öncesinin nüfusunun yüzde 80 ile 90’Ä±nÄ±n yaÅŸamakta olduÄŸu gösteriyor. Bu kimsenin gitmediÄŸi, terk etmediÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. Ancak diÄŸer taraftan, özellikle Odessa ve Kharkov gibi ÅŸehirler baÅŸta olmak üzere Ukrayna’nÄ±n öteki bölgelerinden buraya gelip yerleÅŸenler de oldu. Gene, Donbass’Ä±n halen Ukrayna’nÄ±n kontrolü altÄ±ndaki kÄ±smÄ±ndan buraya taÅŸÄ±nanlar oldu. KÄ±sacasÄ± kimileri gitti, kimileriyse geldi.

Åžu anki güncel sayÄ±yÄ± ise tüketilen ekmek miktarÄ±ndan biliyoruz örneÄŸin. Nüfusun tam teÅŸekküllü sayÄ±mÄ± ise, güvenlik önlemleri sebebiyle mümkün deÄŸil. DNR Ä°ç Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na kayÄ±tlÄ± araç sayÄ±sÄ± da bu sayÄ±larÄ± veriyor.

Peki bu baÄŸlamda, nüfusun çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önüne geçebilmek için hangi önlemleri almayÄ± düÅŸünüyorsunuz? DahasÄ±, Rusya’da veya Ukrayna’da hatta az sonra olsa Avrupa’da yaÅŸayan ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dönmesine dönük belirli koÅŸullar yaratÄ±lÄ±yor mu?

Olaylar öyle geliÅŸti ki, ÅŸimdiden Büyük Anayurt SavaÅŸÄ±’ndan daha uzun süren çatÄ±ÅŸmalar boyunca; ekonomik abluka, ulaÅŸÄ±m ablukasÄ±, iletiÅŸim-baÄŸlantÄ± ile ilgili sorunlar, ve bir dizi baÅŸka mesele gibi bizlere karÅŸÄ± alÄ±nan yaptÄ±rÄ±mlar karÅŸÄ±sÄ±nda oturup beklememiz hiçbir ÅŸekilde kabul edilemezdi. Neden? Çünkü Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde hemen hemen dört milyon insan yaÅŸÄ±yor. Bu rakam birkaç Avrupa ülkesinin nüfusuna eÅŸit. Yani burayÄ± tabiri caiz ise elle kumanda etmek mümkün olmazdÄ±, efektif de olmazdÄ±. Buradan hareketle de cumhuriyetlerde tam teÅŸekküllü iktidar çabuk örgütlendi. Yani yasama organÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor, yürütme organÄ±, hukuk sistemi iÅŸliyor ve güvenlik organlarÄ± çalÄ±ÅŸmakta. Fakat insanlar için bu yeterli deÄŸil ve elbette ki istikrarlÄ± bir ekonomik durum gerekiyor. Ve tabii ki yeni istihdam alanlarÄ± yaratmak, ücretlerin yükseltilmesi ve de cumhuriyetin ödemekle yükümlü olduÄŸu emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Ukrayna, kendi ilgili yasalarÄ±nÄ± çiÄŸnemek pahasÄ±na emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± bloke etti. Bundan dolayÄ± ÅŸimdilerde iÅŸletmelerin kurulmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi için sistematik bir çalÄ±ÅŸma yürütülüyor. Yine endüstriyel tarÄ±m alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürütülüyor. DÄ±ÅŸsal nedenlerden dolayÄ±, yani tanÄ±nmamÄ±ÅŸ statümüzden kaynaklÄ± olarak çok zorlu koÅŸullarda mücadele veriliyor. Demek istiyorum ki, ürettiÄŸimiz ürünleri kendi belgelerimizle satmakta, ihraç etmekte zorlanÄ±yoruz. SÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda, gümrüklerde yaÅŸanan bu gibi bir dizi zorluk, halen iÅŸletme sahipleri ve iÅŸletmelerimizin çözmesi gereken problem olarak önlerinde duruyor. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸimiz daha devam ediyor ve ilk sÄ±rada cumhuriyette ekonomik yaÅŸam seviyesinin yükseltilmesi vazifesi önümüzde duruyor. Sadede bunlar, insanlarÄ±n burayÄ± terk etmesini durdurabilir ve evlerine dönmesini temin edebilir.

BildiÄŸim kadarÄ±yla madenlerin çoÄŸu çalÄ±ÅŸÄ±r durumda ve yeniden çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ± ancak muhtemelen harp öncesi seviyesinde deÄŸil. Öte yandan, sÄ±radan insanlarÄ±n pek çok fabrikanÄ±n halen çalÄ±ÅŸmamasÄ±ndan ÅŸikayet ettiÄŸini duyuyor ve gözlüyorum sÄ±klÄ±kla. Hatta, halen açÄ±lmamÄ±ÅŸ bazÄ± endüstriyel tesislerin makine aksamlarÄ±nÄ±n ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Bu söylenti ve düÅŸünceler ne ölçüde gerçek, ne diyeceksiniz bu hususta?

Bu bilgiler ve dedikodular gerçek ile örtüÅŸmüyor. Tüm iÅŸletmeler ve fabrikalar korunmuÅŸ durumda ve ÅŸu anda iÅŸler haldeler. YalnÄ±z buradaki tek sorun, tam kapasite çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmalarÄ±. Her yerde, mamullerin üretiminde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor, ki bunun nedenlerini izah ettim. Çünkü tanÄ±nmamÄ±ÅŸ bir cumhuriyet; ister belgelerden, ister sertifikalar engel teÅŸkil etsin; bir biçimde mallarÄ±nÄ± satmak durumunda.

Özetle iÅŸletmelerimizin üstesinden gelmek zorunda olduklarÄ± çetin bir zincir bu. En azÄ±ndan dokümanlar baÄŸlamÄ±nda bu durum bizi Güney Osetya üzerinden dÄ±ÅŸa açÄ±lmak mecburiyetinde bÄ±rakÄ±yor çünkü bizi yalnÄ±z Güney Osetya tanÄ±mÄ±ÅŸ durumda. Ve Güney Osetya’yÄ± da Rusya tanÄ±dÄ±. Bütün karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ekonomik iliÅŸkiler Güney Osetya üstünden yürütülüyor. Bundan ötürü, ekonomik blokajdan ötürü henüz savaÅŸ öncesi seviyesine ulaÅŸamadÄ±k.

AynÄ± ÅŸey kömür alanÄ±nda da geçerli. Bu demek oluyor ki madenler ÅŸimdilerde yüzde yüz etkinlikte çalÄ±ÅŸamÄ±yor çünkü Donbass’ta üretilen kömürün temel alÄ±cÄ±sÄ± Ukrayna’ydÄ±. Bu kömür, bugün bizi abluka altÄ±na almÄ±ÅŸ olan Ukrayna’nÄ±n topraklarÄ±nda çalÄ±ÅŸan termik santrallere uygun. Bununla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak, sürekli suretle farklÄ± pazarlama teknikleri aramak mecburiyetinde kalÄ±yoruz. Evet, kömürümüz Avrupa’ya satÄ±lÄ±yor, fakat oldukça uzun bir zincir neticesinde; doÄŸrudan sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z içerisinde yer alan madenlerimizde çÄ±kartÄ±lan ve üretilen kömürün miktarÄ±na denk gelmiyor olasÄ±lÄ±kla. Bundan dolayÄ±, fabrikalarÄ±n yaÄŸmalandÄ±ÄŸÄ±, ekipmanlarÄ±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, vb. Ukrayna propagandasÄ±nÄ±n fiili etkinlikleri. Kesinlikle herhangi bir iÅŸletmeye veya fabrikaya gidip tüm bu tesislerin çalÄ±ÅŸÄ±r durumda olduÄŸunu görmek mümkündür.

Ez cümle ’90’larda gördüÄŸümüz bir manzara tekrarlanmÄ±yor yani?

Kesin suretle hayÄ±r. 1990’lÄ± yÄ±llar tekrarlanmadÄ± ve de tekrarlanmÄ±yor. Bu baÄŸlamda en zor yÄ±llar devlet iktidarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu 2014 yÄ±lÄ± ve 2015 senesinin baÅŸlarÄ±ydÄ±. O süreçte bu gibi kötü sonuçlarÄ±n ortaya çÄ±kmamasÄ± saÄŸlanabildi.

KÄ±sacasÄ± fabrika ve manüfaktürlerdeki ekipmanlarÄ±n hepsi yerli yerindeler, doÄŸru mu?

Evet, hepsi de yerli yerinde ve çalÄ±ÅŸÄ±r vaziyette. Bir tek, tam kapasite çalÄ±ÅŸÄ±yor deÄŸiller çünkü satacak yer yok. Yenakiyev Metalürji FabrikasÄ±, Makyeevka Metalürji FabrikasÄ±, Donetsk Metalürji FabrikasÄ±, Kok Kömür ve Kimya FabrikasÄ±; tümü de çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Peki kapalÄ± durumda herhangi bir maden var mÄ±, yoksa hepsi de çalÄ±ÅŸÄ±yor mu?

DolaysÄ±z olarak rantabl olmayan madenler, yeniden yapÄ±lanma içindeler. Bu ne anlama geliyor? Ukrayna döneminde iÅŸlerin döndürülme biçimi çok büyük yolsuzluklara dayanÄ±yordu. ÖrneÄŸin ÅŸunu söyleyebilirim, Uglegorsk kentimizde bulunan bir madenin kapatÄ±lmasÄ± icap etti. Bunun nedenini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, madenin henüz 2000’li yÄ±llarda kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi gerçeÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Peki tam olarak ne olmuÅŸtu?.. EÄŸer ÅŸu anda orada kömür çÄ±kartÄ±lsa kömürün maliyeti aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 6 bin-7 bin ruble olacaktÄ±r. Biz ise 1200 rubleye satÄ±yoruz. Ä°ÅŸte böyle bir fark var. Bu madenin çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan fayda gelir mi? Ukrayna döneminde neden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na gelirsek, çünkü ona Ukrayna bütçesinden sübvansiyon ayrÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸin özü, bu para çalÄ±nÄ±yordu. DoÄŸal olarak biz ÅŸimdi bu denli israf yapacak durumda deÄŸiliz. Ä°ÅŸin yolsuzluk kÄ±smÄ± bir tarafa, tüm eski çalÄ±ÅŸanlar baÅŸka iÅŸletmelere yönlendirildiler. Yeni maden damarlarÄ±nÄ±n keÅŸfedilmekte olduÄŸu daha rantabl olan madenlere yönlendirildiler. Çok sayÄ±da yeni maden damarÄ± keÅŸfediliyor. Buradan hareketle, bir yeniden yapÄ±lanma, bir nevi optimizasyon iÅŸlemi yürütülüyor. SatÄ±ÅŸ / ihracat imkansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, vs. gibi faktörleri de gözettiÄŸimizde bütün madenlerin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek doÄŸru olmaz. Fakat tüm rantabl madenler kesinlikle çalÄ±ÅŸÄ±yor ve hatta geliÅŸimlerini sürdürüyorlar.

SanÄ±rÄ±m olaylarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren sayÄ±sÄ±z madenci halk milisleri saflarÄ±na katÄ±ldÄ±, doÄŸru mu?

Evet. Hatta madenci askeri bölüÄŸü bile var.

Salt tek bir madenden 600 madencinin birden gönüllü olarak milislerin saflarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msÄ±yorum. Peki bunun gibi, madenlerde iÅŸçilerden eksilen yerleri nasÄ±l dolduruyorsunuz?

OlmasÄ± gerektiÄŸi gibi, iÅŸyerlerine dönüyorlar. Halen cephe hattÄ±nda olan madenciler mevcut olduÄŸu gibi, geri dönenler de var.

2014 yÄ±lÄ±ndan bugüne deÄŸin DNR Halk Sovyeti’nde politik partiler bulunmuyor. BunlarÄ±n yerine ise, bir tanesini sizin temsil ettiÄŸiniz “toplumsal hareketler” adÄ± verilen yapÄ±lar yer alÄ±yor. Neden peki bugüne kadar yalnÄ±zca bu yapÄ±lar mevcut oldu? Bu yapÄ± ne zaman deÄŸiÅŸecek, bir diÄŸer ifade ile, her yerde olduÄŸu üzere normal siyasi partiler ne zaman belirecek parlamentoda?

Bunun yanÄ±tÄ± için 2014 senesine dönmemiz gerekir ve bunu neyin koÅŸullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na bakmamÄ±z lazÄ±m. Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda partiler kendilerini bir ÅŸekilde tükettiler; gereksiz bir konuma geldiler. Ukrayna’da yasal olarak kayÄ±tlÄ± 200’den fazla parti mevcut. Ne var ki hiç birisi de vatandaÅŸÄ±n, halkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmuyor. Bu partiler; bazÄ± mali gruplarÄ±n, somut belirli oligarklarÄ±n ve de bir takÄ±m çÄ±karlarÄ±n gölgesinde örgütlenmiÅŸlerdir. Ä°ÅŸin özü, biz baÅŸka bir yolu izledik ve “Toplumsal Örgütlerin, Hareketlerin” olmasÄ±na karar verdik. Onlar baÅŸka bir anlamÄ± ifade ediyor ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zda, baÄŸÄ±msÄ±z Ukrayna var olduÄŸundan itibaren yÄ±llar boyunca kendilerini sadece kandÄ±ran “politik partiler” gibi bir çaÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlarÄ± bulunmuyor. Bundan dolayÄ± ÅŸu anda parlamentoda gerçekten temsil edilen iki adet toplumsal hareket bulunuyor. ÖrneÄŸini ABD’de gördüÄŸümüz gibi, kendine özgü bir parti sistemi bu. Bunda herhangi bir olumluluk veya olumsuzluk görmüyoruz, basitçe ÅŸu anki durum, uygulamaya geçen pratik bu.

Bu demek oluyor ki; buradaki temel neden, eski Ukrayna partilerinin halk nezdinde yarattÄ±ÄŸÄ± negatif imaj öyle mi? Peki siz bu olumsuz imajÄ± silebildiniz mi?

Evet, bu yöndeki inisiyatif ki 2014 yÄ±lÄ±nda onaylandÄ± ve bugüne kadar da sürüyor.

Bu yÄ±l, sonbaharda yerel seçimlerin düzenlenmesi planlanÄ±yor ilk kez. Olacak mÄ± hakikaten?

HayÄ±r, yerel seçimler olmayacak. Sadece planlandÄ± ancak tarih henüz belirlenmedi. YalnÄ±zca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve halk konseyi üyelerinin seçimlerinin tarihleri belirli.

Yani dört sene önce yapÄ±lanÄ±n ikincisi?

Evet.

Peki ya ondan sonrasÄ±… NasÄ±l bir siyasi takvim izlenecek akabinde?

Yerel seçimlerin organize edilmesi Minsk AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n ilgili maddesince garanti edildi. Ne var ki Ukrayna tarafÄ±, bu yerel seçimlerin öngörülebilir bir gelecekte düzenlenmesi için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±.

Seçimler yüzde yüz olacak mÄ±?.. Yani kesin mi yoksa henüz planlanÄ±yor mu sadece?

PlanlanÄ±yor. Ancak tarihler biraz daha geç bir zamanda belirlenecek.

Bu biraz da Ukrayna’daki parlamento seçimleriyle mi baÄŸlantÄ±lÄ±, tam olarak ne bekleniyor?

Bunun üzerine konuÅŸmak için henüz erken. Seçim öncesi kampanya henüz baÅŸlamÄ±ÅŸ deÄŸil.

Abhazya ve Güney Osetya dÄ±ÅŸÄ±nda, her ÅŸeyden önce Rusya Federasyonunun kendisi ÅŸu ana deÄŸin Donbass cumhuriyetlerini resmi olarak tanÄ±mÄ±ÅŸ deÄŸil. Bu durum daha ne kadar sürebilir? Çünkü ÅŸimdiden Rusya’nÄ±n tanÄ±masÄ± olmaksÄ±zÄ±n birkaç sene geçmiÅŸ durumda. Bu bana biraz paradoksal geliyor, Rusya Federasyonunun gelecekteki olasÄ± pozisyonu üzerine ne diyeceksiniz?

Rusya’nÄ±n gelecekteki muhtemel konumunu RF’nin kendisine sormak lazÄ±m. Bizim bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±za göre Rusya’nÄ±n Minsk SözleÅŸmeleri’nin garantörü olduÄŸu kesinlikle açÄ±ktÄ±r. Minsk AnlaÅŸmalarÄ±’na göre DNR ve LNR’nin Rusya tarafÄ±nca tanÄ±nmasÄ±nÄ± beklemek yersizdir. YalnÄ±z bu muhtemelen, Ukrayna ÅŸimdilik Minsk yükümlülüklerinden çekilmedikçe geçerli bir durum. Sonra ise söz konusu sorun olukça açÄ±k uçlu hale geliyor. NasÄ±l bir karar alÄ±nÄ±r, onu da zaman gösterir.

Söz gelimi Abhazya. Rusya onu da uzun süre tanÄ±madÄ±, fakat en sonunda resmen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti...

Bu uzun, zor ve jeopolitikle ilintili bir süreç. Tepkileri gayet iyi biliyorsunuz. Ve bunu nelerin saÄŸlayabileceÄŸi ve de bundan sonra ne olacaÄŸÄ± da bir baÅŸka muamma tabii.

Gelecek sene Ukrayna’da hem genel seçimler hem de baÅŸkanlÄ±k seçimi düzenlenecek aynÄ± anda. Sizin bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±za göre oradaki seçimler, Donbass’taki genel durumun deÄŸiÅŸmesine veya bu ÅŸekilde gitmesi yönünde nasÄ±l bir etkide bulunur? Seçimler bu baÄŸlamda ne denli etkili olabilir? DNR’nin kaderi ve geleceÄŸi, toplamda cumhuriyetin nihai statüsü Ukrayna’daki muhtemel politik deÄŸiÅŸmelere ne denli baÄŸlÄ±? Veyahut Ukrayna’daki politik durum fazla bir etkide bulunmaz mÄ± bu saatten sonra?

Ukrayna’daki olasÄ± seçimlerden sonra ülkenin DNR ve LNR ile iliÅŸkisinde olumluya dönük herhangi türden bir deÄŸiÅŸme öngörmüyorum. Bunun da ötesinde, yaklaÅŸan seçimlerin ardÄ±ndan durumun daha da kötüleÅŸeceÄŸini bekliyorum.

Ukrayna’da çok fazla kamuoyu yoklamasÄ±, anket yapÄ±lÄ±yor. Ve bunlar, halkÄ±n kayda deÄŸer bir bölümünün mevcut iktidardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta ona karÅŸÄ± olduÄŸunu gösteriyor. Kiev Rejimi’nin popülaritesinin bu ÅŸekilde son derece düÅŸmüÅŸ olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu bile kendi baÅŸÄ±nda, önümüzdeki seçimlerde çÄ±kacak bambaÅŸka bir siyasi iradenin mevcut sorun üzerinde ÅŸu ya da bu ÅŸekilde etkide bulunacaÄŸÄ±na iÅŸaret etmiyor mu, veyahut da bunlarÄ±n artÄ±k bir anlamÄ± yok mu?

Åžu anki mevcut politikacÄ±lar, potansiyel adaylar içinden yapÄ±cÄ± bir pozisyon alacak birilerinin çÄ±kabileceÄŸini görmüyoruz.

O halde seçimlerin haricinde, Ukrayna içinde halktan gelebilecek bir inisiyatif olabileceÄŸine dönük bir beklenti var mÄ±?

Ne yazÄ±k ki ÅŸu anda halk Ukrayna özel kuvvetlerinin ve iktidar organlarÄ±nÄ±n yeterince baskÄ±sÄ± altÄ±nda. Bundan dolayÄ± da çok ciddi deÄŸiÅŸiklikler olabileceÄŸini öngörmüyorum. Yeni bir devlet iktidarÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi, yepyeni bir meydan ÅŸu an itibariyle görmüyorum. Bu benim kiÅŸisel düÅŸünce ve deÄŸerlendirmelerim tabii. DÄ±ÅŸ oyuncularÄ± da muhtemelen hesaba katmak gerekir Çünkü Ukrayna çoktandÄ±r özne statüsünü kaybetmiÅŸ durumda. Kendisi yalnÄ±zca, alÄ±nan kararlarda bir obje konumunda. Daha ‘kÄ±demli abi’ler, kuratörler ve BatÄ±lÄ± ülkeler nasÄ±l karar verirlerse öyle olacaktÄ±r.

Sizin bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±za karÅŸÄ±n Donbass’taki topyekün problem bir biçimde er ya da geç çözüme kavuÅŸacak. Peki bu çözüm Minsk BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ± temelinde mi olmalÄ± muhakkak yoksa problem bir yolla kütlesel bir harp ile mi en nihayetinde çözülür?

Bu yalÄ±n suale yanÄ±t vermek çok zor. Bütün bunlar ne ile sonuçlanmalÄ±? Lakin burada bir yanda Minsk AnlaÅŸmalarÄ± var diÄŸer yanda ise Ukrayna’nÄ±n kendisinin yeniden tesis edilmesi var. Ya Minsk Protokolleri temelinde, bölgeler için özel statüden hareketle bu iÅŸ hallolacak; veyahut da stabil olmayan içsel durumdan dolayÄ± Ukrayna’da nüfus için zayÄ±f ekonomik bileÅŸenlerin, diÄŸer bir takÄ±m nedenlerle de birleÅŸerek uzun vadede Ukrayna’yÄ± parçalanmaya götürmesi yoluyla.

KÄ±sacasÄ± son tahlilde seçimlerden hiçbir ÅŸekilde bir beklenti söz konusu deÄŸil?

Bu sorunsal çok daha uzun süre devam edebilir. Bu uluslararasÄ± konjonktürle alakalÄ±. Buradan hareketle de bizler öncelikli olarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ilgilenmeli; ekonomimizi ve devletselliÄŸimizi inÅŸa etmeliyiz. Åžimdilik bir takÄ±m ciddi jeopolitik deÄŸiÅŸiklikler bekleyeceÄŸiz.

Donbass’Ä±n geri kalan, Ukrayna’nÄ±n kontrolündeki kuzey kÄ±smÄ± ne olacak peki? OnlarÄ±n akÄ±beti ne olacak nihai olarak sizce?

Bu öncelikle, o tarafta kalmÄ±ÅŸ vatandaÅŸlarÄ±n elinde. Kendileri tarafÄ±ndan hangi kararlarÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ±. Fakat olanaklarÄ± elbette ki sÄ±nÄ±rlÄ±. Bununla birlikte, bu baÄŸlamda bize baÄŸlÄ± ne varsa elimizden geleni yapÄ±yoruz. Donbass halkÄ±nÄ±n birleÅŸmesine dönük; ücretsiz tÄ±bbi yardÄ±m, özellikle muhtaç olanlara ödeme, bizim topraklarÄ±mÄ±zdaki yüksek öÄŸretim kurumlarÄ±nda okuma imkanÄ±, sportif müsabakalar ile kültürel etkinlik ve organizasyonlara katÄ±lÄ±m temin eden üniter program iÅŸlemeye devam ediyor. AyrÄ±ca sendikalar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸi mevcut. Özetle bu planda bizim tarafÄ±mÄ±zda çalÄ±ÅŸma iÅŸliyor. Bu bizim için yumuÅŸak gün unsurudur yalnÄ±z. Çünkü bugün için fiziksel bir saldÄ±rÄ±, bir bölgenin ele geçirilmesi, vs. çok negatif sonuçlara götürebilir. Elbette ki biz problemi güç kullanmak suretiyle çözebilecek durumdayÄ±z. Ne var ki Ukrayna tarafÄ± geri çekilirken, kendi ÅŸehirlerini düÅŸünüp göz önünde bulundurduÄŸu falan yok. OnlarÄ± basitçe yok ederek ancak geri çekilecektir. Buna en somut örnek: Debaltsevo. Ukrayna ne zamanki geri çekildi, ÅŸehri tek kelimeyle yok etti. Bu öteki olasÄ± kentler konusunda da böyle olacaktÄ±r. Böyle bir rasyonellikten hareketle yumuÅŸak güçten istifade etmek suretiyle hareket ediyoruz.

DENÄ°S VLADÄ°MÄ°ROVÄ°Ç PUÅžÄ°LÄ°N KÄ°MDÄ°R?

5 Nisan 2014’te Donetsk Vilayeti Halk Valisi seçilen Pavel Gubarev’in yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu. SonrasÄ±nda Donetsk’te Kiev’deki Meydan Darbesi’ne karÅŸÄ± kitlesel mitinglerin temel örgütleyicilerinden birisi haline geldi.

7 Nisan’da DNR ilan edilince geçici hükümetin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Hemen ardÄ±ndan ise 15 MayÄ±s’ta DNR Yüksek Sovyeti Prezidyumu BaÅŸkanÄ± ilan edildi. Temmuz 2014’te uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast teÅŸebbüsünden sonra tüm resmi görevlerinden çekilerek bir süre Rusya’da ikamet etti.

2 KasÄ±m genel seçimlerine katÄ±larak Halk Konseyinde “Donetsk Cumhuriyeti Toplumsal Hareketi”nin vekili seçildi. 14 KasÄ±m’da da Halk Sovyeti BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirildi. DNR Lideri Aleksandr Zaharçenko tarafÄ±ndan, Minsk Kontakt Grubunda DNR’nin ‘Sürekli Yetkili Daimi Temsilcisi’ olarak atandÄ±. Ertesi yÄ±lÄ±n 11 Eylül tarihinde Purgin’den boÅŸalan Halk Sovyeti BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna layÄ±k görüldü. Ve en sonu bu yÄ±lÄ±n 7 Eylülü’nde, Halk Konseyi tarafÄ±ndan, geçici devlet baÅŸkan vekilliÄŸi görevine getirildi.

NE OLMUÅžTU?

Ukrayna’da CumhurbaÅŸkanÄ± Viktor Yanukoviç’in AB ile ortaklÄ±k ve serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± müzakerelerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± 21 KasÄ±m 2013’te AB yanlÄ±sÄ± protestolar baÅŸladÄ±.

Protestocular arasÄ±nda Rusya karÅŸÄ±tÄ± milliyetçiler, AB yanlÄ±sÄ± liberaller ve Neonaziler öne çÄ±karak inisiyatifi ele geçirdi. Rusya yanlÄ±sÄ± iktidar devrildi ancak hemen ardÄ±ndan Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde 21. yüzyÄ±lÄ±n en kanlÄ± savaÅŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

1-6 Mart 2014’te Ukrayna’nÄ±n Rus kökenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸu ve güneydoÄŸusunda eylemler baÅŸladÄ±. 16 Mart referandumunun ardÄ±ndan 18 Mart’ta Rusya ile KÄ±rÄ±m arasÄ±nda ilhak anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

7 Nisan’da Donetsk Halk Cumhuriyeti, 7 Nisan’da Lugansk Halk Cumhuriyeti kuruldu. 11 MayÄ±s 2014’te Donetsk’te referandum yapÄ±ldÄ±, katÄ±lanlarÄ±n yüzde 89’u Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kendi kendisini yönetmesi konusunda oy kullandÄ±. Dönemin Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis PuÅŸilin bölgedeki tüm Ukrayna askerlerinin iÅŸgal gücü olarak kabul edileceÄŸini ilan etti.

25 MayÄ±s’ta Ukrayna’da baÅŸkanlÄ±k seçimleri yapÄ±ldÄ±. Petro PoroÅŸenko oylarÄ±n yüzde 54’ünü alarak yeni devlet baÅŸkanÄ± seçildi.

MÄ°NSK ANTLAÅžMALARI

5 Eylül’te 1. Minsk BarÄ±ÅŸ PlanÄ± imzalandÄ±. AteÅŸkes ilan edildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti aralÄ±k ayÄ±nda Ukrayna yasalarÄ±na tabi olarak seçim düzenlemeyi kabul etti. Ancak ateÅŸkes, sürekli ihlal edildi.

Ekim ayÄ±nda Minsk ateÅŸkesi bozularak çatÄ±ÅŸmalar yeniden baÅŸladÄ±.

12 Åžubat 2015 tarihinde Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande’Ä±n Ukrayna krizini görüÅŸmek üzere bir araya geldiÄŸi zirveden 16 saat sonra yeniden ateÅŸkes kararÄ± çÄ±ktÄ± (Minsk II).

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 19:05

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