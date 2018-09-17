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Nijerya'da sel felaketi: 100â€™den fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Nijeryaâ€™da son 2 haftada meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
BatÄ± Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2 haftadÄ±r etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sellerde 100'den fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim AjansÄ± (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Yunus Maihaja, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, son 2 haftada ülkenin 11 eyaletinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sele yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Maihaja, sellerde 100'den fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ve çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Seller nedeniyle yüzlerce ev ve yüzlerce dönümlük tarÄ±m arazisi zarar gördü.
Nijerya'da halihazÄ±rda devam eden 6 aylÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸ mevsiminde sÄ±k sÄ±k sel felaketi yaÅŸanÄ±yor. Tropikal iklim kuÅŸaÄŸÄ±ndaki ülkede, yÄ±llÄ±k ortalama yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± bölgeden bölgeye deÄŸiÅŸiklik gösteriyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 18:17