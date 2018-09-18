'Siyasi ve ekonomik krizden memnun olmayanlarÄ±n ittifakÄ± kurulmalÄ±'

Yerel seÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz CHP Parti Meclisi Ãœyesi Prof. YÃ¼ksel TaÅŸkÄ±n, kurulabilecek ittifaklara dair Ã¶nerilerde bulundu.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Siyasetin gündeminin ilk sÄ±rasÄ±nda yerel seçimler var. Seçimlerle birlikte olasÄ± ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± da sürüyor. AKP-MHP ittifak yapacaklarÄ±nÄ± açÄ±klarken, bir yandan da ‘HDP ile ortak hareket edecekler’ diyerek muhalefetin ittifak tartÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±nÄ±n da önüne geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. AKP-MHP ittifakÄ±nÄ± ve muhalefetin tutumunu konuÅŸtuÄŸumuz CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Prof. Dr. Yüksel TaÅŸkÄ±n, “Muhalefet, demokrasi krizinden ve onun daha da tetiklediÄŸi ekonomik krizden memnun olmayanlarÄ±n ittifakÄ±nÄ± kurmaya oynamalÄ±dÄ±r” dedi.

AKP-MHP’nin muhalefetin zayÄ±f karnÄ±nÄ±n HDP ile yan yana gelememek olduÄŸuna dikkat çeken TaÅŸkÄ±n, muhalefetin HDP’nin bir siyasi parti olarak meÅŸru bir aktör olduÄŸunu söylemekten kaçÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸine de vurgu yaptÄ±. CHP’nin seçimlerde ‘Ä°ttifak yapmayacaÄŸÄ±z’ demediÄŸini belirten TaÅŸkÄ±n, CHP’nin sandÄ±kta ittifaktan söz ettiÄŸini belirtti.

CHP ‘Ä°TTÄ°FAK YAPMAYACAÄžIZ’ DEMÄ°YOR

AKP-MHP’nin seçimlerdeki ittifakÄ±nÄ±n yerel seçime taÅŸÄ±ma durumu söz konusu. DiÄŸer yandan muhalefet açÄ±sÄ±ndan ise ittifak tartÄ±ÅŸmasÄ± muÄŸlak gibi. CHP ittifak yapmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna dair deÄŸerlendirmeniz nedir?

ErdoÄŸan AKP-MHP ittifakÄ± konusuna olumlu bakÄ±yor ama tereddütleri de var. KÄ±sacasÄ± aÄŸÄ±rdan alÄ±yor, pazarlÄ±k gücünü arttÄ±rmak için. Ama siyasetin doÄŸasÄ± gereÄŸi bu ittifak gerçekleÅŸecek gibi görünüyor. AslÄ±nda bu ilk bakÄ±ÅŸta AKP-MHP-BBP bloku için ciddi bir avantaj gibi görünebilir. Ama unutmayalÄ±m bu üç partinin 1 KasÄ±m 2015 genel seçimlerinde toplam oylarÄ± yüzde 60’Ä±n üzerindeydi. 16 Nisan referandumunda yüzde 51.4, 24 Haziran genel seçimlerindeyse yüzde 53 olarak gerçekleÅŸti.

Siyaset ikili bir yarÄ±lma yoluna girmiÅŸ görünüyor. Muhalefet bir blok olarak hareket edebilirse bu seçimlerde beklenmedik baÅŸarÄ±lar elde edebilir. CHP de bunun bilincinde. “Ä°ttifak yapmayacaÄŸÄ±z” denilmiyor. SandÄ±kta ittifaktan söz ediliyor. Bu seçimlerde muhalefetin esnek ve farklÄ± ittifaklar kurabilme becerisini gösterebilmesi gerekiyor. AynÄ± ÅŸekilde Ä°YÄ° Parti de “Ä°ttifak yapmayacaÄŸÄ±z” diyerek kendisini baÄŸlamÄ±ÅŸ deÄŸil. “Yerel koÅŸullarÄ± dikkate alacaÄŸÄ±z” diyorlar. KÄ±sacasÄ± muhalefet kapsayÄ±cÄ± hareket edebilirse ciddi bir ÅŸansÄ± olabilir.

Ä°KTÄ°DARA KIRMIZI KART GÖSTERMENÄ°N FIRSATI

OlasÄ± bir ekonomik krizden söz ediyoruz, öte yanda adÄ±m adÄ±m inÅŸa edilen bir ‘tek adam yönetimi’ var. Ä°ttifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± da daha önem kazanÄ±yor. Bu süreçte muhalefet nasÄ±l bir yol izlemeli?

Bir defa asgari müÅŸtereklerde anlaÅŸmak çok önemli. Yani daha önceki seçimlerde olduÄŸu gibi bu seçimlerde de yeni sistemin yol açtÄ±ÄŸÄ± ve açacaÄŸÄ± aÄŸÄ±r tahribatlardan memnun olmayanlarÄ±n yan yana gelebilmelerine gayret etmeliyiz. Ekonomik krize ne yol açtÄ±? Büyük ölçüde siyasi kriz. Yani tek adam Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±. 2019 martÄ±na kadar gidiÅŸattan memnuniyetsizlik duyanlarÄ±n sayÄ±larÄ± daha da artacaktÄ±r. Muhalefet, demokrasi krizinden ve onun daha da tetiklediÄŸi ekonomik krizden memnun olmayanlarÄ±n ittifakÄ±nÄ± kurmaya oynamalÄ±dÄ±r. Bu seçimler iktidara çok ciddi kÄ±rmÄ±zÄ± kart göstermenin fÄ±rsatÄ± olarak gösterilmelidir.

HDP ÜZERÄ°NDEN KURULAN TUZAK BOÅžA DÜÅžÜRÜLEBÄ°LÄ°R

ErdoÄŸan-Bahçeli’nin HDP’yi yerel seçimler üzerinden hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. CHP’yi de ‘HDP ile ortak hareket ediyor’ diyerek hedefe koyup suçlu ilan ediyorlar. Bu açÄ±klamalarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

AKP-MHP, muhalefetin zayÄ±f karnÄ±nÄ±n HDP ile yan yana gelememek olduÄŸunu biliyor. Hep buradan vurmaya çalÄ±ÅŸacak. Bu nedenle spesifik ittifaklar zikretmek yerine, demokratlarÄ±n, kriz maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yan yana gelerek ülkeyi düzlüÄŸe çÄ±karmalarÄ± söylemi öne çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. Elbette adaylarÄ±n da demokrat, kapsayÄ±cÄ± ve iÅŸ bilir kiÅŸilerden seçilmeleri çok hayati bir rol oynayacaktÄ±r.

Muhalefetin HDP’nin bir siyasi parti olarak meÅŸru bir aktör olduÄŸunu söylemekten kaçÄ±nmamasÄ± gerekir. Elbette HDP’nin bu süreçte vereceÄŸi pozitif mesajlar da çok önemli. AslÄ±nda bu konuda muhalif seçmenler oldukça deneyim de kazandÄ±lar. BaÅŸta CHP’liler olmak üzere çok sayÄ±da Ä°YÄ° Partili ve Saadet Partili de muhalefetin HDP’yi dÄ±ÅŸlamadan hareket etmesi gerektiÄŸinin bilincindedir. TartÄ±ÅŸmayÄ± sistemin yol açtÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetler üzerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak ve gündem belirleyici olabilmekle HDP üzerinden kurulan tuzak boÅŸa düÅŸürülebilir.

Ä°NSANLAR YEREL Ä°KTÄ°DARLARI KAYBETMEMEK Ä°ÇÄ°N SAHAYA Ä°NECEKLERDÄ°R

Seçmen iradesinin sandÄ±ktan saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±na dair son seçimlerle birlikte ciddi kuÅŸkular var. Seçmende, ‘Oy kullansam da sonuç deÄŸiÅŸmiyor’ algÄ±sÄ± oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu baÄŸlamda muhalefet, hem bu algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek hem de sandÄ±k güvenliÄŸi konusunda neler yapmalÄ±?

Muhalefet sandÄ±k güvenliÄŸi konusunda olumlu adÄ±mlar atmakla beraber veri giriÅŸi, analizi konusunda aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gösteremedi. Seçim atmosferi oluÅŸtuÄŸunda insanlar nefes alabildikleri yerel iktidarlarÄ± kaybetmemek için sahaya ineceklerdir. Boykotun kimlerin iÅŸine geldiÄŸini gayet iyi bilmektedirler. YalnÄ±z muhalefet partilerinin de “Önce ben deÄŸil önce ülkem” diyebilecek tavÄ±rlarÄ± olabilmeli, adaylarÄ±nÄ± rantiyeci düzene eleÅŸtirel isimlerden seçmeye gayret göstermelidirler. Daha önce söylediÄŸim gibi bir belediye baÅŸkanÄ±, sadece ilkeli demokrat bir duruÅŸ sergileyerek çok gönül kazanabiliyor. Bu seçimde demokrat ve kapsayÄ±cÄ± adaylarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±kça baÅŸarÄ± da artacaktÄ±r…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 18:17

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