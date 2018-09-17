Deterjan ve sabun Ã¼retimi yapan imalathanede patlama: 1 yaralÄ±

BaÅŸakÅŸehir'de deterjan ve sabun Ã¼retimi yapan imalathanede meydana gelen patlamada, binadan geriye kolonlar kaldÄ±, iÅŸ yeri sahibi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

BaÅŸakÅŸehir'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iÅŸ yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra ÅŸiddetli bir patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan binadan geriye sadece kolanlar kaldÄ±. Ä°ÅŸ yeri sahibi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

OlayÄ±n 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracÄ±yla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracÄ±ndan inerek imalathaneden içeri girdi. YaklaÅŸÄ±k 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduÄŸu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

Åžiddetli patlamanÄ±n ardÄ±ndan binadan geriye sadece kolonlarÄ± kalÄ±rken, Kenan S. aÄŸÄ±r yaralandÄ±. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan binada yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Çevredeki çok sayÄ±da binanÄ±n da patlamanÄ±n ÅŸiddetinden dolayÄ± camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaÅŸayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri patlamanÄ±n ÅŸiddetiyle aÄŸÄ±r yaralanan ve çÄ±kan yangÄ±n sonrasÄ± vücudunda yanÄ±klar oluÅŸan Kenan S.'yi ambulansla BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rdÄ±.

Kenan S.'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ve 12 gündür yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸu öÄŸrenildi. Öte yandan deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanenin ruhsatsÄ±z ve kaçak üretim yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:58

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