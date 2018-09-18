Ä°ZENERJÄ° temsilcileri: Krizin faturasÄ±nÄ± sermaye Ã¶desin

Evrensel'e konuÅŸan Ä°ZENERJÄ° Genel-Ä°ÅŸ iÅŸyeri temsilcileri, krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilere Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yapacaklarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemini anlattÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine ait Ä°ZENERJÄ°’de örgütlü DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube, eylül ayÄ± sonunda ekonomideki kötü gidiÅŸin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere çÄ±karÄ±lmak istenmesine karÅŸÄ± yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakacak. Gazetemize konuÅŸan Ä°ZENERJÄ° Genel-Ä°ÅŸ iÅŸyeri temsilcileri, diÄŸer sendikalarÄ± ve iÅŸçileri de yapacaklarÄ± eyleme katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Tasarruf çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± ve ‘AynÄ± gemideyiz’ söylemlerini kabul etmeyen temsilciler, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘tasarruf genelgesi’ ile fazla mesailerin kesilmesine tepkili. Temsilciler, yaklaÅŸan TÄ°S görüÅŸmelerinde enflasyondan kaynaklÄ± kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesini istediklerini dile getirdi.

Krize karÅŸÄ± önlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iktidarÄ±n zenginlere yönelik bir yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°ZSU Ä°ÅŸyeri Temsilcisi ErtuÄŸrul Özdemir “Ancak iÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±lma, ücretsiz izne gönderilme, maaÅŸlarÄ±nÄ± geç alma, sürekli zamlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bir de tasarruf bekliyorlar. Ä°ÅŸçiler karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuracak durumda deÄŸil, daha ne tasarruf yapsÄ±n. AynÄ± gemide deÄŸiliz çünkü biz sandaldayÄ±z, onlar yatlarda” dedi. Ä°ÅŸçilerin üzerlerindeki “Kabul etmiÅŸliÄŸi” atmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Özdemir, “FaturanÄ±n bize çÄ±karÄ±lmamasÄ± için iÅŸ bÄ±rakacaÄŸÄ±z. ÇabamÄ±z diÄŸer iÅŸçilerin, esnafÄ±n ve köylülerin de ortaklaÅŸa hareket etmesi. Ä°ÅŸ bÄ±rakmamÄ±z ilk çaÄŸrÄ±mÄ±z olacak. SendikalÄ± sendikasÄ±z, çocuÄŸunun geleceÄŸini düÅŸünen herkesi eyleme katÄ±lmaya davet ediyoruz” dedi.

‘YÜZDE 4 ZAMMI, VERGÄ° KESÄ°NTÄ°SÄ°YLE ALDILAR’

TaÅŸeron ÅŸirketten Ä°ZENERJÄ° bünyesine geçen ilaçlama biriminin temsilcilerinden Ä°smail Uzun da dayatÄ±lan çerçeve sözleÅŸmeden kaynaklÄ± kayÄ±plarÄ±nÄ±n daha büyük olduÄŸunu ifade etti. Önümüzdeki sözleÅŸmeden Ä°ZENERJÄ°’nin TÄ°S’inden faydalanmak için mücadelede yürüteceklerini de ifade eden Uzun ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz bu ay vergi ayÄ±na girdik, devlet verdiÄŸi yüzde 4 zammÄ± yüzde 5 olarak bizden geri alÄ±yor. EÅŸit iÅŸ eÅŸit hak ilkesine aykÄ±rÄ±. 2020’de de devletin yeniden bir çerçeve TÄ°S yayÄ±nlamayacaÄŸÄ±nÄ±n garantisi yok. BüyükÅŸehir fazla mesaileri kesti ki biz fazla mesailerle geçinen insanlarÄ±z. Mesailer olmazsa iÅŸçiler aç. TaÅŸerondan geçiÅŸ yapan iÅŸçilerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± icralÄ±k. YakÄ±n zamanda evimize götürebileceÄŸimiz bir ekmeÄŸimiz olacak mÄ± emin deÄŸilim. Ä°ÅŸçi bu süreçte birlik olmazsa bir baÅŸarÄ± elde edemez. Birlikte sokaÄŸa çÄ±kÄ±p tepkimizi göstermemiz lazÄ±m. Bu bir iki sendikanÄ±n çabasÄ± ile olacak bir ÅŸey deÄŸil.”

‘BOZUK DÜZENÄ° YIKACAK GEMÄ°DEYÄ°Z’

Park Bahçeler Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Abidin YÄ±ldÄ±z, ekonomik krizleri yaratan sermaye güçlerinin faturayÄ± emekçilere kesmek istemesine karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± dile getirerek “Çünkü sorumlusu biz deÄŸiliz. Bu krizin sorumlusu iÅŸçilerin emeÄŸini sömüren, halklarÄ± birbirine düÅŸüren, bu ülkeyi karanlÄ±ÄŸa götüren iktidardÄ±r. Hükümet tasarruflarÄ±nÄ± kendi yandaÅŸlarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± paralardan, vermiÅŸ olduÄŸu ihalelerden yapmalÄ±dÄ±r. Biz bu ülkeyi yönetenlerle aynÄ± gemide deÄŸiliz. Biz bu bozuk düzeni yÄ±kacak olan gemideyiz. AKP hükümetinin kriz var söyleminin ertesi günü Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin bir genelgeyle fazla mesaileri kestiÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±z, “Biz bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kabul edeceÄŸi bir sözleÅŸmeyi imzalayana kadar mücadele edeceÄŸiz. Ekonomik krizi TÄ°S’e yansÄ±tmaya çalÄ±ÅŸan iÅŸverenimize geri adÄ±m attÄ±racaÄŸÄ±z. Bütün iÅŸçileri mücadele alanlarÄ±nda birleÅŸmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

GENEL GREVÄ°N ÅžART OLDUÄžUNU DÜÅžÜNÜYORUM

Fen Ä°ÅŸleri Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Sinan AlÄ±m:

Önümüze erken seçim çÄ±kardÄ±lar ama bu cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi deÄŸildi, dolar seçimi idi, zengini zengin etme seçimi idi. Bunun faturasÄ±nÄ± halktan aldÄ±lar. Asgari ücretlinin cebinden 100 dolarÄ±nÄ± çektiler. Bu para zenginlerin cebine girdi. Ülkede ciddi bir kriz ve faturasÄ± iÅŸçilere kesiliyor. Bunun faturasÄ±nÄ± hep iÅŸçiler mi ödeyecek. ParalarÄ±na para katÄ±yorlar. Ä°ÅŸçiler iÅŸinden oluyor ve mücadele verdiklerinde devletin kolluk kuvvetlerini karÅŸÄ±larÄ±nda görüyorlar. Ä°ktidar tasarrufu kendinden yapacak, kendi kemerini sÄ±kacak. Ä°ÅŸçilerin emekçilerin kemerini sÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmayacak. Bir iÅŸçinin diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±na çay Ä±smarlamaya gücü kalmadÄ±. Bu açÄ±kça iÅŸçilere ekonomik savaÅŸtÄ±r. BirleÅŸmemiz lazÄ±m. Genel grevin ÅŸart olduÄŸunu düÅŸünüyorum. BirleÅŸirsek bu gücü yeneriz, ÅŸalteri indirmemiz lazÄ±m.

‘Ä°Åž BIRAKMA Ä°LK EYLEM OLACAK, DEVAMI GELECEK’

KatÄ± AtÄ±k Birimi Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Hasan Cengiz:

YaÅŸanan ekonomik sorunlar Türkiye’nin politikalarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Erken seçim kararÄ± alan CumhurbaÅŸkanÄ± ülkenin kötüye gideceÄŸini biliyordu ve bunun faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± da belliydi. Ä°lk tepkimizi iÅŸ bÄ±rakarak göstereceÄŸiz ve bunun devamÄ± da gelecek. Daha önce kadroya geçiÅŸ sürecinde Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi pilot ilmiÅŸ gibi bize feragatnameyi dayattÄ± ÅŸimdi de kriz gündeme gelince fazla mesailerimizi kesti. BüyükÅŸehir de bir nevi olarak faturayÄ± kesmiÅŸ oldu. Zaten pazara gittiÄŸimizde krizin etkilerini yaÅŸÄ±yoruz. Önceden yazÄ±n doÄŸal gaz 12 lira gelirken ÅŸimdi 35 geliyor yazÄ±n. farkÄ±na vardÄ±rmadan zam yapÄ±yorlar. Bu ülkede aynÄ± gemideyiz diyenler yalan söylüyor. Son olarak uçan saray aldÄ±. Sizce, biz aynÄ± gemide miyiz? YapÄ±lacak tek ÅŸey var o da mücadele. Gerekirse sendikalar ortak karar alÄ±p greve çÄ±kmalÄ±. Bu ülkede sokaÄŸa çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece hakkÄ±mÄ±zÄ± alamayÄ±z. Bunun için önce bir bilgilendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± da yapÄ±lmalÄ±. Åžube olarak buna baÅŸladÄ±k.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:49

www.evrensel.net