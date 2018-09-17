Fatma Åžahin'den kriz yorumu: Risk eÅŸittir rÄ±zÄ±k

Antep'te konuÅŸan Fatma Åžahin 'Her krizin fÄ±rsatlarÄ± var. 'Risk eÅŸittir rÄ±zÄ±k' demezsekÂ dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸini yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z' dedi.

Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n etkisi iÅŸçi ve emekçinin cebinde etkisini tüm yakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hissettirirken Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin'den 'iyimser' bir deÄŸerlendirme geldi. Åžahin, her krizin fÄ±rsatlar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek "Risk eÅŸittir rÄ±zÄ±k, demezsek düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸini yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z; düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ± güldürmüÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Eski BakanÄ± ve Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, Antep Erikçe'de açÄ±lan Mutfak SanatlarÄ± Merkezi'nde konuÅŸtu.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Åžahin, krizlerin fÄ±rsat yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Ä°ki tercihimiz var. 'Zaten dibimizde savaÅŸ var, zaten bu kadar da derdimiz var, buna da gerek yok' deyince içimize kapanacaÄŸÄ±z. Esas düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sürme budur. Ama tam tersi daha çok üreterek, milli seferberlik ilan ederek, daha çok tanÄ±tarak, daha çok çalÄ±ÅŸarak, bunu baÅŸarmamÄ±z gerekiyor. Her krizin fÄ±rsatlarÄ± var. 'Risk eÅŸittir rÄ±zÄ±k' demezsek düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸini yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z, düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ± güldürmüÅŸ olacaÄŸÄ±z. Buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:42

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