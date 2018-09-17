Almanya operasyona aÃ§Ä±k kapÄ± bÄ±raktÄ±

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, Ä°dlib operasyonuna Almanyaâ€™nÄ±n katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na ÅŸimdiden karar verilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, Suriye yönetiminin Ä°dlib’de kimyasal silah kullanmasÄ± durumunda yapÄ±lmasÄ± muhtemel askeri misilleme operasyonuna Almanya’nÄ±n katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na ÅŸimdiden karar verilemeyeceÄŸini söyledi.

DW’nin haberine göre, Bakan Erbil’de Alman birinci kanalÄ± ARD’ye verdiÄŸi demeçte, “Önemli olan dünya devletlerinin birlik halinde hareket etmeleridir” dedi. Von der Leyen sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Neler olabileceÄŸini kestirmemiz mümkün deÄŸil. Ama Almanya olarak daha baÅŸÄ±ndan sÄ±rt çeviremeyiz. Almanya hükümeti anayasa ve devletler hukuku zemininde karar verecektir.” Almanya Irak ve Suriye’deki IÅžÄ°D ile mücadeleye keÅŸif ve yakÄ±t ikmal uçaklarÄ±yla destek veriyor. Muhtemel kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na misilleme operasyonuna katÄ±lma konusu Almanya’da hararetli tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±. Savunma BakanÄ± Von der Leyen Åžam yönetiminin Ä°dlib’de zehirli gaz kullanmasÄ±nÄ±n mutlaka önlenmesi ve dünya devletlerinin görüÅŸmeler yoluyla çözüm bulunmasÄ±nda Ä±srar etmesi gerektiÄŸini söyledi.

KOALÄ°SYON ORTAÄžINDAN TEPKÄ°

Koalisyon ortaÄŸÄ± Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) harekata Almanya’nÄ±n da katÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle reddediyor. Parti Meclis Grubunun DÄ±ÅŸ Politika Sözcüsü Nils Schmid Alman ARD televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda iç politik nedenlerle de düÅŸünmeden ve devletler hukukuna aykÄ±rÄ± olarak savurduÄŸu tehdidi desteklemelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi. Bu gibi tehditlerin daha önce de Suriye yönetimini etkilemediÄŸini belirten Schmid, koalisyon ortaÄŸÄ± Hristiyan Birlik partilerinin koalisyon ortaÄŸÄ±nÄ±n sorumsuzca davrandÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki eleÅŸtirisini “saçmalÄ±k” olarak nitelendirdi.

SPD, Suriye yönetiminin Ä°dlib’de zehirli gaz kullanmasÄ±na misillemede bulunulmasÄ±nÄ±n devletler hukukuna aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunuyor. Almanya’nÄ±n ortak müdahaleye katÄ±lmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurmakla Washington’a yakÄ±nlaÅŸma mesajÄ± da göndermiÅŸ olacaÄŸÄ± tezini kabul etmediklerini söyleyen Nils Schmid, ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n ara seçimleri düÅŸündüÄŸünü, oysa her ÅŸeyden önce Ä°dlib’in insani felakete sahne olmasÄ±nÄ±n diplomatik yollardan önlenmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

ABD DE OPERASYONU SORMUÅžTU

ABD yönetimi Esad rejiminin cihatçÄ± muhaliflerin son kalesi sayÄ±lan Ä°dlib’de zehirli gaz kullanabileceÄŸini ve böyle bir durumda Fransa ve Ä°ngiltere ile birlikte aÄŸÄ±r misillemede bulunacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Washington Berlin yönetimine olasÄ± bir operasyona katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± sormuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:13

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