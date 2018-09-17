Hakkari'de 1 ayda 201 hayvan ÅŸarbon nedeniyle Ã¶ldÃ¼

Hakkari merkeze baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±kdaÄŸâ€™da ortaya Ã§Ä±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 1 ayda 201 hayvan Ã¶ldÃ¼. BÃ¶lge karantinaya alÄ±ndÄ±.

Hakkari merkeze baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±kdaÄŸ’da ortaya çÄ±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 201 hayvan öldü. Köylüler, yetkililerin geç müdahalede bulunduÄŸunu söylerken Hakkari Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸü ise, olayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hemen harekete geçtiklerini ve gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bölgenin karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kêrîser mezrasÄ±na 10 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Oledirî YaylasÄ±’nda küçükbaÅŸ hayvan besiciliÄŸi yapan köylülerden Emin YiÄŸit, “YaylamÄ±zda bilmediÄŸimiz bir hastalÄ±k yüzünden sürümüzde ölümler baÅŸladÄ±. Ä°lk baÅŸlarda bir iki ölümle baÅŸlayan hayvan ölümleri bazen günde 12’ye kadar çÄ±ktÄ±. Ä°lk olarak sudan ve tozdan ÅŸüphelendik. YaylamÄ±zÄ±n yolu olmadÄ±ÄŸÄ± için veteriner getiremiyoruz. TarÄ±m MüdürlüÄŸünün önerisi üzerine hayvanlara tüm aÅŸÄ±larÄ± yaptÄ±k ancak deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±. Ölümlerin devam etmesi üzerine iki hayvanÄ± katÄ±rlara yükleyerek köye götürdük. Burada alÄ±nan numuneler laboratuvara gönderildi. YapÄ±lan tahlil süreci Kurban BayramÄ± tatiline denk gelince süreç uzadÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 600 olan sürümüzden ÅŸu ana kadar 201 hayvan öldü” dedi.

‘VETERÄ°NERE ZAMANINDA ULAÅžAMIYORUZ’

Ortaya çÄ±kan hastalÄ±k ve ölümlerin dÄ±ÅŸÄ±nda da yaylalarÄ±nda su ve yol sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten YiÄŸit, ÅŸöyle devam etti: “Bölgemizde su azlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sÄ±caklar çok artÄ±yor ve hayvanlarÄ±mÄ±zÄ± sulayacaÄŸÄ±mÄ±z yer bulamÄ±yoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra yolumuz da yok. Bu etkenler yüzünden ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunda veteriner bulmakta sorun yaÅŸÄ±yoruz. Çünkü hiçbir veteriner bu kadar zor bir arazide, bu sÄ±caklarda böylesi yolu yürümek istemiyor. Bizim de payÄ±mÄ±za bu yayla düÅŸmüÅŸ. Gidecek baÅŸka yerimiz yok. Elimizde kalan tek yaylamÄ±z da bu. Yetkililerden artÄ±k yayla yollarÄ±mÄ±zÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yayla yollarÄ±mÄ±z yapÄ±lÄ±rsa birçok sorunumuz çözülecek. Burada içme suyu konusunda dahi sorun yaÅŸÄ±yoruz.”

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‘HAYVANLARIMIZ HER GÜN ÖLÜYOR’

Yaylada berivanlÄ±k yapan Kazi Cin, çok zorlu bir coÄŸrafyada berivanlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ±, hayvanlarda görülen hastalÄ±k nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler geçirdiklerini söyledi. Cin, “Son bir ayda 201 hayvanÄ±mÄ±z hastalÄ±ktan öldü. Ne yolumuz var ne de birileri halimizi soruyor. Bu çorak vadinin içinde bu toz deryasÄ±nda hayvancÄ±lÄ±k yapmaya, berivanlÄ±k yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çevremizde Bala, Spixane, Çiçek YaylalarÄ± gibi birçok güzel yayla olmasÄ±na raÄŸmen bizler burada hapsolmuÅŸuz.”

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‘HER AÄ°LENÄ°N 30-40 HAYVANI ÖLDÜ’

Her gün hayvanlarÄ±nÄ±n öldüÄŸünü ve ellerinden bir ÅŸey gelmediÄŸini dile getiren Zübeyde YiÄŸit, “YÄ±llardÄ±r binbir zahmetle beslediÄŸimiz hayvanlarÄ±mÄ±z birkaç günde yok oldu. Bu yaylada büyük bir barÄ±nma ve ulaÅŸÄ±m sorunumuz var. HayvanlarÄ±mÄ±zla birlikte bizler de çok sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekiyoruz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyoruz. Köyde yaÅŸayan herkesin en az 30-40 hayvanÄ± öldü. Bizler bu kadar zengin deÄŸiliz, bütün birikimimiz bu hayvanlardÄ±r. O da bu hastalÄ±k ile yok oluyor” diye konuÅŸtu.

Ä°L TARIM MÜDÜRLÜÄžÜ: BÖLGE KARANTÄ°NAYA ALINDI

Konu ile ilgili MA’nÄ±n görüÅŸtüÄŸü Hakkari Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸü ise, olayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hemen harekete geçtiklerini ve gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sürerek ÅŸu açÄ±klamada bulundu: “Bizler müdürlük olarak ilk vakalarÄ± köylüden gelen ihbar üzerine aldÄ±k. Bunun üzerine, 17 AÄŸustos tarihinde bölgeden numune alÄ±p ElazÄ±ÄŸ Veteriner Kontrol AraÅŸtÄ±rma Enstitüsüne gönderildi. Laboratuvar ortamÄ±ndaki hastalÄ±ÄŸÄ±n Åžarbon Antraks Pozitif olduÄŸu belirlenmesinin ardÄ±ndan, konu ile ilgili bakanlÄ±ktan aÅŸÄ± tedariki gerçekleÅŸtirildi. Ä°l müdürlüÄŸü olarak 6 Eylül 2018 tarihine KÄ±rÄ±kdaÄŸ’daki yaylada (Oledirî) bulunan sürüye gerekli aÅŸÄ±lar yapÄ±ldÄ±. Bölge hastalÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸÄ± onaylandÄ±ktan sonra KÄ±rÄ±kdaÄŸ (Dêzê) ÇanaklÄ± (Çemê Ezo) ve AÅŸaÄŸÄ± Derecik (Çemê Isman) köylerini kapsayan bölge karantinaya alÄ±ndÄ±. Bundan sonra da beÅŸ yÄ±l boyunca bölgede aÅŸÄ±lar yapÄ±lÄ±p hastalÄ±k takibi yapÄ±lacaktÄ±r.”

Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toprak yüzeyinde bir hafta yaÅŸayabildiÄŸini ancak toprak içerisinde uygun ortam bulmasÄ± durumunda hastalÄ±k virüsünün 50-60 yÄ±la kadar da yaÅŸayabildiÄŸini belirten yetkililer, bölgede yaÅŸayan köylülerin bu konuda dikkatli olmasÄ± tavsiyesinde bulundu. (Hakkari/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 16:52

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