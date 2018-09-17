Ders zili sorunlarla Ã§aldÄ±

2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde ilk ders zili Ã§aldÄ±. EÄŸitim emekÃ§ileri, bu sezonun da eÄŸitimdeki sorunlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.

YaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 1 milyonu aÅŸkÄ±n öÄŸretmen için ilk ders zili çaldÄ±. 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim döneminde ilk dönem 18 Ocak’ta sona erecek, öÄŸrenci ve öÄŸretmenler 15 günlük yarÄ±yÄ±l tatili yapacak. Ä°kinci yarÄ±yÄ±l ise 4 Åžubat’ta baÅŸlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. EÄŸitim emekçileri ise yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarla eÄŸitimdeki sorunlara dikkat çekti.

‘DERS VERME YILI OLACAK’

EÄŸitim Sen, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na mektup okuma eylemleri yaparak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸladÄ±. Eylemlerde, yaÅŸatÄ±lan haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± öÄŸretmenlerin ‘ders verme’ yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulandÄ±. Tüm okullarda mektup okuma eylemi yapan EÄŸitim Sen, “Bir öÄŸretmen dünyayÄ± deÄŸiÅŸtirir. AtamasÄ± yapÄ±lmayan, kadrolu, sözleÅŸmeli, ücretli milyonu aÅŸan bir gücüz. Birlikte baÅŸarabiliriz” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. EÄŸitim Sen yaÅŸatÄ±lan haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± öÄŸretmenlerin ders verme yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

FotoÄŸraf: Ergün HaktanÄ±yan/AA

‘Ä°YÄ° DERSLER ÖÄžRETMENÄ°N’

Okullarda okunan EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan’Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mektupta öÄŸretmenlere ‘kapÄ±kulu’ olmanÄ±n dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, “EmeÄŸimizi sahiplenmek, haklarÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtirmek, geleceÄŸe güvenle bakabilmek için el ele vermeliyiz. Bizleri ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenlere, angarya dayatmalarÄ±na, eÄŸitimi sorunlar yumaÄŸÄ±na dönüÅŸtürenlere karÅŸÄ± güvenceli iÅŸ, güvenli gelecek talebimizle Ä±srarcÄ± olmalÄ±yÄ±z. Ders verme sÄ±rasÄ± bizlerde! Ä°yi dersler öÄŸretmenim” denildi.

EÄŸitim Sen Adana Åžubesi de yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, okullarÄ±n sorunlarla açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. EÄŸitim Sen Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Seçil Sönmez, hukuksuz ihraçlar, açÄ±ÄŸa almalar, sürgünler ve bilime meydan okuyan yeni müfredat ile niteliksizleÅŸtirilmiÅŸ bir eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n kendilerini beklediÄŸini söyledi. Sönmez, eÄŸitim sisteminin içine itildiÄŸi karanlÄ±ktan çÄ±kmasÄ±nÄ±n tek yolunun, eÄŸitimde ve toplumsal yaÅŸamda demokratik bir siyasi iklimin saÄŸlanmasÄ± ve eÄŸitimin kamusal, parasÄ±z, bilimsel, laik ve ana dilinde örgütlenmesinin saÄŸlanmasÄ±ndan geçtiÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: Muhsin Arslan/AA

‘ANA DÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°M ÅžART’

DiyarbakÄ±r EÄŸitim Sen 2 No’lu Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Fatma Budak, DiyarbakÄ±r’da 461 bin öÄŸrenciye 21 bin 498 öÄŸretmen düÅŸtüÄŸünü bu öÄŸretmenlerin 5 bine yakÄ±nÄ±n da ücretli ve sözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DiyarbakÄ±r’da eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±nda kalan öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 bin 467 olduÄŸunu belirten Budak, bölgede ana dilinde eÄŸitimin önemine vurgu yaptÄ±. DiyarbakÄ±r’da ve Türkiye genelinde milyonlarca öÄŸrencinin kendi ana dilinde eÄŸitim göremediÄŸi için eÄŸitime geride baÅŸlamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Budak “Milyonlarca çocuk bilinçli bir politikayla kendi ana dilinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak bir insanlÄ±k suçu iÅŸlenmektedir. AktarÄ±lmayan ve eÄŸitim, dili olarak kullanÄ±lmayan Kürtçe ve birçok farklÄ± dil devlet politikasÄ±yla yok edilmekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r” diye konuÅŸtu. EÄŸitim Sen Van Åžubesi de, Feqiyê Teyran ParkÄ±’nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla kamusal, parasÄ±z, demokratik, nitelikli, bilimsel ve ana dilinde eÄŸitimin önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 16:39

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