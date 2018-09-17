Finlandiya'da iÅŸÃ§ilerden iÅŸ gÃ¼vencesi iÃ§in eylem

Finlandiya'da iÅŸ gÃ¼vencesini ortadan kaldÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ±na tepki olarak iÅŸÃ§iler fazla mesai yapmama kararÄ± aldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya hükümetinin, küçük iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan emekçilerin iÅŸ güvencelerini ortadan kaldÄ±rma giriÅŸimine tepki gösteren sendikalar, bugünden itibaren iÅŸçilerin fazla mesai yapmamalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda "AktifleÅŸtirme Modeli"ni yürürlüÄŸe koyarak iÅŸsizlerin haklarÄ±nÄ± önemli ölçüde kÄ±sÄ±tlayan Finlandiya hükümeti, ÅŸimdi de küçük iÅŸ yerlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin iÅŸ güvencelerini ortadan kaldÄ±racak bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentodan geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. TasarÄ± 20’den az iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerlerinde iÅŸverenlere kÄ±demine bakmaksÄ±zÄ±n istediÄŸi iÅŸçiyi atma hakkÄ± veriyor.

SENDÄ°KALAR HÜKÜMETÄ° UYARMIÅžTI

Finlandiya SendikalarÄ± Merkez Örgütü (FFC), bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda hükümetin çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda eÅŸitsizliÄŸi artÄ±racak bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmediÄŸi takdirde iÅŸyerlerinde gerekli önlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan da hizmet sektöründe çalÄ±ÅŸan emekçileri örgütleyen PAM ve saÄŸlÄ±k ve bakÄ±m çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n federasyonu da (JHL) hükümetin iÅŸ güvencesini ortadan kaldÄ±rma giriÅŸimini kÄ±nadÄ± ve tasarÄ± çekilmediÄŸi takdirde üretimden gelen güçlerini kullanacaklarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Hükümetin geri adÄ±m atmamasÄ± üzerine 220 bin üyesiyle Finlandiya’nÄ±n en büyük iÅŸçi örgütü Sanayi Federasyonu ve 110 bin üyeli memur sendikasÄ± (Pro) pazartesi gününden itibaren sanayi iÅŸkolundaki iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçi ve memurlarÄ±n fazla mesai yapmamalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Cuma akÅŸamÄ±, ulaÅŸÄ±m ve nakliye sektöründeki iÅŸçileri örgütleyen federasyon da (AKT) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada üyelerinin pazartesi gününden itibaren fazla mesai yapmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu. AKT, fazla mesai yapmamanÄ±n iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik bir siyasi önlem olduÄŸunu ve hükümetin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmemesi durumunda daha etkili yöntemleri yürürlüÄŸe koyacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

UYGULAMADAN EN FAZLA KADINLAR ZARAR GÖRECEK

Hizmet sektöründe çalÄ±ÅŸan emekçileri örgütleyen PAM BaÅŸkanÄ± Ann Selin ile saÄŸlÄ±k ve bakÄ±m çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n federasyonunun (JHL) BaÅŸkanÄ± Paivi Nieni-Laine, yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klamada hükümetin tasarÄ±sÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n yoÄŸun olarak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sektörleri etkileyeceÄŸini ve böylelikle eÅŸitliÄŸi tehdit ettiÄŸini söyledi.

TasarÄ±nÄ±n yasallaÅŸmasÄ± durumunda iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n susturulacaÄŸÄ±na ve cinsler arasÄ±ndaki eÅŸitsizliÄŸinin artacaÄŸÄ±na dikkat çeken iki sendika lideri, kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda zaten eÅŸit olmayan durumlarÄ±nÄ±n daha da kötüleÅŸeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Hükümetin iÅŸsizlere yeni iÅŸ olanaÄŸÄ± yaratacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± destekleyen herhangi bir bilimsel veri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Selin ve Nieni- Laine, tasarÄ±nÄ±n iÅŸ gücünün yüzde 70’ini kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu hizmet ve kamu sektörünü hedef aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ä°ÅžVERENLER SÄ°YASÄ° ÇEKÄ°ÅžMELERÄ°N KURBANI OLMAKTAN ÅžÄ°KAYETÇÄ°

Teknoloji, kimya ve orman sektöründeki iÅŸverenler ortak bir açÄ±klama yaparak sendikanÄ±n fazla mesai yapmama kararÄ±nÄ± geri almamasÄ± durumunda büyük sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± öne sürdü. Ä°ÅŸverenlerin örgütü Sanayi BirliÄŸi de, “SendikalarÄ±n ekonomik geliÅŸmeyi durdurmak istemesi üzücü. Åžirketlerin defterleri sipariÅŸlerle dolu ve birçok ÅŸirket iÅŸ gücü sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çekiyor” diyerek tasarÄ±yÄ± gündeme getiren hükümeti deÄŸil iÅŸ güvencesini savunan sendikalarÄ± suçladÄ±. AçÄ±klamada bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda iÅŸçilerin "AktifleÅŸtirme Modeli"ne karÅŸÄ± greve gittikleri hatÄ±rlatÄ±larak iÅŸverenlerin ikinci kez sendikalar ve hükümet arasÄ±ndaki siyasi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n kurbanÄ± olduÄŸu iddia ediliyor.

Sanayi SendikasÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Hükümetin tasarÄ±yÄ± geri çekmesi halinde sendikalar tepki göstermeme sözü verdi. Ama hükümet bunu yapmadÄ± ve bu nedenle ÅŸimdi karÅŸÄ± önlemler alÄ±nmasÄ± bir gerçeklik” dedi.

HÜKÜMET TASARIYI YENÄ°DEN GÖZDEN GEÇÄ°RMELÄ°

Hükümet ortaÄŸÄ± Merkez Partisi’nin Parlamento Grup BaÅŸkanÄ± Antii Kaikkonen, güz aylarÄ±nda oluÅŸabilecek bir grev dalgasÄ±nÄ±n Finlandiya’nÄ±n çÄ±karlarÄ±na olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ekonominin düzelmekte olduÄŸu ve iÅŸsizliÄŸin azaldÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda hiç kimsenin bunu bozmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Kaikkonen, hükümete yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 16:31

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