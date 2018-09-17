Urfaâ€™daki sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde â€˜Silaha hayÄ±râ€™ pankartÄ±

Urfa'nÄ±n EyyÃ¼biye ilÃ§esinde Ã‡iftÃ§i ailesinin sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde 'silaha HayÄ±r' pankartÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Urfa’nÄ±n merkez Eyyübiye ilçesindeki sünnet düÄŸününde, silahla ateÅŸ edilmemesi için "düÄŸünümüzde silaha hayÄ±r" pankartlarÄ± asÄ±ldÄ±.

Ekinci, BaÄŸÄ±ÅŸlar Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düÄŸününde Çiftçi ailesine kirve oldu.

Sevincin acÄ±ya dönüÅŸmemesi adÄ±na düÄŸünden önce silahla ateÅŸ edilmemesi için aile ve davetlilerle görüÅŸen BaÅŸkan Ekinci'nin bu çaÄŸrÄ±sÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±.

Çiftçi ailesi, mahallede gerçekleÅŸen düÄŸünde farklÄ± yerlere, "düÄŸünümüzde silaha hayÄ±r" pankartlarÄ± asarken, yazÄ±yÄ± gören davetliler de çaÄŸrÄ±ya uyarak silah kullanmadÄ±.

Eyyübiye Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ekinci, sosyal medya hesabÄ±ndan "SilahaHayÄ±r" etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Eyyübiyeliler olarak denize bir taÅŸ attÄ±k, inÅŸallah dalga olarak tüm ÅžanlÄ±urfa'ya ve Türkiye'ye yayÄ±lacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±. (Urfa/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 16:21

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