Mardin'de siyanÃ¼r havuzu iddialarÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Mardin MazÄ±daÄŸÄ± KarataÅŸ KÃ¶yÃ¼â€™nde Eti BakÄ±r AÅž tesisinde siyanÃ¼r havuzu kurulduÄŸu iddialarÄ±nÄ± HDP Milletvekili Ebru GÃ¼nay Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Mardin’in MazÄ±daÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± KarataÅŸ (Åžemîka) Köyü’nde Cengiz Holding bünyesindeki Eti BakÄ±r Metal Geri KazanÄ±m ve Entegre Gübre Tesisleri’nde siyanür havuzu kurulduÄŸu iddialarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± için Meclise soru önergesi verdi.

KÖYLÜLERDEN EVLERÄ°NÄ° TERKETMELERÄ° Ä°STENDÄ°

Günay’Ä±n Meclise sunduÄŸu önergede, Cengiz Holding bünyesinde kurulan tesisin gübre amaçlÄ± kurulduÄŸunun bilindiÄŸini fakat tesisin bakÄ±r ve altÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirtti. AltÄ±n ve bakÄ±r ayrÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸleminin siyanür ile yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸçiler tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸini vurgulayan Günay, Cengiz Holding’e baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi müdürünün ise köylülerden topraklarÄ±nÄ± ve evlerini terketmelerini istediÄŸinin iddialar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Eti BakÄ±r, MazÄ±daÄŸÄ±â€™da siyanÃ¼r havuzu mu kuruyor?

KURULDUÄžUNDAN BERÄ° 10 KÄ°ÅžÄ° KANSERDEN HAYATINI KAYBETTÄ°

Milletvekili Ebru Günay, siyanürün canlÄ±lar üzerinde solunum hastalÄ±klarÄ±, sakat doÄŸumlar, kanser gibi hastalÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ölümlere yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat "çekerek köyün muhtarÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±na göre ÅŸirketin kurulduÄŸu günden bu yana 10 kiÅŸinin kanserden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialar arasÄ±nda yer alÄ±yor" dedi. Günay, köyün etrafÄ±nda yapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lan dinamitlerden ve atÄ±k maddelerden kaynaklÄ± köylülerin ve tesiste çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Günay’Ä±n meclise sunduÄŸu ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istediÄŸi soru önergesi ise ÅŸöyle:

MazÄ±daÄŸÄ±’nÄ±n Åžemîka Köyü’nde Cengiz Holding bünyesindeki Eti BakÄ±r Metal Geri KazanÄ±m ve Entegre Gübre Tesisleri’nde altÄ±n cevherini ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak için siyanür havuzunun kurulduÄŸu iddiasÄ± doÄŸru mudur? Cengiz Holdinge baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi’nin kurulduÄŸu günden bu yana 10 kiÅŸinin kanser sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili herhangi bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Bu kiÅŸilerin kansere yakalanma faktörlerinin neler olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Hazine arazileri, mera ve ormanlÄ±k alanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin Gaziantep Bölge Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan verilen “Yürütmeyi Durdurma KararÄ±”na raÄŸmen Eti BakÄ±r AÅž hangi gerekçe ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± köyde sürdürmektedir? 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda, MazÄ±daÄŸÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ± yönünde gönderilen tebligata karÅŸÄ±n yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan açÄ±lan itiraz davasÄ± ne aÅŸamadadÄ±r? Cengiz Holding’e baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi Müdürü Mehmet Baykal’Ä±n köylülerden topraklarÄ±nÄ± terketmelerini ve köyü boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istemesi ile ilgili bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Cengiz Holding’e baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi’nde toplam kaç iÅŸçi çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r? Åžirketin iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi var mÄ±dÄ±r? Åžirketin denetimi hangi periyotlarla yapÄ±lmaktadÄ±r? Ä°ÅŸçilere ne kadar maaÅŸ verilmektedir? Tüm iÅŸçilerin saÄŸlÄ±k sigortalarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi’nden toplam kaç taÅŸeron firma iÅŸ almaktadÄ±r? Bu taÅŸeron firmalarda hangi iÅŸ kollarÄ± bulunmaktadÄ±r? Siyanür zehirlenmeleri riskine karÅŸÄ± köyde insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde gerekli tetkikler yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Fosfat ve gübre çÄ±karmak amacÄ±yla kurulan Cengiz Holding’e baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r AraÅŸtÄ±rma Åžirketi’nin köyün dört bir yanÄ±nda kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmasÄ± sebebiyle söz konusu alanda toz bulutlarÄ± oluÅŸmakta, bu da özellikle çocuklar ve yaÅŸlÄ±larda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ortaya çÄ±karmaktadÄ±r. Bununla ilgili yapmayÄ± düÅŸündüÄŸünüz bir saÄŸlÄ±k kontrolü ve tedavi uygulamasÄ± olacak mÄ±dÄ±r? Kamuya açÄ±k alanlarda devam eden bu çevre katliamlarÄ± ve canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ölümcül etkileyen ÅŸirketler karÅŸÄ±sÄ±nda olarak ne tür önlemler almaktasÄ±nÄ±z? Konuya dair bugüne kadar resmi kurumlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ ÅŸikâyet sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu ÅŸikâyetler neticesinde söz konusu ÅŸirket hakkÄ±nda ne tür iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? AltÄ±n ve bakÄ±r ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak için siyanür kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

(DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:26

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