Avukat SelÃ§uk KozaÄŸaÃ§lÄ± yeniden tutuklandÄ±

Tahliye edilmesinin ertesi gÃ¼nÃ¼ hakkÄ±nda yeniden tutuklama kararÄ± verilen Avukat SelÃ§uk KozaÄŸaÃ§lÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince “Ä°snat edilen suça iliÅŸkin kuvvetli suç ÅŸüphesi bulunduÄŸu, gizli tanÄ±klarÄ±n ifadesinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, yakalanamayan sanÄ±klarÄ±n olduÄŸu, tanÄ±klara baskÄ± yapabileceÄŸi” gerekçe gösterilerek tutuklandÄ±.

1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan 17 ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukat hakkÄ±nda tahliye kararÄ±nÄ±n ertesi günü Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine 12’si hakkÄ±nda yeniden tutuklama kararÄ± verilmiÅŸti.

ÇHD BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, tutuklama kararÄ± üzerine "Bir mahkeme kararÄ± var ve bu karar yerine getirilsin diye gelmedim. HesabÄ±mÄ±z var o hesabÄ± sormaya geldim. ÇaÄŸlayan Adliyesi'ndeyim" diyerek adliyeye gittiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Bir mahkeme kararÄ± var ve bu karar yerine getirilsin diye gelmedim. HesabÄ±mÄ±z var o hesabÄ± sormaya geldim. ÇaÄŸlayan Adliyesi'ndeyim. pic.twitter.com/9eUCUGowcs — Selçuk KozaÄŸaçlÄ± (@S_Kozagacli) 16 Eylül 2018

(HABER MERKEZÄ°)

1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar tahliye edildi

Tahliye edilen Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar iÃ§in yakalama kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:52

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