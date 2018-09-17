Ä°ran Seda-yi Islahat gazetesi kapatÄ±ldÄ±

Ä°ran'da 'Seda-yi Islahat' (Reformun sesi) adlÄ± gazete, Muhammed Peygamberâ€™in torunu HÃ¼seyinâ€™in kÄ±zÄ± Rukiyyeâ€™ye hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±.

Ä°ran’da yayÄ±m yapan “Seda-yi Islahat” (Reformun sesi) adlÄ± gazete, Muhammed Peygamber’in torunu Hüseyin’in kÄ±zÄ± Rukiyye’ye hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle kapatÄ±ldÄ±.

AA’nÄ±n Ä°ran basÄ±nÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Ä°ran Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Seda-yi Islahat gazetesinin 13 Eylül tarihli sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan bir haber üzerine inceleme baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan inceleme sonucunda savcÄ±lÄ±k, Seda-yi Islahat gazetesi hakkÄ±nda kapatma kararÄ± verdi.

Kapatma kararÄ±na neden olan haberde, bir erkeÄŸin dudak kÄ±smÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n ruj ile boyandÄ±ÄŸÄ± yarÄ±sÄ±nÄ±n ise makyajsÄ±z olduÄŸu bir fotoÄŸrafa yer verilmiÅŸti. Gazete, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na “Rukiyye 22 yÄ±l sonra Mehdi oldu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±. Haberde, Rukiyye isimli bir kadÄ±nÄ±n 22 yaÅŸÄ±nda cinsiyet deÄŸiÅŸtirerek erkek olduÄŸu ve Mehdi DaryuÅŸ ismini aldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, DayruÅŸ’un Ä°ran’da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± toplumsal sorunlara, cinsiyet deÄŸiÅŸtirme aÅŸamalarÄ±na, mücadele ettiÄŸi zorluklara dair bilgilere yer verilmiÅŸti.

Ä°ran’da bazÄ± çevreler, fotoÄŸraf, baÅŸlÄ±k ve haberin, Muharrem ayÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla kasten yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ve asÄ±l niyetin Rukiyye’ye hakaret etmek olduÄŸunu öne sürerek gazete ve yönetimini hedef göstermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:42

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