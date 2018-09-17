Arzu Ã‡erkezoÄŸlu: Asgari Ã¼cret iÃ§in mÃ¼cadele hattÄ±nÄ± belirleyeceÄŸiz

DÄ°SK BaÅŸkanÄ± Ã‡erkezoÄŸlu, asgari Ã¼crete acilen zam yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, sendikalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek mÃ¼cadele hattÄ± Ã§izilmesini isteyeceklerini sÃ¶yledi.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Antalya’da düzenlenen “Ekonomik kriz emeÄŸin ve halkÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak” baÅŸlÄ±klÄ± panelde konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, asgari ücret tespit komisyonunun bir an önce toplanarak ücretleri artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. BaÅŸkanlar kurulunu toplayarak yapÄ±lacaklara karar vereceklerini dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “DiÄŸer iÅŸçi ve memur sendikalarÄ± ile görüÅŸerek bir mücadele hattÄ± çizilmesini talep edeceÄŸiz” dedi.

Panel öncesi Antalya Emek ve Demokrasi Güçlerinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°stanbul 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklarÄ± için baÅŸlattÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemine yönelik polis ve jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Antalya KÄ±zÄ±larÄ±k Cemevinde DÄ°SK ve Halkevleri tarafÄ±ndan düzenlenen ve Arzu ÇerkezoÄŸlu ile BarÄ±ÅŸ imzacÄ±larÄ± olduÄŸu için ihraç edilen Akademisyen Dr. Özlem Albayrak’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panele geçildi.

Akademisyen Dr. Özlem Albayrak krizin nedenlerini ve geçmiÅŸ dönemde yaÅŸanan krizler hakkÄ±nda bir sunum yaptÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N GELÄ°R KAYBI TELAFÄ° EDÄ°LMELÄ°

Albayrak’tan sonra konuÅŸan DÄ°SK BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, bundan sonra yapÄ±lacaklara karar vermek üzere bu hafta içi baÅŸkanlar kurulu toplantÄ±sÄ± yapacaklarÄ±nÄ± söyledi. ÇerkezoÄŸlu, “Biz derhal ekonomik sosyal konseyin toplanmasÄ±nÄ±, acilen asgari ücret tespit komisyonunun toplanarak ücretlerin son 4 ayÄ±n kayÄ±plarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde ayarlamasÄ±nÄ±, toplusözleÅŸme ile baÄŸÄ±tlanan sözleÅŸmelerin bu yaÅŸanan ekonomik krizin getirdiÄŸi gelir kaybÄ±nÄ±n telafi etmesini istiyoruz. AyrÄ±ca diÄŸer iÅŸçi ve memur sendikalarÄ± ile görüÅŸerek bir mücadele hattÄ± çizilmesini talep edeceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:16

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