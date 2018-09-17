TCDDâ€™nin personel sayÄ±sÄ± 15 yÄ±lda 3â€™te 2 azaldÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, TCDD'de 2002'de 36 bin 626 olan personel sayÄ±sÄ±nÄ±n 2018'de 13 bin 769â€™a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, TCDD'de 2002'de 36 bin 626 olan personel sayÄ±sÄ±nÄ±n 2018'de 13 bin 769’a düÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±. Turhan, son 15 yÄ±lda 6 istasyon memurluÄŸunun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 bin 482 lojmanÄ±n ise kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸini veya statüsünün deÄŸiÅŸtirildiÄŸini söyledi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuya iliÅŸkin soru önergesine yanÄ±t veren UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Cahit Turhan, TCDD Genel MüdürlüÄŸü’nün personel durumu, kapatÄ±lan istasyon ve lojmanlarla ilgili açÄ±klamada bulundu. “Son 15 yÄ±lda TCDD Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü 6. Bölge MüdürlüÄŸüne BaÄŸlÄ± ÅŸehitarif, Mustafayavuz, Türkyurdu, Bekçiler, Goçar ve Serheçen istasyon memurluklarÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” diyen Turhan, 2003-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kullanÄ±lamaz hale gelen, iptal edilen veya statü deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lan lojman sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 482 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Turhan, “TCDD Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸü, 6461 SayÄ±lÄ± Kanun ile yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± sonucunda, 9 bin 494 personel 31.12.2016 tarihinde TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. Genel MüdürlüÄŸüne devredilmiÅŸtir. 2002 yÄ±lÄ±nda 293 yol çavuÅŸu görev yapmakta iken 2018 yÄ±lÄ± itibariyle 297 hat BakÄ±m OnarÄ±m Memuru –yol çavusu- görev yapmaktadÄ±r. 2015 yÄ±lÄ±nda 90 Hareket Memuru kadrosu iptal edilmiÅŸtir. Ä°ptal edilen Gar Müdürü ve Ambar Müdürü kadrosu bulunmamaktadÄ±r. KÄ±sÄ±m ÅžefliÄŸi kadrosu, Yol BakÄ±m Åžefi olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir” dedi.

TCDD Genel MüdürlüÄŸü’ne 2002 yÄ±lÄ±nda 36 bin 626 olan personel sayÄ±sÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda 13 bin 769’e düÅŸüÄŸünü açÄ±klayan Turhan'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre 2002 yÄ±lÄ±nda 1142 olan kadrolu personel sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda 613’e düÅŸtü. Yine 2002 yÄ±lÄ±nda 20 bin 354 olan sözleÅŸmeli personel sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda 8 bin 81 oldu. 15 bin 130 olan daimi iÅŸçi sayÄ±sÄ± ise son 15 yÄ±lda 5 bin 75’e kadar indi.

GÜRER: ÇORLU KAZASI, PERSONEL EKSÄ°KLÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖZLER ÖNÜNE SERDÄ°

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Turhan'Ä±n yanÄ±tlarÄ± üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “DemiryollarÄ±, özellikle bakÄ±m ve kontrol hizmetleri açÄ±sÄ±ndan hayati öneme sahiptir. Yol bakÄ±m ve kontrollerinin uzman ve kadrolu ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Son olarak Çorlu’da meydana gelen ve 24 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±, kurumda uzman personel eksikliÄŸini gözler önüne sermiÅŸtir” dedi.

‘TAÅžERON ÇALIÅžANLAR KADROYA ALINSIN’

Gürer, TCDD’de 2013'te baÅŸlayan ayrÄ±ÅŸma ve yapÄ±sal düzenlemelerle kurumda ciddi deÄŸiÅŸimler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Yüksek HÄ±zlÄ± Tren dahil tüm demiryolu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na doÄŸrudan TCDD kadrosu verilmelidir. Emek sömürüsü olan taÅŸeron uygulamasÄ±ndan vazgeçilmelidir. AyrÄ±ca demiryollarÄ± makinistleri, 2012 yÄ±lÄ±ndan sonra memur statüsü yerine iÅŸçi statüsüyle iÅŸe alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu durum, kurum içerisinde tam bir bölünme olarak görülmektedir. 3 metre kare alanda aynÄ± görevi saatlerce yapan iki kiÅŸi arasÄ±na nifak sokulmuÅŸtur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ã‡orlu tren kazasÄ±ndaki ihmaller

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:05

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