El Badla (The Suit) film afiÅŸi
Suudi Arabistan'da ilk Arap yapÄ±mÄ± film gÃ¶sterime giriyor
Suudi Arabistan'da sinema salonlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilmesinin ardÄ±ndan Arap yapÄ±mÄ± olan ilk film vizyona girecek.
Suudi Arabistan'da sinema salonlarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±na izin verilmesinin ardÄ±ndan Arap yapÄ±mÄ± olan ilk filmin perÅŸembe günü vizyona gireceÄŸi bildirildi.
"El Badla" (Üniforma) ismini taÅŸÄ±yan filmin baÅŸrol oyuncusu MÄ±sÄ±rlÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Tamer Hosny, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, filmin Suudi Arabistan'da 20 Eylül'den itibaren gösterime gireceÄŸini belirtti.
Kurban BayramÄ± döneminde MÄ±sÄ±r ve bazÄ± Arap ülkelerinde gösterilen komedi türündeki film, Suudi Arabistan'da gösterilecek ilk Arap filmi olacak. Film, baÅŸkent Riyad'daki bir sinema salonunda gösterime girecek.
Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan AralÄ±k 2017'de yapÄ±lan açÄ±klamada, sinema salonlarÄ±na lisans izni veren karar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirilmiÅŸti. Sinema salonlarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gösterilen ilk film "Black Panther" olmuÅŸtu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:05