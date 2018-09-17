BaÅŸkÃ¶ylÃ¼ler JES direniÅŸlerinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ÅŸenlikle kutladÄ±lar

2 ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re direnerek Tire'ye kurulmak istenen JES projesinin Ã‡ED sÃ¼recinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan BaÅŸkÃ¶ylÃ¼ler, zafer ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenlediler.

Ä°ki ayÄ± aÅŸkÄ±n bir zamandÄ±r köylerinin bir kilometre yakÄ±nÄ±na açÄ±lmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karÅŸÄ± mücadele eden Tire BaÅŸköylüler projenin ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸenlikle kutladÄ±lar. ÅženliÄŸe, AydÄ±n ve Ä°zmir'in çeÅŸitli yörelerinde yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesi veren yüzlerce yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±.

'JEOTERMAL ZAFER ALANI'

Geçim kaynaklarÄ± büyük oranda incir ve zeytin üreticiliÄŸi olan BaÅŸköylüler, köyün hemen giriÅŸine yapÄ±lmak istenen JES'e karÅŸÄ± büyük bir direniÅŸ sergilediler. JES firmasÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ve onlarla birlikte hareket eden resmi kurum yetkililerini araziye sokmayan köylülerin bu kararlÄ± direniÅŸi sonrasÄ±, geçtiÄŸimiz günlerde Tire KaymakamÄ± bir açÄ±klama yaparak JES için ÇED olumlu belgesi verilmediÄŸini ve projenin geri çekildiÄŸini duyurdu. KaymakamÄ±n bu açÄ±klamasÄ±nÄ± sevinçle karÅŸÄ±layan BaÅŸköylüler, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± dün gerçekleÅŸtirdikleri ÅŸenlikle kutladÄ±lar. BaÅŸköylülere EGEÇEP bileÅŸeni Ege'nin çeÅŸitli yerlerinde mücadele eden yaÅŸam savunucularÄ± ve AydÄ±n'da JES'e karÅŸÄ± nöbet tutan KÄ±zÄ±lcaköylüler de katÄ±ldÄ±lar. BaÅŸköylüler konuklarÄ±nÄ± JES yapÄ±lmak istenen alanÄ± okla gösteren "Jeotermal Zafer alanÄ±" yazÄ±lÄ± dövizle karÅŸÄ±ladÄ±lar. Bir iÅŸ makinesinin bulunduÄŸu alana köylülerin bayrak diktiÄŸi görüldü.

DÄ°RENÄ°ÅžLER ÅžENLÄ°KTE BULUÅžTU

ÖÄŸle saatlerinden itibaren BaÅŸköy MeydanÄ±'nÄ± dolduran köylülere destek için AydÄ±ndan iki minibüs ve özel araçlarla gelen KÄ±zÄ±lcaköy ve AYÇEP üyeleri köy meydanÄ±na "BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z", "yaÅŸasÄ±n köylü dayanÄ±ÅŸmasÄ±" sloganlarÄ± ile girdiler. Köy meydanÄ±nda gerçekleÅŸen ÅŸenliÄŸe her yaÅŸtan kadÄ±nlÄ± erkekli bine yakÄ±n yurttaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gözlemlendi.

'Ä°KÄ°NCÄ° KURTULUÅž SAVAÅžIMIZI DA KAZANDIK'

Åženlik programÄ±nÄ± sunan BaÅŸköy JES mücadelesinin öncülerinden Sami Åžentürk, geçim kaynaklarÄ± üzerinde çok olumsuz etkileri alacaÄŸÄ±nÄ± bildikleri JES'e karÅŸÄ± 2 ayÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir devam direniÅŸlerini anlatarak, "14 Eylül bizim için ikinci bir kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±dÄ±r. BaÅŸköylüler Yunan iÅŸgaline izin vermedikleri gibi jeotermalcilerin yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸgale de boyun eÄŸmemiÅŸler, direniÅŸleriyle jeotermalcileri de ait olduklarÄ± yere göndermiÅŸlerdir. Bunu herkesten önce baÅŸta BaÅŸköylü kadÄ±nlar yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu zafer onlara armaÄŸan olsun" dedi.

DÄ°RENÄ°ÅžTEN EVRENSEL'E TEÅžEKKÜR

DireniÅŸleri süresince kendilerine destek veren kurumlarÄ± sayan Åžengün, Evrensel'in adÄ±nÄ± vererek bu süreçte seslerinin duyurulmasÄ± için çok yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu söyledi. Åžengün, "Biz mücadelemizi kazandÄ±k diye herÅŸeyi bÄ±rakmayÄ± düÅŸünmüyoruz. Bu birlikteliÄŸimizi baÅŸarmÄ±ÅŸken dernekleÅŸerek ya da kooperatifleÅŸerek köyümüz için yararlÄ± ne varsa yapmak istiyoruz. AyrÄ±ca mücadelenin deneyimlerini diÄŸer mücadele alanlarÄ±nda da onlarla dayanÄ±ÅŸarak yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

'EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ° Ä°ÅžTE BU'

Åženlikte söz alan kurum temsilcilerinden EGEÇEP EÅŸ Dönem Sözcüleri Berrin Esin Kaya ve FÄ±rat Korkmaz, BaÅŸköylülerin kararlÄ± direniÅŸinin çok önemli bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu belirtiler ve bu büyük baÅŸarÄ± öyküsünün ülkedeki tüm ekoloji direniÅŸlerine aktarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söylediler. Ekoloji BirliÄŸi EÅŸ Dönem Sözcüsü Özer Akdemir, ÅŸenliÄŸe çeÅŸitli yerlerden gelip katÄ±lan ekoloji direniÅŸlerini iÅŸaret ederek "Ekoloji BirliÄŸi iÅŸte burasÄ±, direniÅŸlerin böyle birleÅŸmesi ve dayanÄ±ÅŸmasÄ± için kuruldu birlik" dedi.

Akdemir, BaÅŸköy direniÅŸinin iki önemli ÅŸeyi hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Bunlardan birincisi; Bergama köylülerinden günümüze kadar gelen yaÅŸamÄ± savunma mücadelesinin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ± herkese. Ä°kincisi ise bu kararlÄ± direniÅŸ devlete kendi koyduÄŸu yasalarÄ± ve hukukun gereÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Bunu da siz baÅŸardÄ±nÄ±z" dedi.

BAÅžARIDA KADINLARIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

FotoÄŸraf: Evrensel

EGEÇEP Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, direniÅŸin kazanÄ±lmasÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n rolüne dikkat çekti. AYÇEP BaÅŸkanÄ± Mehmet Vergili, AydÄ±n'da yaÅŸamÄ± çekilmez hale getiren JES ÅŸirketlerine karÅŸÄ± verdikleri mücadelede BaÅŸköylülerin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n çok önemli olduklarÄ±nÄ± belirterek "Åžirketler bizde para var herÅŸeyi yaparÄ±z diyorlar. Parlamento da buna çanak tutuyor. Ä°ÅŸte gerçek parlamento burasÄ± ve halk burada JES istemiyor" dedi.

Vergili, ÅŸenlikte BaÅŸköy direniÅŸi ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiiri de okudu.

BAÅžKÖY KIVILCIMI YAKTI

Günlerdir JES ÅŸirketine karÅŸÄ± nöbet tutan KÄ±zÄ±lcaköy'lüler den Arif Balaban konuÅŸmalarda köydeki direniÅŸ süreci aktarÄ±larak, "Ä°çme suyu barajÄ±nÄ±n yanÄ±nda JES ÅŸirketinin ne iÅŸi var" dedi. Emine Kazaz ise BaÅŸköy'ün bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n kendilerine örnek olduÄŸunu dile getirdi.

Åženlik boÅŸunca söz alan birçok kurum temsilcisi ve yurttaÅŸ da BaÅŸköylülerin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlarken bu baÅŸarÄ±nÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±n ülkedeki diÄŸer ekoloji mücadelelerine de sÄ±çrayacaÄŸÄ±nÄ± ve direniÅŸlerin güçleneceÄŸini dile getirdiler. Åženlikte konuÅŸan BaÅŸköylü kadÄ±nlar ise incir ve zeytin üreterek yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, bunu ellerinden almak isteyen hiçbir ÅŸirkete izin vermeyeceklerini söylediler.

BaÅŸköylüler konuklarÄ±na çeÅŸitli yiyecek içeçekler ve incirlerinden de ikram ettiler.

Åženlik Ozan Toprak Dedenin (Tekin KaradaÄŸ) türküleri ve davul zurna eÅŸliÄŸinde oynanan oyunlarla devam etti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Tire BaÅŸkÃ¶y'e yapÄ±lmak istenen JES'e Ã‡ED izni Ã§Ä±kmadÄ±

JES'e karÅŸÄ± Ã§Ä±kan kÃ¶ye komando birlikleri gÃ¶nderildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:39

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