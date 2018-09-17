CHP'li Ã–zel cezaevlerindeki 'sÃ¼ngerli oda'larÄ± sordu

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yaÅŸanan hak ilhallerini Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l'e sordu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Bolu F Tipi Cezaevi'nde sÄ±kça gündeme gelen iÅŸkence ve kötü muamele iddialarÄ±nÄ± gündeme getirdi. Özel, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül'e Türkiye genelinde kaç cezaevinde toplam kaç adet süngerli oda bulunduÄŸunu ve buna neden ihtiyaç duyulduÄŸunu sordu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül'e Bolu F Tipi'ndeki hak ihlallerini sordu. Cezaevlerinde insan haklarÄ± ihlalleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na yönelik yoÄŸun ÅŸikayet ve iddialarÄ±n yÄ±llardÄ±r ülke gündeminde olduÄŸunu belirten Özel, özellikle F tipi cezaevlerinde çeÅŸitli iÅŸkence ve çÄ±plak arama iddialarÄ± ile tutuklu ve hükümlülerin bazÄ± haklarÄ±nÄ±n keyfi biçimde engellendiÄŸi yönünde yoÄŸun ÅŸikayetler olduÄŸunu söyledi.

Son olarak Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin ankesörlü telefon görüÅŸmelerinde sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, görüÅŸmek istedikleri kiÅŸilerin telefonda tekmil vermemesi durumunda telefonun kesildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± aktaran Özel, aynÄ± cezaevinde bazÄ± tutuklu ve hükümlülerin “süngerli oda” olarak tabir edilen hücrelere atÄ±ldÄ±klarÄ± gibi iddialarÄ±n da söz konusu olduÄŸunu ifade etti. Dönemin Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda bir soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, süngerli oda uygulamasÄ±nÄ±n 1-2 yÄ±l içerisinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdiÄŸine dikkat çeken Özel, “Türkiye genelinde kaç cezaevinde toplam kaç adet süngerli oda bulunmaktadÄ±r? Türkiye’de süngerli oda bulunan cezaevleri hangileridir?” dedi. Süngerli odaya neden ihtiyaç duyulduÄŸunu soran Özel, mahkumlarÄ±n süngerli odada bekletilme sürelerinin ortalama ne kadar olduÄŸunu sordu.

Cezaevlerinde hak ihlalleri rutine bindi

UTANDIRMADAN ÇIPLAK ARAMA NASIL YAPILIYOR?

Cezaevlerinde mahkumlarÄ±n ve ziyaretçilerin çÄ±plak aramasÄ±na neden ihtiyaç duyulduÄŸunu da soran Özel, Bakan Gül'den ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi. “ÇÄ±plak arama bir istisna mÄ±dÄ±r, yoksa tutuklu ve hükümlüler ile ziyaretçilerini yÄ±ldÄ±rmak ve utandÄ±rmak için bir rutin yöntem olarak mÄ± kullanÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r? Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nÄ±n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda TüzüÄŸün 46’ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda çÄ±plak aramanÄ±n ‘hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek ÅŸekilde’ gerçekleÅŸtirileceÄŸi ifade edilmektedir. ÇÄ±plak arama, utanma duygusunu ihlal etmeden nasÄ±l gerçekleÅŸtirilmektedir? Cezaevlerinde ankesörlü telefon kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda mahkumlarÄ±n ve görüÅŸmek istediÄŸi kiÅŸilerin tekmil vermeye zorlandÄ±ÄŸÄ±, tekmil verilmemesi durumunda telefon görüÅŸmesinin kesilerek iletiÅŸim hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?” (Ankara/EVRENSEL)

'Cezaevlerinde ihlal edilmeyen bir hak neredeyse kalmadÄ±'

4 ayrÄ± cezaevi, onlarca hak ihlali

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:32

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