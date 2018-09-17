EÄŸitim Sen: Ã–ÄŸrencileri niteliksizleÅŸtirilmiÅŸ bir eÄŸitim yÄ±lÄ± bekliyor

'Hukuksuz ihraÃ§lar, aÃ§Ä±ÄŸa almalar ve sÃ¼rgÃ¼nlerle; bilime meydan okuyan yeni mÃ¼fredat ile niteliksizleÅŸtirilmiÅŸ bir eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bizi bekliyor.'

EÄŸitim Sen Adana Åžubesi, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± açÄ±lÄ±rken öÄŸrencilerin ve eÄŸitim emekçilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu sorunlara dikkat çekti. EÄŸitim Sen Adana Åžube BinasÄ±nda gerçekleÅŸen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Seçil Sönmez, hukuksuz ihraçlar, açÄ±ÄŸa almalar ve sürgünlerle; bilime meydan okuyan yeni müfredat ile niteliksizleÅŸtirilmiÅŸ bir eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n kendilerini beklediÄŸini söyledi.

‘ÇÖZÜM DEMOKRATÄ°K, LAÄ°K, ANADÄ°LÄ°NDE EÄžÄ°TÄ°M’

ÖÄŸrencilerin sÄ±navdan sÄ±nava koÅŸturmasÄ±, öÄŸretmenlerin mülakat sÄ±navÄ± ile sözleÅŸmeli istihdam edilerek güvencesiz çalÄ±ÅŸmaya mahkum edilmesi, eÄŸitimde farklÄ± dil ve kimliklerin dÄ±ÅŸlanmasÄ± sorunlarÄ±na da dikkat çeken Sönmez, “EÄŸitim sisteminin içine itildiÄŸi karanlÄ±ktan çÄ±kmasÄ±nÄ±n tek yolu, eÄŸitimde ve toplumsal yaÅŸamda demokratik bir siyasi iklimin saÄŸlanmasÄ± ve eÄŸitimin kamusal, parasÄ±z, bilimsel, laik, nitelikli ve anadilinde örgütlenmesinin saÄŸlanmasÄ±ndan geçmektedir” dedi.

EÄŸitimde siyasal kadrolaÅŸma uygulamalarÄ±, okullarda yaÅŸanan ÅŸiddetin artmasÄ±, eÄŸitim emekçilerine yönelik ihraç, açÄ±ÄŸa alma ve sürgün gibi saldÄ±rÄ±larÄ±n sürmesinin okullarÄ±n ve üniversitelerin fiilen kÄ±ÅŸla ya da cezaevi haline getirilmesine neden olduÄŸunu ifade eden Sönmez, “Bizler, eÄŸitim ve bilim emekçileri olarak, ne öÄŸrencilerimizin ne velilerimizin ne de eÄŸitim emekçilerinin bu karanlÄ±k tabloya mahkum olduÄŸunun bilinmesini istiyoruz. Bu eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda da emeÄŸimiz, haklarÄ±mÄ±z ve öÄŸrencilerimiz için tüm örgütlü gücümüzle sorunlarÄ±mÄ±zÄ± ve taleplerimizi gür sesle dile getireceÄŸimizin bilinmesini istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:26

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