AYM 31 Ekim'e dek karar vermezse AyÅŸe Ã–ÄŸretmen cezaevine girecek

Beyaz Show'a telefonla baÄŸlanarak 'Ã‡ocuklar Ã¶lmesin' diyen Ã–ÄŸretmen AyÅŸe Ã‡elik, 1 KasÄ±m'da tekrar cezaevine girebilir.

Kanal D'de yayÄ±nlanan Beyaz Show adlÄ± programa telefonla baÄŸlanarak "Çocuklar ölmesin" dediÄŸi için 15 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan AyÅŸe Çelik'in ceza ertelemesi 31 Ekim 2018 tarihinde dolacak. EÄŸer Anayasa Mahkemesine yapÄ±lan bireysel baÅŸvuruya bu tarihe kadar olumlu yanÄ±t verilmezse AyÅŸe öÄŸretmen 1 KasÄ±m tarihinde tekrar cezaevine girecek.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'Ä±n haberine göre ÖÄŸretmen AyÅŸe Çelik’in avukatlarÄ±, müvekkillerinin yeniden cezaevine girmemesi için Anayasa Mahkemesi’nin 31 Ekim tarihinden önce karar vermesini istiyor. Avukat Mahsuni Karaman, aksi halde hiçbir yetkili organÄ±n cezayÄ± tekrar ertelemesinin mümkün olmayacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

ÖÄŸretmen AyÅŸe Çelik, Kanal D'de yayÄ±nlanan ve BeyazÄ±t Öztürk'ün sunduÄŸu Beyaz Show adlÄ± programa telefonla baÄŸlanmÄ±ÅŸ ve "Çocuklar ölmesin" dediÄŸi konuÅŸmasÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla BakÄ±rköy 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 1 yÄ±l 3 ay hapse mahkum edilmiÅŸti. Hükmün onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hamile olan AyÅŸe öÄŸretmenin cezasÄ± infaz edilmedi. Ä°lk altÄ± aylÄ±k ertelemenin ardÄ±ndan çocuÄŸu dünyaya gelen AyÅŸe öÄŸretmen, bebeÄŸi 6 aylÄ±kken cezaevine girdi.

Bu süreçte AyÅŸe öÄŸretmen adÄ±na, ifade özgürlüÄŸü ve adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. AYM tarafÄ±ndan tedbir kararÄ± reddedilirken esasa iliÅŸkin ise bir karar verilmedi.

AyÅŸe Ã¶ÄŸretmenin ceza infazÄ± ertelendi

DiyarbakÄ±r Ä°nfaz HakimliÄŸinin altÄ± aylÄ±k erteleme talebini kabul etmesinin ardÄ±ndan tahliye edilen AyÅŸe öÄŸretmenin tahliye süresi 31 Ekim 2018’de doluyor. EÄŸer Anayasa Mahkemesi bireysel baÅŸvuruya yanÄ±t vermezse 1 KasÄ±m itibariyle AyÅŸe öÄŸretmen yeniden cezaevine girecek.

‘AYM TERÖR PROPAGANDASI GÖRMEYECEKTÄ°R’

AyÅŸe Çelik’in avukatÄ± Mahsuni Karaman, hukuken müvekkilinin tekrar cezaevine girmesini önleyecek tek çarenin Anayasa Mahkemesinin önünde duran bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nda karar vermesi olduÄŸunu söyleyerek, hiçbir yetkili organÄ±n cezayÄ± tekrar ertelemesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Temennilerinin 31 Ekim’e kadar AYM’nin olumlu ya da olumsuz karar vermesi olduÄŸunu belirten Karaman "AYM ihlal kararÄ± verirse BakÄ±rköy 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yeniden yargÄ±lama yapmak zorunda kalacak. AYM’nin AyÅŸe öÄŸretmen dosyasÄ±nda olumsuz bir karar vermesi olasÄ± görülmüyor. YardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren bir insana ceza verirseniz toplumda ceza veremeyeceÄŸiniz kimse kalmamÄ±ÅŸ olur. AÄŸzÄ±nÄ± açana ceza vermiÅŸ olursunuz. AyÅŸe öÄŸretmen orada 'anneler aÄŸlamasÄ±n, çocuklar ölmesin, her ÅŸey televizyonlardan görüldüÄŸü gibi deÄŸil, bize el uzatÄ±n' diyerek haykÄ±rdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla AYM burada bir terör örgütü propagandasÄ± görmeyecektir” dedi.

KARAMAN: KAMUSAL DUYARLILIK YARATILMALI

Avukat Mahsuni Karaman, ”31 Ekim’de AyÅŸe öÄŸretmen içeriye girdi ve diyelim bir süre sonra cezasÄ± infaz edildi ve çÄ±ktÄ±. AYM bir karar açÄ±kladÄ± ve ihlal tespitinde bulundu. Neyi gidermiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z? AyÅŸe öÄŸretmene, 'Kusura bakma senin suçun yoktu fakat biz kararÄ± yetiÅŸtiremedik’ mi diyecekler? Bugün bir hukuksal çarenin etkili olup olmamasÄ±ndan ziyade zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yoruz. Karar açÄ±klansÄ±n ki AyÅŸe öÄŸretmen içeriye girmeden beraat kararÄ±nÄ± alabilsin” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:05

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