Erdal Ã–z Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ bu yÄ±l Adalet AÄŸaoÄŸluâ€™ya verilecek

Erdal Ã–zâ€™Ã¼n anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in ailesi tarafÄ±ndan her yÄ±l verilen Erdal Ã–z Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n bu yÄ±lki sahibi Adalet AÄŸaoÄŸlu oldu.

Can YayÄ±nlarÄ±nÄ±n kurucusu Erdal Öz’ün anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak için ailesi tarafÄ±ndan her yÄ±l verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Handan Ä°nci’nin üstlendiÄŸi, Asuman KafaoÄŸlu Büke, OÄŸuz Demiralp, Sibel IrzÄ±k, Cemil Kavukçu, Ömer TürkeÅŸ ve Faruk Duman’dan oluÅŸan seçici kurul, ödülün Adalet AÄŸaoÄŸlu’ya verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Seçici kurul ödülün AÄŸaoÄŸlu’ya verilme gerekçesini “ÇaÄŸdaÅŸ edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n temel taÅŸlarÄ±ndan Adalet AÄŸaoÄŸlu, edebiyatÄ±mÄ±za saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tüm katkÄ±lardan dolayÄ± bu yÄ±lki ödüle layÄ±k görülmüÅŸtür. Adalet AÄŸaoÄŸlu, arka planlarÄ±nda Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel yapÄ±larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi romanlarÄ±nÄ±, yenilikçi anlatÄ±m teknikleriyle kaleme almÄ±ÅŸ, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarÄ±yla edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n doruklarÄ±ndan biri olmuÅŸtur.” sözleriyle açÄ±kladÄ±.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek Gülten AkÄ±n, Nurdan Gürbilek, Ä°hsan Oktay Anar, Åžavkar AltÄ±nel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük Ä°skender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak ve Cevat Çapan’a verilmiÅŸti. 2018 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, 22 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da yapÄ±lacak törenle Adalet AÄŸaoÄŸlu’ya verilecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 12:48

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