Peskov: Rusya ile TÃ¼rkiye'nin, Ä°dlib hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± var

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Ä°dlib konusunda en Ã¼st dÃ¼zeyde gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerektiren gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-ErdoÄŸan görüÅŸmesine iliÅŸkin, "Ä°dlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüÅŸme yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiriyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, bu ay gerçekleÅŸek ikinci görüÅŸmenin içeriÄŸine iliÅŸkin detay vermedi ancak görüÅŸmede Türkiye'nin Ä°dlib'de ateÅŸkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise bu bölgede 'insani koridorlar oluÅŸturulmasÄ±nÄ±' önermiÅŸti.

Soçi'deki toplantÄ±, Putin ve ErdoÄŸan'Ä±n bu ayki ikinci görüÅŸmesi olacak. 2 lider, 7 Eylül'de de Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üçlü bir zirvede Ä°dlib'deki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmiÅŸti.

Ä°dlib, Astana süreci kapsamÄ±nda gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmiÅŸti. Bu anlaÅŸma kapsamÄ±nda Ä°dlib'de Türk askerlerinin görev yaptÄ±ÄŸÄ± 12 gözlem noktasÄ± bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 12:14

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