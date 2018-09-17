Kani Beko, ders kitabÄ±ndaki Gezi DireniÅŸi Ã§arpÄ±tmasÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±

CHP Milletvekili Kani Beko, 'Ders kitabÄ±nda Gezi DireniÅŸi, â€˜DÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n iÅŸiâ€™'baÅŸlÄ±klÄ± haberimizi Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, ders kitabÄ±na konu olan Gezi ParkÄ± DireniÅŸi’nin gerçeklikten uzak ideolojik yönelimle yazÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, “Gezi DireniÅŸinin uluslararasÄ± bir komplo olduÄŸu iddia edilirken, yurttaÅŸ haklarÄ±nÄ± hiçe sayan, temel haklar karÅŸÄ±tÄ± bir biçimde yazÄ±lmÄ±ÅŸ bu tarih ders kitabÄ± ile AKP kindar nesil projesine devam ederken gençlere kendince bir tarihi empoze etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, Milli EÄŸitim BakanÄ± tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle TBMM’ye sunduÄŸu önergesinde, MEB tarafÄ±ndan bu yÄ±l 12. sÄ±nÄ±flar için hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ‘ÇaÄŸdaÅŸ Türk ve Dünya Tarihi’ isimli ders kitabÄ±nÄ±n 270 ve 271. sayfalarÄ±ndaki Gezi ParkÄ± DireniÅŸi ile ilgili bölümü sordu. Tarih kitabÄ±nda ‘tarihsel hatalar’ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Beko, “KitabÄ±n iddiasÄ± Gezi ParkÄ± DireniÅŸinin uluslararasÄ± bir komplo olduÄŸu ÅŸeklinde. Gezi direniÅŸi ‘Hükümetten rahatsÄ±zlÄ±k duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleÅŸme alanÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n kendi ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ±ndan hoÅŸnut deÄŸildi’ cümleleriyle anlatÄ±lÄ±yor ve eylemlerin farklÄ± sermaye gruplarÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve yabancÄ± istihbarat güçlerinin etkisinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. YurttaÅŸ haklarÄ±nÄ± hiçe sayan, demokratik toplumsal mücadeleyi kriminalize etmeyi amaç edinmiÅŸ ve temel hak karÅŸÄ±tÄ± bir tutumla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bu kitap ders kitabÄ± olarak daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kitapta tarihin olgusal gerçeklerinden uzak, ideolojik yönelimle yeniden yazÄ±lma çabasÄ± olduÄŸu ise açÄ±kça görülüyor” ifadelerini kullandÄ±.

KÄ°TAP, MEB’Ä°N YÖNETMELÄ°ÄžÄ°NE AYKIRI

KitabÄ±n müfredattan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgusunu yapan CHP’li Beko, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AKP’nin, 4+4+4 eÄŸitim sistemiyle yapmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± gerici, dinci ve kindar nesil projesinin bir örneÄŸi; en küçük hak mücadelesini dahi terörize etme çabalarÄ±ndan biridir. Bugün gelinen nokta; hükümetin maddi manevi her türlü baskÄ±sÄ±nÄ± üzerinde hisseden yurdun her yerinden kendiliÄŸinden sokaklara dökülen halkÄ±n, iÅŸçinin, emekçinin taleplerini hiçe sayan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n ders kitabÄ±na yansÄ±masÄ±dÄ±r. Kabul edilir bir tarafÄ± yoktur. BakanÄ±n soru önergemde de belirttiÄŸim gibi; bu kitabÄ±n hangi kriterlere göre ders kitabÄ± olarak belirlendiÄŸi ve öÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna açÄ±klamasÄ± lazÄ±m. Çünkü kitapta yer alan ifadeler, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ders KitaplarÄ± ve EÄŸitim AraçlarÄ± YönetmeliÄŸinin, Ders KitaplarÄ±nÄ±n Nitelikleri bölümünde yer alan ‘Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± reddeden bir yaklaÅŸÄ±m sunar’ ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k içermektedir."

Beko önergede ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi:

"â– Müfredata uygunluÄŸu denetlenmiÅŸ midir, içerik denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– AKP’nin müfredatÄ± siyasal ve ideolojik olarak gericileÅŸtirmesi, bilime ve aydÄ±nlanmaya karÅŸÄ±t yönde ilerletmesi ortadayken kitapta toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±ran, yanlÄ± ifadelerin kullanÄ±lmasÄ± hangi gerekçeyle kabul edilmiÅŸtir?

Bu yanlÄ±ÅŸÄ±n fark edilmesi ve bu kitaplarÄ±n müfredattan çÄ±karÄ±lmasÄ± için bu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ± gerekmektedir.”

Ders kitabÄ±nda Gezi DireniÅŸi, â€˜DÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n iÅŸiâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 11:39

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