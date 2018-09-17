Devlet, 1 milyon liralÄ±k teÃ§hizat alan patrona 300 bin lira verecek

Krizin faturasÄ± iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilere kesilirken sanayicilere teÅŸvikler sÃ¼rÃ¼yor: Devlet, 1 milyon liralÄ±k teÃ§hizat alÄ±mÄ±nda 300 bin lira destek verecekâ€¦

Kötü ekonomi yönetiminin faturasÄ± günbegün açÄ±klanan zamlarla iÅŸçi ve emekçilere kesilirken sanayicilere teÅŸvikler devam ediyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, KOSGEB tarafÄ±ndan sanayicilere 1 milyon liralÄ±k 'yerli' makine teçhizat alÄ±mÄ±nda 300 bin lira finansman desteÄŸi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Varank, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, KOSGEB tarafÄ±ndan sanayicilere 1 milyon liralÄ±k yerli makine teçhizat alÄ±mÄ±nda 300 bin lira finansman desteÄŸi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Varank, KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek ProgramÄ±" kapsamÄ±nda bin 345 iÅŸletme belirlendiÄŸine dikkati çekerek ÅŸöyle devam etti:

"Bu doÄŸrultuda KOSGEB aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla imalat sanayisinde faaliyet gösteren iÅŸletmelerin kullanacaklarÄ± yerli ve yeni makine teçhizat alÄ±mlarÄ± için uygun koÅŸullarda finansman desteÄŸi saÄŸlÄ±yoruz. Bu finansman desteÄŸi imalat sanayisindeki iÅŸletmelerimizin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmak ve üretim kapasitelerini artÄ±rmak için de önemli bir enstrüman olacaktÄ±r."

Ä°lan edilen destek programÄ± kapsamÄ±nda baÅŸvurusu kabul edilen sanayicilerin 'yerli' ve yeni makine alÄ±mÄ±nÄ± içeren yatÄ±rÄ±mlarÄ±na destek olacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Varank, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sanayicilerin 1 milyon liralÄ±k yerli makine teçhizat alÄ±mÄ±nda, bu yatÄ±rÄ±mÄ±n KOBÄ° baÅŸÄ±na 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetini biz karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralÄ±k üretim ve pazar hacmi oluÅŸturacaÄŸÄ±z."

Programa bu yÄ±l haziran-aÄŸustos aylarÄ±nda 2 bin 252 iÅŸletme baÅŸvuru yaptÄ±. Gerekli koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan bin 345 iÅŸletmenin baÅŸvurusuna onay verildi. Bu iÅŸletmelere KOSGEB ile bankalar arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeler çerçevesinde ilk 6 ayÄ± ödemesiz, 36 ay vade seçeneÄŸiyle uygun maliyetli kredi kullandÄ±rÄ±lacak. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 09:45

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