AdÄ±yaman'da mermer ocaÄŸÄ±nda patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Sincik ilÃ§esinde bulunan bir mermer ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlama sonucu 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

AdÄ±yaman'Ä±n Sincik ilçesindeki mermer ocaÄŸÄ±nda patlayÄ±cÄ± maddelerin infilak etmesi sonucu 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

Olay, dün gece ilçeye baÄŸlÄ± Çamdere köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki bir mermer ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ocakta bulunan patlayÄ±cÄ± maddeler, bilinmeyen nedenle infilak etti. Meydana gelen patlamada mermer ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Ahmet Gün (25), Orhan Gökçe ve Yakup Yaman (28) yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, ihbarla gelen saÄŸlÄ±k görevlileri tarafÄ±ndan ambulanslarla AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürülüp tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. (AdÄ±yaman/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 09:01

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