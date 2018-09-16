Merkel ve Kurz AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumayÄ± istiyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel: Avrupa BirliÄŸi'nin DÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n korunmasÄ± konusuyla ilgilenmemiz lazÄ±m.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±yla ilgilenilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Merkel, baÅŸkent Berlin'de AB dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz ile görüÅŸme öncesinde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi.

Avusturya'nÄ±n Salzburg kentinde çarÅŸamba ve perÅŸembe günü gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin düzenleneceÄŸini ve bugün AvusturyalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla orada ele alÄ±nacak konularÄ± görüÅŸeceÄŸini ifade eden Merkel, zirvede göçün en önemli konu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

“DÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n korunmasÄ± konusuyla ilgilenmemiz lazÄ±m” diyen Merkel, bu konuda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker'in geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada geniÅŸ çaplÄ± öneriler sunduÄŸunu ve bunlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Zirvede, mültecilerin yoÄŸunlukla AB'ye geldiÄŸi Afrika ülkeleriyle iÅŸbirliÄŸi üzerinde de konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Merkel, Afrika politikasÄ± konusunda AB'de iÅŸ paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz da zirvede Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n (Brexit) ve göç konusunun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Juncker'in AB'nin sÄ±nÄ±r koruma ajansÄ± FRONTEX'in güçlendirilmesini önerdiÄŸini anÄ±msatan Kurz, “Juncker’in önerilerini desteklemek istiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bunun yanÄ± sÄ±ra aralÄ±kta bir Afrika Zirvesi'nin düzenleyeceklerini belirten Kurz, burada sadece göç konusuna odaklanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, Afrika ülkeleriyle ekonomik alanda daha yakÄ±n iÅŸbirliÄŸini hedeflediklerini kaydetti.

Brexit konusunda Merkel ile aynÄ± görüÅŸte olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Kurz, “Sert Brexit'i önlememiz lazÄ±m” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ki baÅŸbakan gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde somut kararlarÄ±n alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 21:54

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