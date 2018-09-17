Nejla Kurul: Daha seÃ§kinci ve hiyerarÅŸik bir eÄŸitime doÄŸru gidiliyor

KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi ve kendilerini geliÅŸtirmelerinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki engel karma eÄŸitim deÄŸil, yoksulluk ve ataerkil cinsiyet rejimidir.

Serpil Ä°LGÜN

Dövizdeki artÄ±ÅŸÄ±n eÄŸitimi nasÄ±l vuracaÄŸÄ±, ders kitaplarÄ±nÄ±n verilip verilmeyeceÄŸi, kÄ±rtasiye malzemelerinden servis ücretlerine, zamlarÄ±n veli ve öÄŸrencileri nasÄ±l etkileyeceÄŸine odaklanÄ±lmÄ±ÅŸken, karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± ve kapanmasÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ±n düzenlendiÄŸi yönetmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle anadolu lisesi, meslek ve teknik eÄŸitim merkezlerinde karma eÄŸitim yapÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l evrim teorisinin müfredattan çÄ±karÄ±lmasÄ±, “deÄŸerler eÄŸitimi”nin okul öncesine kadar indirilmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayan eÄŸitim yÄ±lÄ±, 2018-2019 dönemine de dindar kindar nesil yetiÅŸtirme hedefine biraz daha yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir halde baÅŸlÄ±yor.

EÄŸitim zilinin çalmasÄ±na günler kala gelen karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lma kararÄ±nÄ± akademisyen Prof. Dr. Nejla Kurul’la deÄŸerlendirdik.

Karma eÄŸitim neden önemli? AKP, karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± neden istiyor? EÄŸitimin siyasi ideolojiye göre ÅŸekillendirilmesinde imam hatipler nasÄ±l bir rol oynuyor? Yeni öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n geçen yÄ±ldan devraldÄ±ÄŸÄ± en temel sorunlardan biri olan sÄ±nav sistemi nasÄ±l sürdürülecek? Tasarruf neden yeni uçak alÄ±mlarÄ±ndan, yeni saray inÅŸaatlarÄ±ndan deÄŸil, eÄŸitimden yapÄ±lÄ±yor?

Prof. Dr. Nejla Kurul yanÄ±tladÄ±.

EÄŸitim politikasÄ± ve eÄŸitim finansmanÄ± üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla da tanÄ±nan Kurul, Ankara Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi ÖÄŸretim ÜyeliÄŸi görevinden, ÅŸubat 2017’deki KHK ile ihraç edilen akademisyenler arasÄ±ndaydÄ±.

Karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸinizle baÅŸlayalÄ±m. AKP, karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na neden ihtiyaç duyuyor?

Kapitalist sistem hep toplumsal çitlemelerle ilerliyor, yani sistem iktidar iliÅŸkileri yoluyla, insanlarÄ± birbirlerine ve hatta kendilerine yabancÄ±laÅŸtÄ±ran farklÄ±lÄ±klarÄ±, eÅŸitsizlikleri, hiyerarÅŸileri ve ayrÄ±mlarÄ± dönemin koÅŸullarÄ±na göre yeniden düzenliyor. Yani ücretli emek sömürüsü, artÄ± deÄŸer sömürüsü yanÄ±nda toplumu kendi içinde ayÄ±rÄ±mlara tabi tutuyor. Karma eÄŸitimi kaldÄ±rmak iÅŸte o çitlemelerden bir tanesi.

“Neden buna ihtiyaç duyuyor?” sorusuna gelince; birincisi dindar nesil yetiÅŸtirme hedefi var. Dini yorumlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nda ataerkil bir deÄŸer sistemi, dolayÄ±sÄ±yla eril bir cinsiyet rejiminin söz konusu olduÄŸunu biliyoruz. Bu deÄŸerlerin muhafaza edilmesi ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± için, kadÄ±nlarÄ±n aleyhine bile olsa “evcillik ideolojisi” yeniden üretilmek isteniyor, bu tek cinsiyetli eÄŸitimle daha kolay olacaktÄ±r. Bu durumda okullarda cinsiyetçi bir “habitus”un yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± söz konusu olacaktÄ±r.

Ä°kincisi, son yÄ±llarda okul içinde ve okul dÄ±ÅŸÄ±nda çocuklara, kadÄ±nlara yönelik gittikçe artan bir istismar ve ÅŸiddet var. Siyasal iktidar “zayÄ±f olanÄ± koruma ve kollama” adÄ±na, ailelerden talepler de geldiÄŸi için, zaman zaman dinsel yorumlara dayanmadan ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda çözümün tek cinsiyetli eÄŸitimde olduÄŸunu ifade ediyor.

Bu çözer mi?

HayÄ±r, ÅŸiddet tek cinsiyetli eÄŸitimle çözülemez. Erkek cinayetleri ve istismarlarÄ± evde ve sokakta oluyor çoÄŸu zaman, ayrÄ±ca kadÄ±na dönük ÅŸiddet, tek cinsiyetli okullarda erkekliÄŸin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmasÄ±yla ve kadÄ±nÄ±n evcillik ideolojisi içinde güç yitimine uÄŸratÄ±lmasÄ±yla daha da artabilir. Öte yandan kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n ve kadÄ±nÄ±n zayÄ±f ve kurban konumuna indirgenmesi ÅŸiddeti artÄ±rÄ±r. Üçüncüsü, Türkiye’de son yÄ±llarda istihdamsÄ±z bir büyüme stratejisi izleniyor. Ä°ÅŸsizlik had safhada. Neoliberalizmin bu evresinde “haydi kadÄ±nlar kamusal alandan çekilin, doÄŸru eve, özel alanlara gidin” denilerek kadÄ±nlarÄ±n boÅŸaltacaÄŸÄ± yerlere evin geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen erkeklerin geçmesi planlanÄ±yor. Bu bir yandan kadÄ±nlarÄ±n yoksullaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve diÄŸer yandan deÄŸersizleÅŸtirilmesine yol açar. Erkeklerin ücretli iÅŸlerin olduÄŸu üretime, kadÄ±nlarÄ±n emeÄŸini ve yeniden üretim iÅŸlevini, “üç çocuk yapÄ±n, yetmez beÅŸ çocuk yapÄ±n” çaÄŸrÄ±larÄ±yla iÅŸ gücünün yeniden üretimine tabi kÄ±lan keskin bir cinsiyete dayalÄ± bir iÅŸ bölümü planlanÄ±yor. Tek cinsiyetli eÄŸitimde kadÄ±nlarÄ±n ücretli iÅŸten dÄ±ÅŸlanmalarÄ± ve yeni iÅŸçiler üreten makinelere dönüÅŸmesi söz konusu olacaktÄ±r. Bu süreçten hayatÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan tüm kadÄ±nlar zarar görürler diye düÅŸünüyorum. Öte yandan erkeklerin bu süreci desteklemesi durumunda sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ± azalÄ±r. O nedenle karma eÄŸitimin güçlü bir biçimde savunulmasÄ± gerekir. Son olarak bir de, oy ve AKP’nin tabanÄ±na muhafazakâr habituslar yaratma konusunda mesaj verme amacÄ± var.

Nitekim, karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± savunusunda “bu anne babalarÄ±n talebi” argümanÄ± ön plana çÄ±karÄ±lÄ±yor...

Evet, nasÄ±l iktisadi krizden çÄ±kmak için küresel ve yerel sermaye gruplarÄ±na tavizler veriliyorsa, muhafazakâr hanenin reisi olan erkeklere, bilgiye eriÅŸimde güçlükleri olan, çeÅŸitli tarikat ve cemaatlerin etki alanÄ±nda olan AKP tabanÄ±na cinsiyetçi kalÄ±p yargÄ±lar ve deÄŸerler üzerinden mesajlar veriliyor. DolayÄ±sÄ±yla farklÄ± farklÄ± eksenlerden karma eÄŸitimi reddeden, tek cinsiyetli eÄŸitimi gerekçelendirmeye çalÄ±ÅŸan çalÄ±ÅŸmalar yürütülüyor. Milli eÄŸitim ÅŸuralarÄ±ndan birinde karma eÄŸitime karÅŸÄ± görüÅŸler öne sürülüyor. Ä°ktidara yakÄ±n sendikalardan birinin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± dergide, önce kadÄ±n ve erkeÄŸin “doÄŸasÄ±”nÄ±n ve onlarÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± etkileyen etkenlerin ayrÄ± olmasÄ± nedeniyle tek cinsiyetli eÄŸitimin gereÄŸi konusunu akademik olarak da meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan yazÄ±lara yer vermiÅŸti.

Benzer gerekçeler ayrÄ± otobüs, ayrÄ± kurslar, ayrÄ± doktor vs. uygulamalarÄ± için de öne sürülüyor...

Çünkü siyasal iktidarÄ±n çoÄŸulcu bir demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ± yok, ataerkil muhafazakâr habitusu gündelik hayatÄ±n her yerinde, ÅŸimdi de okullarda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak istiyorlar. BelirttiÄŸiniz gibi ayrÄ± taksiler, ayrÄ± vagonlar, ayrÄ± hastaneler gibi düzenlemelerle, kentsel mekân ve zaman kadÄ±nlar ve erkeklere göre ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Oysa yapÄ±lmasÄ± gereken, çeÅŸitli nedenlerle evden çÄ±kan çocuklar ve kadÄ±nlar için kentin her yerine ve her zaman güven içinde gidebilmelerini saÄŸlayacak kamusal önlemler almaktÄ±r. MekânlarÄ±n cinsiyete göre çitlenmesi deÄŸil, çitlerin indirilmesi, mekânlarÄ±n çoÄŸullaÅŸmasÄ±, saygÄ± ve sevgiyle bir arada yaÅŸama kültürünün geliÅŸtirilmesi gereklidir.

Bir ebeveyn ÅŸöyle düÅŸünebilir: “KÄ±z ve erkek çocuklarÄ±n ayrÄ± okullarda eÄŸitim görmesinde ne sakÄ±nca var? ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile okula göndeririz. Bu, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ±nÄ± da arttÄ±rÄ±r!” Ne söylersiniz?

KÄ±zlar ve erkeklerin ayrÄ± okullarda eÄŸitim görmesi çocuklarÄ±n kiÅŸiliklerinin ve benliÄŸinin geliÅŸimi açÄ±sÄ±ndan sakÄ±ncalÄ±dÄ±r. Çünkü çocuk ve gencin ileri yaÅŸamÄ± diÄŸer cinsiyetten izole deÄŸildir, istese de böyle bir hayat yoktur. Hayat çeÅŸitlidir, çoÄŸuldur. Sokaklar karmadÄ±r, gittikleri bankalar, hastaneler, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±, müzeler, üniversiteler, girecekleri evlilik ve/veya birlikte yaÅŸamÄ±n çeÅŸitli formlarÄ± karmadÄ±r. Tüm hayatÄ± cinsiyete göre ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak imkansÄ±zdÄ±r, bu çok da anlamsÄ±zdÄ±r. KadÄ±nlar ve erkekler birlikte eÅŸit bir yaÅŸam kurmayÄ± okul yÄ±llarÄ±ndaki sosyalleÅŸmeyle ve katÄ±lÄ±mla öÄŸrenirler. Ebeveynler, karma eÄŸitimi savunmalÄ± ve okullardan erkek çocuklarÄ±nÄ± ötekine saygÄ± duyma, cinsiyet farkÄ± gözetmeksizin birlikte öÄŸrenme konusunda yetiÅŸtirmesini istemelidir. DiÄŸer yandan, karma eÄŸitim kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸmasÄ±nÄ±n önünde bir engel deÄŸildir. HayatÄ±n sorunlarÄ±yla baÅŸa çÄ±kmada karma eÄŸitimin kÄ±z çocuklarÄ±nÄ± güçlendirici bir niteliÄŸi vardÄ±r. Ancak eÄŸitim karma yapÄ±lÄ±yor olsa bile, okullarda cinsiyetçi ders kitaplarÄ±, öÄŸretmen tutum ve tavÄ±rlarÄ±, otoriter yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± vb ile yeniden üretilebilmektedir. Bunun olmamasÄ± için eÄŸitimde toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda dersler olmalÄ±, hem öÄŸretmenlerin hem kÄ±z ve erkek çocuklarÄ±n, hem de velilerin bilinçlendirilmeleri gerekir.

DolayÄ±sÄ±yla karma eÄŸitim kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n geliÅŸimi önünde engel deÄŸil, tersine olmazsa olmazlardan biri?

Kesinlikle. KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi ve kendilerini geliÅŸtirmelerinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki en büyük engeller karma eÄŸitim deÄŸil, birincisi yoksulluk ve sefalet, diÄŸeri ise ataerkil cinsiyet rejimidir.

Son yÄ±llarda insanlarÄ± kutuplaÅŸtÄ±ran, birbirinden ayrÄ±ÅŸtÄ±ran, hatta keskin biçimde ötekine yabancÄ±laÅŸtÄ±ran bir siyaset çok tehlikeli bir biçimde toplumsal cinsiyet için de yapÄ±lÄ±yor. Siyasal iktidar, sÄ±nÄ±fsal, cinsel, etnik, dinsel ve mezhepsel toplumsal çitlemeleri bir iktidar stratejisi olarak kullandÄ±. Åžimdi, cinsiyetle birlikte bir baÅŸka ayrÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütülüyor. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸta kadÄ±nlar olmak üzere tüm toplumsal güçlerin yan yana gelmelerine, buluÅŸmalarÄ±na, karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na ve konuÅŸmalarÄ±na ihtiyaç var. Çünkü hayat çeÅŸitlilik ister, hayat buluÅŸmalarÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ± ister.

FotoÄŸraf: Evrensel

KAYNAK CEMAATLERE, YANDAÅž FÄ°RMALARA AKTARILIYOR

Malumunuz ErdoÄŸan, kendinden önceki iktidarlarla da kÄ±yaslama yaparak eÄŸitime bütçeyi ÅŸu kadar arttÄ±rdÄ±k, ÅŸu kadar kaynak arttÄ±rdÄ±k söylemini sÄ±klÄ±kla tekrarlÄ±yor. SöylendiÄŸi gibi bütçe, kaynak arttÄ±rÄ±lÄ±yorsa eÄŸitimin sorunlarÄ± azalacaÄŸÄ± yerde neden artÄ±yor?

EÄŸitime ÅŸu kadar kaynak aktardÄ±k vs. deniyor ama buradaki mesele ÅŸu; aktarÄ±lan kaynak ihtiyaç duyulan zemine, örneÄŸin okula ulaÅŸÄ±yor mu? ÖrneÄŸin Fatih Projesi’nde kullanÄ±lan kaynaklar birkaç ÅŸirkete verilmiÅŸken bunun MEB içinde görünüyor olmasÄ±, kaynaÄŸÄ± yükselten bir faktör. DiÄŸer yandan öÄŸrencilere eriÅŸen ne? Bir küçük tablet. O tabletlerin de iÅŸlevi kÄ±sa sürdü. Zaten Fatih Projesi’nin de yÄ±ldÄ±zÄ± çabuk söndü. Veya okullara mal hizmet alÄ±mlarÄ±... Bu yolla MEB’e ayrÄ±lan kaynak doÄŸrudan çeÅŸitli cemaatlere, yandaÅŸ firmalara, belli sermaye gruplarÄ±na aktarÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor. DolayÄ±sÄ±yla yüzde 90’nÄ±nÄ± merkezin kullandÄ±ÄŸÄ±, yerelin kaynak kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 10 olduÄŸu bir bütçeleme var karÅŸÄ±mÄ±zda. O nedenle kaynaklar okullarda eÄŸitimi canlandÄ±racak bilgisayar aÄŸlarÄ±, kütüphaneler, spor salonlarÄ±, sanat atölyeleri, müzik odalarÄ±, tiyatrolara gitmiyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda zaten eÄŸitim bütçesinin yüzde 85’i personel giderleri oluÅŸturuyor. TOKÄ° üzerinden bir nebze okul binalarÄ± yapÄ±labildi ama büyük kÄ±smÄ± personel harcamalarÄ±. Onu da (kadrolu öÄŸretmenlere dönük saldÄ±rÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak) sözleÅŸmeli ya da ücretli öÄŸretmenlik yoluyla daha da kÄ±smaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Durum böyleyken, aÄŸÄ±r bir ekonomik krize sürüklenen ülke ekonomisini kurtarma adÄ±na sunulan tasarruf tedbirlerinin ilk vurduÄŸu yerin MEB bütçesi olmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

Evet, yurt giderlerinden burslara, daha çok yoksul öÄŸrencilerin yararlandÄ±ÄŸÄ± alanlarda kesintiye gidilirken, özel okullara teÅŸvik ortadan kaldÄ±rÄ±lmadÄ±. ÖÄŸrenciler kendilerini geliÅŸtirirken birçok engelle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya: SÄ±nÄ±fsal engeller, cinsiyete dayalÄ± engeller, etnisite/ana dil meselesinden doÄŸan engeller, engelli olmasÄ± nedeniyle doÄŸan engeller, Suriyeli çocuk olmaktan doÄŸan engeller... O kadar çok engel var ki. O nedenle eÄŸitime bütçe meselesini ÅŸöyle ele almak lazÄ±m: Bütçe yerele, okula ve öÄŸrenciye ne kadar yansÄ±yor? Ä°nsani geliÅŸime ne ölçüde katkÄ± sunuyor? AynÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir anlayÄ±ÅŸla formatlanmÄ±ÅŸ, “dindar, itaatkâr kiÅŸiler yetiÅŸtiririm, bunun için kaynaÄŸÄ± da gerekirse yükseltirim” anlayÄ±ÅŸÄ± zaten çok problemli. Ne var ki bu anlayÄ±ÅŸla ilerlemek AKP’nin kendi tabanÄ±nda bile ciddi itirazlarÄ± yükseltecek nitelikte.

OKULLAR ARASINDA REKABET DAHA DA ARTTIRILDI

Karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n deÄŸdiÄŸi yerlerden biri de ÅŸu sÄ±ralar liselere yerleÅŸtirme sorunlarÄ± nedeniyle de gündemde olan imam hatip liseleri. Meslek liselerinin de sayÄ±sÄ± arttÄ±rÄ±lÄ±yor ancak iktidarÄ±n propagandayla, ayrÄ±lan kaynaklarla çubuÄŸu giderek daha fazla imam hatiplere doÄŸru büküyor olmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Kapitalizmin yarattÄ±ÄŸÄ± hiyerarÅŸiler, eÅŸitsizlikler, kutuplaÅŸtÄ±rma ve çitlemeler eÄŸitim sisteminde, okul düzeninde doÄŸrudan karÅŸÄ±lÄ±k buluyor. Sistem, giderek daha seçkinci, daha dikey ve daha hiyerarÅŸik bir eÄŸitime doÄŸru gidiyor. Tüm okullarÄ± birbirine denk hale getirmek hedefi tamamen unutulmuÅŸ görünüyor. Okullar arasÄ±nda hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar çok rekabet yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Ä°ller, okullar, müdürler, öÄŸretmenler ve tabi ki öÄŸrenciler amansÄ±z bir yarÄ±ÅŸÄ±n içine sürükleniyorlar. Özellikle merkezi sÄ±navlar yoluyla.

Nitelikli okul-niteliksiz okul ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nda olduÄŸu gibi.

Evet, liselerin yalnÄ±zca yüzde 10’una sÄ±navla öÄŸrenci alÄ±nÄ±yor, bu okullar nitelikli okullar olarak deÄŸerlendiriliyor, yani eÄŸitim küçük bir gruba nitelikli bir eÄŸitim veriyor ve diÄŸerlerine de “mahallendeki okula git” deniyor. Okullar arasÄ±ndaki imkanlar açÄ±sÄ±ndan keskin ayrÄ±ÅŸma mahalle mekteplerini de etkiledi. Bir mahalledeki okul fiziksel olanaklar ve öÄŸretmen niteliÄŸi açÄ±sÄ±ndan çok iyi bir durumda iken, bazÄ± mahalle okullarÄ± adeta “unutulmuÅŸ okul” olarak çok ÅŸanssÄ±z olabiliyor. Bu yönelim, eskiden de kÄ±smen vardÄ± ama 2000’lerden sonra daha da keskinleÅŸti. Okullar arasÄ±ndaki makas bugün çok açÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Ä°mam hatip ortaokullarÄ±na ve liselerine giden çocuklarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±, AKP’nin yoksul tabanÄ±ndan gelen çocuklar. ÖÄŸrencileri bu okullara çekmek için imam hatip liselerinde kullanÄ±lmak üzere muazzam kamu kaynaklarÄ± seferber ediliyor, ayrÄ±ca siyasal Ä°slamcÄ± dernek ve vakÄ±flardan akan ciddi bir kaynak bu okullara yönlendirilince inÅŸa edilmiÅŸ bir rÄ±za ortaya çÄ±kÄ±yor. Çünkü orta sÄ±nÄ±f aileler muhafazakâr bir yaÅŸam sürdürmüyorlarsa, -ki, gelir itibariyle dinden özerk bir yaÅŸam sürmeleri daha mümkün gözüküyor- çocuklarÄ±nÄ± imam hatip liselerine yollamÄ±yorlar. AKP elitlerinin küçük bir kÄ±smÄ± çocuklarÄ±nÄ± seçkinleÅŸtirilmiÅŸ imam hatip liselerine “dava” için gönderseler bile, kanÄ±mca büyük bir kÄ±smÄ± özel okullara, hatta yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitime yöneliyorlar. Çünkü imam hatip liselerindeki eÄŸitim, çocuklarÄ±n kendilerini bu dünyaya ait hissetmesini, bu dünya için bir ÅŸeyler talep etmesini saÄŸlamÄ±yor. Genel olarak “dindar ve itaatkar” bir kuÅŸak yetiÅŸtiriliyor bu okullarda.

Ancak muhafazakar aileler bunu bilerek imam hatip tercihinde bulunuyorlar. AKP tabanÄ±nda da arttÄ±ÄŸÄ± belirtilen çocuÄŸunu imam hatibe göndermeme eÄŸiliminin kaynaÄŸÄ±nda ne var?

Çünkü çocuklarÄ±nÄ± iyi pozisyonlara taÅŸÄ±yan, iyi para kazanan, politik olarak gücün olduÄŸu konumlara taÅŸÄ±yan okullarÄ±n o yüzde 10’luk dilimde olan okullar olduÄŸu gerçeÄŸi, her kesimde olduÄŸu gibi AKP tabanÄ±nda da görülüyor. ÇocuklarÄ±na daha iyi bir gelecek isteme kadar, insani açÄ±dan da çocuklarÄ±nÄ±n deÄŸer görmesi, nazik davranÄ±lmasÄ±, dÄ±ÅŸlanmamasÄ± da isteniyor. Ä°mam hatip okullarÄ± aÅŸÄ±rÄ± otoriter ve denetleyici bir eÄŸitimle bunu saÄŸlayamÄ±yor kanÄ±sÄ±ndayÄ±m. Hem üniversite giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki sonuçlar, hem TEOG yerleÅŸtirmelerindeki kontenjan boÅŸluÄŸunun en çok imam hatiplerde olmasÄ±, bunu doÄŸruluyor.

AynÄ± ÅŸekilde, adrese dayalÄ± sistem içindeki seçeneklerin aÄŸÄ±rlÄ±kla imam hatip olmasÄ±na raÄŸmen kontenjanlarÄ±n boÅŸ kalmasÄ±, imam hatipler konusundaki rÄ±zanÄ±n muhafazakar kesimde bile kolayca üretilmediÄŸini ortaya koyan bir baÅŸka gösterge.

Ä°MAM HATÄ°PLERDE ÖZNELEÅžME DENEYÄ°MLERÄ° SÜREBÄ°LÄ°R

Ä°mam hatipler baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lan bir diÄŸer konu da, bu okullara giden öÄŸrenciler arasÄ±nda deizm, ateizm gibi akÄ±mlara ilginin artmasÄ±. Din eÄŸitiminin, dini referanslarÄ±n bunca güçlendirilmesine raÄŸmen, dinin sorgulanÄ±yor olmasÄ±nÄ± ne saÄŸlÄ±yor?

Gençlerin kendi içsel gerilimleri, hayalleri, güçleri var. BunlarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±karacak faktörler bastÄ±rÄ±lsa dahi tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±yor. En azÄ±ndan sosyal medya üzerinden baÅŸka insanlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Anlam dünyalarÄ±nda Ä°slam’Ä±n yaÅŸanma tarzÄ±na iliÅŸkin yönelik yorumlar çeÅŸitleniyor, Siyasal Ä°slamcÄ± bir iktidarÄ±n yoksulluÄŸu ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece yönettiÄŸini, israfÄ±, çevrelerindeki yeni elitleri ve onlarÄ±n kÄ±sa bir zaman içinde zenginleÅŸmelerini görüyorlar. Ä°slam’Ä±n tarikatlara göre deÄŸiÅŸen yorumlarÄ±nÄ± bu gençler de sorguluyor. Gündelik hayat içinde kapitalizmin yarattÄ±ÄŸÄ± daralmalarÄ±, tahribatlarÄ±, bir gün önce sÄ±nÄ±fa giren öÄŸretmenlerinin bir gün sonra nasÄ±l suçlu haline geldiÄŸini görüyorlar. “EleÅŸtirel ve sorgulayÄ±cÄ±” bir gençliÄŸin imam hatip liseleri “habitus”u içinde yetiÅŸip yetiÅŸmeyeceÄŸi pek çok eÄŸitim bilimcinin ve öÄŸretmenin merak ettiÄŸi bir konu, bu eÄŸilimin ne kadar yaygÄ±n olduÄŸunu bilmiyoruz. Ä°mam hatip liselerinde bu tür özneleÅŸme deneyimleri sürebilir. DiÄŸer liselerde olduÄŸu gibi bu liseler için de araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmalÄ±, bu yönelimlerin nedenleri araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± diye düÅŸünüyorum. Ne var ki akademik özgürlüklerin yok edildiÄŸi bu koÅŸullarda bu tür araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± çok güç.

FotoÄŸraf: Evrensel

SÄ°YASAL Ä°KTÄ°DAR SINAVDAN VAZGEÇEMEZ

SÄ±navlarÄ± kaldÄ±rma vaadi sürdürülüyor. Nitekim Bakan Ziya Selçuk liseye giriÅŸ sistemine yine müdahale edileceÄŸinin sinyallerini verdi. TEOG’un kaldÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸka ve daha büyük bir kabusu ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸken, yeni dönemde veli ve öÄŸrencileri ne bekliyor? Mevcut sistemde sÄ±navÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± mümkün mü?

Sermaye birikim rejimi, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da birikim sürecinin bir parçasÄ± haline getirdi, her çocuÄŸa denk bir eÄŸitim olanaÄŸÄ± sunmak seçeneÄŸi varken okullar birbirinden ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Nitelikli okullar kÄ±tlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, bu okullara giriÅŸ için de merkezi sÄ±navlar icat edildi. EÄŸitimin tüm bileÅŸenlerini bu sÄ±nav tertibatÄ± yönetiyor. PISA gibi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan sÄ±navlarda Türkiye’deki merkezi sÄ±navlara eÅŸlik ediyor. Sistem kendisini farklÄ±lÄ±klar, eÅŸitsizlikler, hiyerarÅŸiler üzerinden kurduÄŸu için de eÄŸitimde de bunu yapÄ±yor.

O yüzden siyasal iktidar sÄ±navlardan vazgeçemez. “TEOG kaldÄ±rÄ±ldÄ±” dendi ama LGS geldi, bu sÄ±nav tertibatÄ± öÄŸrencileri etkilemiyor mu? Köklü bir paradigma deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadan sÄ±navlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak mümkün deÄŸildir.

NasÄ±l?

Merkezi sÄ±navlar, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kamusal bir hizmet, bir hak olarak gören ve bu nedenle tüm okullarÄ± ve hastaneleri birbirine denk hale getirmeyi hedefleyen bir demokratik halk iktidarÄ±nda ortadan kaldÄ±rabilir.

O nedenle okullarÄ± denk hale getirecek ciddi bir vaat, bu vaadi yerine getirecek somut iÅŸler, daha demokratik, daha yatay, daha eÅŸitlikçi bir toplum kurma düÅŸü ve çok katÄ±lÄ±mcÄ± bir anlayÄ±ÅŸla bu düÅŸün ortak düÅŸ haline getirilmesi gerekiyor.

Birbirimizi ötekileÅŸtirmeden buluÅŸmalÄ±, yan yana gelmeliyiz, yerel aÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± güçlendirmeli ve geliÅŸtirmeliyiz. Okullar bunun imkânlarÄ±nÄ± saÄŸlayan alanlar. EÄŸitim mücadelemizi, velilerle birlikte düÅŸünmek zorundayÄ±z. Yeni bir dirençle, yeni bir özgüvenle, yeni bir onur duygusuyla çözümler üretmek için biz yurttaÅŸlara çok iÅŸ düÅŸüyor.

TÜRKÄ°YE KEPENKLERÄ°NÄ° KAPATMIÅž BÄ°R ÜLKE OLSAYDI DÖNÜÅžÜM DAHA KOLAY SAÄžLANIRDI

16 yÄ±lda eÄŸitimi temelden dönüÅŸtüren onca uygulamaya karÅŸÄ±n ErdoÄŸan’Ä±n “istediÄŸimiz dönüÅŸümü baÅŸaramadÄ±k” ÅŸikayetlenmesi sürüyor. Yeni rejimde eÄŸitim politikalarÄ±nda ne deÄŸiÅŸecek? “CihadÄ± bilmeyen öÄŸrenciye matematik öÄŸretmenin faydasÄ± yoktur” diyen zihniyetler daha mÄ± belirleyici olacak eÄŸitimin yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nda?

Türkiye kepenklerini kapamÄ±ÅŸ bir ülke olsaydÄ±, içerdeki çölleÅŸme ve çoraklaÅŸma, zorla, içerideki direncin kÄ±rÄ±lmasÄ±yla AKP’nin kültürel hegemonyasÄ± inÅŸa edilebilir ve bir süre sürdürülebilirdi. Ancak ÅŸunu biliyoruz, halkÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan çoÄŸunu karÅŸÄ±sÄ±na almÄ±ÅŸ ve onun kültürünü yok sayan bir iktidar imkânsÄ±zdÄ±r. AyrÄ±ca hiçbir ülke dÄ±ÅŸarÄ±yla iliÅŸkilenmeksizin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüremez. Ä°ktisadi duruma iliÅŸkin göstergeler, eÄŸitim göstergeleri, ÅŸiddete iliÅŸkin göstergeler, uluslararasÄ± merkezi sÄ±navlardan alÄ±na puanlar, dünyada ilk 500 üniversite sÄ±ralamalarÄ±, kültürel alanda gerilemesini açÄ±k bir biçimde görüyoruz. Özgün ve yeni bir kültür, farklÄ± ve çoÄŸul habituslerle etkileÅŸerek ortaya çÄ±kar. Ä°nsan insana esin olur.

EÄŸitim alanÄ±nda ilk hareket ettirici güç iktidar olsa da eÄŸitimin bileÅŸenleri, yani öÄŸrenciler, öÄŸretmenler ve ebeveynlerin “kendi kültürlerini geliÅŸtirme ve yeni kültürler yaratma konusunda imkânlarÄ± vardÄ±r. OkullarÄ± yeniden “konuÅŸma” alanlarÄ± haline getirmek gereklidir. Yerli ve milli, aynÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir kültürün karÅŸÄ±sÄ±nda zengin, çeÅŸitli ve çoÄŸul kültürler yaratmak mümkündür. ÇoÄŸulculuk savunulmalÄ±dÄ±r.

GÜZEL OKUL BÄ°NALARI BAÅžARIYI GÜVENCE ALTINA ALMIYOR

Adrese dayalÄ± kayÄ±t sistemine geçiÅŸin aileleri imam hatiplerle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakmasÄ±, nitelikli-niteliksiz okul ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± ve zaten devlet okullarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ±n da velilerin sÄ±rtÄ±na bindirilmesi, özel okul tercihini arttÄ±rdÄ±. EÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirme ayaÄŸÄ±nda 2018’de nereye gelindi?

AynÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± pratikleri, sÄ±nÄ±fsal olarak ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ±, eÄŸitimin dinselleÅŸtirilmesi, otoriterleÅŸmesi ve ataerkil kurumsallaÅŸmanÄ±n eÄŸitimde kendini daha çok hissettirmesi, emeÄŸin orta katmanlarÄ±ndan ebeveynlerin özel okullara kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. Ne var ki özel okullarÄ±n çok düÅŸük bir oranÄ± “nitelikli okul” denilen liselerin düzeyini tutturabiliyor. Tüm okullarÄ± nitelikli okul haline getirmek gerekiyor. Özel okullarda daha güzel okul binalarÄ±, daha donanÄ±mlÄ± derslikler olsa bile, bu olanaklar yüksek baÅŸarÄ±yÄ± güvence altÄ±na almÄ±yor. Özel okullaÅŸma oranÄ± 2017 verilerine göre, en çok okul öncesi eÄŸitim (yüzde 15) ve liselerde yüksek (yüzde 11). Ä°lkokul ve ortaokullarda yüzde 4.5 ile 5.5 oranÄ±nda. Ebeveynlerin borçlanarak ve kendi hayatlarÄ±nÄ± erteleyerek özel okullara yönlenmemesi ve kamusal/toplumsal eÄŸitimi savunmasÄ± gerekir diye düÅŸünüyorum. Çünkü eÄŸitim bir haktÄ±r ve eÄŸitim toplumsal/kamusal bir hizmet olarak vergilerle finanse edilmelidir.

ZÄ°YA SELÇUK, SORUNU YARATANLARIN TEMSÄ°LCÄ°SÄ° OLARAK GELDÄ°

MEB BakanÄ± Ziya Selçuk, kimi açÄ±klamalarÄ± nedeniyle muhalefet cephesinde yarattÄ±ÄŸÄ± beklentiye, AKP ideolojisi içinden gelmiyormuÅŸ açÄ±lan krediye yorumunuz ne? Bakan, beklentileri karÅŸÄ±layabilir mi?

Öyle bir kötücül dönemden geçiyoruz ki, Ziya Selçuk’un akademik olarak yÄ±llardÄ±r savunulan ve kimi insani öÄŸelere vurgu yapan konuÅŸmalarÄ± insanlarÄ± mutlu edebiliyor. Ama olayÄ±n ÅŸöyle bir tarafÄ± var Ziya Selçuk’un eÄŸitim sisteminde köklü deÄŸiÅŸiklikler yapmasÄ± çok zordur. Bunu ister mi? Kabineye akademisyenliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra, özel sektör temsilcisi olarak geldi, kamuoyuna “öÄŸretmenler kadrolu olmalÄ±dÄ±r” gibi sözler sarf edebilir ama yapÄ±lan iÅŸler söylediÄŸinin tam tersi. DolayÄ±sÄ±yla büyük resmi görmek durumundayÄ±z. Selçuk, sorunlarÄ± yaratanlarÄ±n bir temsilcisi olarak geldi, bu baÄŸlamda sorunu çözecek kiÅŸi olamayacak. Bu bakÄ±mdan eÄŸitim alanÄ±nda köklü deÄŸiÅŸiklikler yapacak kesimin toplumsal güçler ve buradan gelen yükselen taleplerle söz konusu olabileceÄŸini düÅŸünüyorum.

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