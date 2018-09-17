Ä°hraÃ§ edilecek deÄŸil, Ã¶dÃ¼llendirilecek Ã¶ÄŸretmenleriz!

KHK ile ihraÃ§ edilen EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri Ä°smet Akyol, Ewvrensel aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§ukâ€™a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±.

Ä°smet AKYOL *

Hukuksuzca iÅŸimizden edilmemizin ve öÄŸrencilerimizden koparÄ±lmamÄ±zÄ±n 587. gününde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a açÄ±k mektubumdur:

SayÄ±n Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Milli EÄŸitim BakanÄ±

Öncelikle Milli EÄŸitim BakanÄ± olmanÄ±z nedeniyle sizi kutluyorum. 587 gün önce hukuksuzca ihraç edilmiÅŸ bir öÄŸretmen olarak eÄŸitimin ve eÄŸitim emekçilerinin sorunlarÄ±na kalÄ±cÄ± çözümlerin bulunmasÄ±, eÄŸitimin niteliÄŸinin yükseltilmesi temennisiyle 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda size, öÄŸretmen arkadaÅŸlara ve öÄŸrencilere baÅŸarÄ±lar diliyorum. Bugün okullar açÄ±lacak ancak ben ve benim gibi binlerce öÄŸretmen ne yazÄ±k ki okulda öÄŸrencilerinin yanÄ±nda olamayacak. MaÄŸduriyetleri gidermek amacÄ±yla kurulan OHAL Ä°ÅŸlemleri ve Ä°nceleme Komisyonunun çalÄ±ÅŸma hÄ±zÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da göreve baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z tarih epeyce uzayacaÄŸa benzemektedir. EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri iken OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan 7 Åžubat 2017 tarih ve 686 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile EÄŸitim Sen Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan ile birlikte ihraç edildim. 7 Åžubat 2017 tarihine kadar ise Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi Sipahiler Ortaokulunda Türkçe öÄŸretmeni olarak görev yapÄ±yordum. Gökhan Taner Günsan ise Çaycuma NebioÄŸlu Ortaokulunda Sosyal Bilgiler öÄŸretmeni olarak görev yapÄ±yordu. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz birçok konuÅŸmada öÄŸretmenlik mesleÄŸinin önemine ve niteliÄŸine vurgu yaptÄ±nÄ±z. Çaycuma ve Zonguldak kamuoyu bizi baÅŸarÄ±lÄ± öÄŸretmenliÄŸimizin yanÄ± sÄ±ra, EÄŸitim Sen yöneticileri olarak, herkesçe bilinen sendikal faaliyetlerimizle tanÄ±maktadÄ±r.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAÅžAMA KATKI SUNDUM

ÖÄŸretmenliÄŸimin yanÄ± sÄ±ra Çaycuma’nÄ±n kültürel deÄŸerlerini, yazarlarÄ±nÄ±, ÅŸairlerini araÅŸtÄ±rma baÅŸta olmak üzere, Çaycuma’nÄ±n eÄŸitim, sosyal ve kültürel yaÅŸamÄ±na katkÄ± sundum, sunmaya da devam ediyorum. EÄŸitim Sen yöneticisi olarak binlerce çocuÄŸun defalarca özellikle de köy çocuklarÄ±nÄ±n ücretsiz tiyatrolarla, satranç turnuvalarÄ±yla buluÅŸturulmasÄ±nda etkin görev aldÄ±m. Her yaÅŸ grubundan öÄŸrencileri edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n önde gelen yazarlarÄ±yla buluÅŸturup imza günleri düzenleme, Çaycuma’da her kesimin ÅŸenliÄŸine dönüÅŸen uçurtma ÅŸenliÄŸi gibi etkinliklerde etkin olarak görev aldÄ±m.On bine yakÄ±n kitap, iki yüz bine yakÄ±n TÜBÄ°TAK’a ait Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve MeraklÄ± Minik dergilerinin okullara ücretsiz olarak ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± sundum.

YaÅŸamÄ±m boyunca ölmeye, öldürmeye, ÅŸiddete, teröre karÅŸÄ± oldum ve yaÅŸamÄ±mda tek bir canlÄ±ya dahi zarar vermedim. ÖÄŸretmenlik yaÅŸamÄ±m boyunca da öÄŸrencilerime hiçbir canlÄ±yÄ± öldürmemek gerektiÄŸini; barÄ±ÅŸÄ±, kardeÅŸliÄŸi, sevgiyi anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. SilahÄ±n nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise bilmem. Zonguldak Çaycuma NebioÄŸlu Ä°lköÄŸretim Okulunda görev yaparken öÄŸrencilerimin pazardan almÄ±ÅŸ olduklarÄ± oyuncak tabancalarÄ± kÄ±rÄ±p, paralarÄ±nÄ± cebimden karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±m bir keresinde.

GÜLEN CEMAATÄ°NE KARÅžI HEP DÄ°K DURDUK

Meslek hayatÄ±mÄ±z boyunca bir taraftan öÄŸrencilerimizin baÅŸarÄ±sÄ± için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸtÄ±k diÄŸer taraftan da Fethullah Gülen Cemaati baÅŸta olmak üzere okullar üzerinden etkinlik yapmak isteyen tüm cemaat ve tarikatlara karÅŸÄ± öÄŸrencilerimizi koruduk, aileleri uyardÄ±k. GeçmiÅŸ yÄ±llarda idari makamlar tarafÄ±ndan verilen izinlerle Fethullah Gülen’e baÄŸlÄ± dernek vb. oluÅŸumlar ile diÄŸer cemaat ve tarikatlar Çaycuma’da okullar üzerinden Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± ve baÅŸkaca etkinlikler yaptÄ±ÄŸÄ±nda tek itiraz eden biz EÄŸitim Sen’li öÄŸretmenler ve yöneticilerdik.

Okul öncesi eÄŸitimin önemi bilen öÄŸretmenler olarak Çaycuma’nÄ±n birçok köyünde ana sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n kapanmasÄ±na neden olan ve Çaycuma’daki sayÄ±larÄ± Zonguldak ve ilçelerinin üç dört katÄ± olan 4-6 yaÅŸ sÄ±byan mekteplerine karÅŸÄ± sendikamÄ±zÄ±n temel eylem ve etkinliklerinden birisi olan “okul öncesi eÄŸitimin zorunlu olmasÄ±”na yönelik olarak ciddi bir çalÄ±ÅŸma yürüterek konuyu TBMM ve Türkiye gündemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olmamÄ±z, dönemin Çaycuma Milli EÄŸitim Müdürünün okullarda yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± yasaklamasÄ±, okul müdürlerini resmi yazÄ±yla zorunlu olarak camiye hatim indirmeye çaÄŸÄ±rmasÄ± gibi laik ve bilimsel eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± birçok uygulamaya EÄŸitim Sen kimliÄŸi ile demokratik tepkimizi göstermiÅŸ olmamÄ±z ile hedef haline geldiÄŸimiz herkesçe bilinmektedir. Ä°hraç edilmemizin hemen ardÄ±ndan baÅŸta Çaycuma olmak üzere Zonguldak ve Türkiye genelinde büyük bir tepki oluÅŸmuÅŸtur. UÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haksÄ±zlÄ±k yerel ve ulusal basÄ±ndaki çok deÄŸerli yazarlar tarafÄ±ndan gündeme getirilmiÅŸtir. Toplumun her kesiminden, öÄŸrenci velilerimizden, öÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan, maarif müfettiÅŸlerinden, milli eÄŸitim yöneticilerinden, milletvekillerinden, belediye baÅŸkanlarÄ±ndan, gazetecilerden, yazar ve ÅŸairlerden bizlerin öÄŸretmenliÄŸi ve sendikal çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za yönelik görüÅŸ ve deÄŸerlendirmeleri basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda sürekli yer almÄ±ÅŸ ve “Ä°hraç edilecek deÄŸil; ödüllendirilecek öÄŸretmenler!” olduÄŸumuz vurgulanarak göreve baÅŸlatÄ±lmamÄ±z talep edilmiÅŸtir. Göreve iade edilme talepli binlerce imza toplanmÄ±ÅŸ, birçok eylem ve etkinlikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

TAKÄ°PSÄ°ZLÄ°K KARARI DÄ°KKATE ALINMADI

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum “Darbe GiriÅŸimine KarÅŸÄ± Mücadele Hukuk Ä°çerisinde Yürütülmelidir!” baÅŸlÄ±klÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Çaycuma Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün yazÄ±sÄ± üzerine Çaycuma KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 27 Temmuz 2016 tarihinde Çaycuma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan ihbar üzerine hakkÄ±mda soruÅŸturma yürütülmüÅŸtür. Çaycuma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Çaycuma Emniyet MüdürlüÄŸü ve Zonguldak Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli birimlere yazÄ±lar yazÄ±larak hakkÄ±mda çok yönlü araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÖrneÄŸin Zonguldak Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünden “FETÖ/PDY terör örgütü ya da herhangi bir illegal yapÄ± içerisinde bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±” istenmiÅŸtir. Çaycuma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca dokuz ay boyunca yürütülen ayrÄ±ntÄ±lÄ± soruÅŸturma sonucunda hakkÄ±mda, “Söz konusu terör örgütü üyesi olduÄŸu yönünde iddia düzeyinde dahi makul ÅŸüphe oluÅŸturabilecek delil elde edilememiÅŸtir.” denilerek hazÄ±rlanan FEZLEKE, Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderilmiÅŸtir. Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 12 Haziran 2017 tarihinde “FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakÄ±mÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±” belirtilerek “Kamu adÄ±na kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair” karar vermiÅŸtir. AynÄ± tarihte benimle birlikte ihraç edilen EÄŸitim Sen Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan hakkÄ±nda ihraç edildiÄŸi günden bugüne kadar herhangi adli ve idari bir soruÅŸturma açÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± ile önce OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna baÅŸvuru yaptÄ±m. Komisyon bugüne kadar bir karar vermedi.

Ä°HRAÇLARIN HUKUKLA BÄ°R Ä°LGÄ°SÄ° YOK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na dilekçe yazarak göreve KHK ile göreve iademi talep ettim. CHP BalÄ±kesir Milletvekili Mehmet Tüm, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’a, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal DemirtaÅŸ ise Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz’a soru önergesi vererek savcÄ±lÄ±k kararÄ±na raÄŸmen neden göreve iade edilmediÄŸimizi sordu. EÄŸitim Sen Genel Merkezi tarafÄ±ndan da Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na dilekçe verilerek, KHK ile göreve iade edilmem istendi. Herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari soruÅŸturma yürütülmeden,hukuken somut delillere ve yargÄ± kararlarÄ±na dayanmadan,savunma hakkÄ± bile tanÄ±nmadan kamu görevinden çÄ±karmanÄ±n hukukla, adaletle açÄ±klanacak hiçbir yanÄ± yoktur ve baÅŸta Anayasa ve yasalar olmak üzere hukuka, Türkiye’nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸmelere aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bugüne kadar haklarÄ±nda soruÅŸturma yürütülen ve savcÄ±lÄ±klar tarafÄ±ndan takipsizlik kararÄ± verilen, aralarÄ±nda EÄŸitim Sen üyelerinde bulunduÄŸu, binlerce eÄŸitim emekçisinin görevlerine geri dönmeleri önünde herhangi bir yasal engel olmamasÄ±na raÄŸmen, hukuksuz bir ÅŸekilde görevlerine baÅŸlatÄ±lmamaktadÄ±r.HaklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarÄ±yla birlikte derhal görevlerine iade edilmesi için çalÄ±ÅŸma yürütmenizi talep ediyorum. SaygÄ±larÄ±mla.

*KHK ile ihraç edilen EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 10:07

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