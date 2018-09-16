BeÅŸiktaÅŸ'ta 4'Ã¼ncÃ¼ Fikret Orman dÃ¶nemi

BeÅŸiktaÅŸâ€™a yeniden baÅŸkan seÃ§ilen Fikret Orman: Ã–nÃ¼mÃ¼zde zor bir sÃ¼reÃ§ var. KÄ±sa ve uzun vadeli iÅŸ planÄ±mÄ±z var.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü OlaÄŸanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayma iÅŸlemi tamamlandÄ± ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlÄ± kulübün baÅŸkanÄ± seçildi.

BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleÅŸtirilen seçimde 1971 kiÅŸi oy kullandÄ±. Seçime tek aday olarak giren mevcut baÅŸkan Fikret Orman, 1971 oyun 1911'ini aldÄ±. 42 oy, 'boÅŸ oy' olarak kullanÄ±rken, 18 oy ise geçersiz sayÄ±ldÄ±.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Fikret Orman, seçime katÄ±lan üyelere ve divan kuruluna teÅŸekkür ederek, “Bugün bu sÄ±cak günde burada bulunan ve kongrelerimizi yöneten deÄŸerli divan baÅŸkanÄ± ve yönetimine, tüzüÄŸümüz gereÄŸi bunlarÄ± organize eden divan kuruluna da teÅŸekkür ediyorum. 2000'e yakÄ±n kongre üyemiz geldi. BirçoÄŸuyla da karÅŸÄ±laÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum. Türkiye'nin birçok yerinden gelen oldu. Seçime tek aday olarak girsek de buraya gelip oylarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için, kulüplerine sahip çÄ±ktÄ±klarÄ± için ÅŸahsÄ±m ve yönetim kurulum adÄ±na teÅŸekkür ediyorum” diye konuÅŸtu.

‘ÖNÜMÜZDE ZOR BÄ°R SÜREÇ VAR’

Önlerinde zor bir süreç olduÄŸunu ifade eden Orman, “Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreci geçebilmek için bu seçimi yapma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±k. bugüne kadar yönetimimizle beraber bugün görev süresi biten arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bana ve camiamÄ±za hizmet ettiÄŸi için teÅŸekkür ediyorum. Bize BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n problemleri ve baÅŸarÄ±larÄ±yla uÄŸraÅŸmak kalÄ±yor. Yeni kurduÄŸumuz yönetim kurulunda bununla uÄŸraÅŸacak kuvvet var. Herkesi kucaklayacaÄŸÄ±z. Bu yönetim kurulu BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yönetim kuruludur. Camialar içinde dargÄ±nlÄ±klar, atÄ±ÅŸmalar olur ama biz camiamÄ±zÄ± yönetmekle sorumluyuz. BunlarÄ± dönem dönem duymayacaÄŸÄ±z, kÄ±zmayacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

‘KISA VE UZUN VADELÄ° Ä°Åž PLANIMIZ VAR’

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± iyi yerlere getirmek için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyleyen Fikret Orman, “Bizim burada bulunma sebebimiz BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ± mutlu etmek. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hakkÄ±nÄ± koruyup, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± iyi yerlere getirmek. KÄ±sa ve uzun vadeli iÅŸ planÄ±mÄ±z var. Ona riayet edeceÄŸiz. KÄ±sa sürede görev tanzimi yapÄ±p iÅŸimize bakacaÄŸÄ±z. Bu seçim hayÄ±rlara vesile olsun gücümüze güç katsÄ±n. Hep beraber bizi mutlu etmeyi nasip etsin” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

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