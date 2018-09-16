â€˜EnkazÄ±n faturasÄ± emekÃ§ilere yÄ±kÄ±lmak isteniyorâ€™

Ä°skenderunâ€™da EÄŸitim Sen tarafÄ±ndan kriz paneli dÃ¼zenlendi, krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konuÅŸuldu.

EÄŸitim Sen Ä°skenderun Åžubesi, ekonomideki gidiÅŸata iliÅŸkin ‘Ekonomik Kriz ve Emekçilere Etkisi’ baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenledi. EÄŸitim Sen EÄŸitim UzmanÄ± ve Evrensel YazarÄ± Dr. Erkan AydoÄŸanoÄŸlu ve Evrensel Ekonomi Editörü Bülent FalakoÄŸlu’nun konuÅŸmacÄ± olduÄŸu panele katÄ±lÄ±m yoÄŸun oldu. EÄŸitim Sen üyesi Ayten Eröksüz’ün moderatörlüÄŸünde yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren etkinlikte yapÄ±lan sunumlarda Türkiye’nin içinden geçtiÄŸi koÅŸullar, TL’deki deÄŸer kaybÄ± ve hükümetin önlem ve söylemlerine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürdürüldü.

24 OCAK KARARLARI VE IMF PROGRAMLARI SORUNLARIN KAYNAÄžI

Panelde ilk sözü alan Erkan AydoÄŸanoÄŸlu görsel sunumla birlikte izleyicilere hitap etti. 24 Ocak 1980 kararlarÄ±nÄ± en iyi uygulayan hükümetin AKP ve ErdoÄŸan olduÄŸunu; bugünkü sorunlarÄ±n ana kaynaÄŸÄ±nÄ±n bu olduÄŸunu söyleyen AydoÄŸanoÄŸlu, “Ä°thalat, borçlanma ve sÄ±cak paraya dayalÄ± ekonomi modeli. Türkiye, önceden kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken ÅŸimdi birçok tarÄ±m ürünü ithal ediliyor” dedi. Kemal DerviÅŸ ve IMF programlarÄ±nÄ±n da 2008 yÄ±lÄ±na kadar uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AydoÄŸanoÄŸlu, “Yerli ve milli üretim alanlarÄ± özelleÅŸtirildi ve IMF’ye peÅŸkeÅŸ çekildi. 2002 yÄ±lÄ±nda 4 dolar milyarderi 2018’de 40 dolar milyarderi var. Bu iyi bir ÅŸey gibi anlatÄ±lÄ±yor ama halkÄ±n daha çok yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir. BunlarÄ±n yanÄ±nda 16 yÄ±lda özel sektör borcu katlanarak arttÄ±. GSMH’ya oranÄ± yüzde 62 olan bir özel sektör borcu var” dedi.

VATANDAÅžA FATURA PATRONA KIYAK

Son aylarda hükümetin holdinglerin, patronlarÄ±n borcunun silindiÄŸini, vatandaÅŸÄ±n ise kredi borcunun faizini dahi silmeyi gündem etmediÄŸini dile getiren AydoÄŸanoÄŸlu alÄ±nmasÄ± gereken önlemlere iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Asgari ücretten vergi alÄ±nmamalÄ±, patronlar için servet vergisi getirilmeli ve krizin sorumlusu kim ise onlar bu bedeli ödemeli. AynÄ± gemideyiz söylemi doÄŸru. Ama vergiyi ödeyenler, iÅŸçiler gemide küreÄŸi çekerken patronlar kamaralarda, lüks dairelerde hayat sürüyor” dedi.

BUGÜN BÄ°R ENKAZ Ä°LE KARÅžI KARÅžIYAYIZ

Erkan AydoÄŸanoÄŸlu’nun ardÄ±ndan söz alan Bülent FalakaoÄŸlu hükümet ve patron temsilcilerinin açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin “Ülkeler batmaz. Ekonomik dalga gelir, enkaz bÄ±rakÄ±r. AsÄ±l sorun bunun kime fatura edileceÄŸidir” dedi. “TOBB BaÅŸkanÄ±, ‘Reel sektörün borcu 81 milyondur’ diyorsa, Merkez BankasÄ± yüzde 6 faiz artÄ±rÄ±yorsa ortada büyük bir enkaz var demektir” diyen FalakaoÄŸlu, bugün enkazÄ±n faturasÄ±nÄ±n halka çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TL KADAR DOLAR DA YERLÄ° BÄ°R PARA OLDU

Bugün ekonomide olan bitenlerden sadece Türkiye’nin deÄŸil bir çok baÄŸÄ±mlÄ± ülkenin de etkilendiÄŸini belirten FalakaoÄŸlu, “Türkiye en çok etkilenen 2-3 ülkeden biri. Son 10 yÄ±lda borcu en çok olan ülkeler bugün enkazla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. 2008’de ABD’de kriz olunca bolca para basÄ±ldÄ±. Dünyaya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Türkiye ise burada plansÄ±z davrandÄ±. Bu ise ÅŸunu yarattÄ±: Türkiye 100 liralÄ±k deÄŸer yaratÄ±yorsa bunu 149 lira harcayarak yaptÄ±. Türkiye’nin 100 lira geliri varsa 52 lira dÄ±ÅŸ borcu var. Bunlara raÄŸmen Merkez bankasÄ±nÄ±n elinde 18 milyar dolar para var. 230 milyar dolar ise borç var” dedi. Türkiye’de son yÄ±llarda TL ne kadar yerli para ise dolarÄ±n da o kadar yerli para olduÄŸunu vurgulayan FalakaoÄŸlu “Resmi rakamlara göre döviz mevzuatÄ± daha çok ülkede. HavaalanÄ±, tünel, hastaneler devletin bütün ihaleleri dolarla yapÄ±lÄ±yor. Milliyetçi bir parti olan MHP’nin bile hazineden aldÄ±ÄŸÄ± para dolarla” dedi.

EMEKÇÄ°LERÄ° DE BÄ°R ÅžEKÄ°LDE MEMNUN EDEBÄ°LMÄ°ÅžLERDÄ°

Kapitalizmin her zaman krizler yaratacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen FalakaoÄŸlu AKP hükümetinin bu süreçte kendine özgü baÅŸka çeliÅŸkilerinin de ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. AKP’nin hükümet olduÄŸu 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana sermayedarlarÄ± memnun ettiÄŸini ve onlarÄ±n sürekli kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ülke bir büyürken TÜSÄ°AD’Ä±n üç büyüdüÄŸünü dile getiren FalakaoÄŸlu, “AynÄ± zamanda emekçileri de bir biçimde memnun etmeyi baÅŸardÄ±. Yoksulluk yardÄ±mÄ± alan 25 milyon yurttaÅŸ var, yoksula hastaneye eriÅŸimi daha rahat kÄ±ldÄ±, tüketici kredilerinin önünü açtÄ± ve bunlarla yoksul halk memnun edildi. Ancak bunlarÄ±n yanÄ±nda ucuz ve uzun süre çalÄ±ÅŸma olaÄŸan hale geldi ve sendikalaÅŸma, örgütlenme alanÄ± daraltÄ±ldÄ±, azaltÄ±ldÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

2013 yÄ±lÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkeye sÄ±cak para giriÅŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hükümetin önlemler almak yerine eski politikalarÄ±na devam ettiÄŸini belirten FalakaoÄŸlu, “Bugün yaÅŸananlar bu sorunun devamÄ±dÄ±r ve 2019 yÄ±lÄ±nda AB’nin parayÄ± piyasadan çekmesiyle kriz daha da açÄ±ÄŸa çÄ±kacak. Ülkemizde ise özel sektör için garantili yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±rÄ±ldÄ± ve bu ücretlerin hepsi kasadan ödendi” dedi.

GERÇEÄžÄ° GÄ°ZLEMEK Ä°STEYECEKLER

Suriye savaÅŸÄ±, AB iliÅŸkileri, ticaret savaÅŸlarÄ± gibi geliÅŸmelerin ekonomideki gidiÅŸatÄ± derinleÅŸtireceÄŸini söyleyen FalakaoÄŸlu, bunlarÄ±n halka yansÄ±malarÄ±na da deÄŸindi.

Sermaye sÄ±nÄ±fÄ± arasÄ±nda bir bölünmenin oluÅŸmamasÄ± için faturanÄ±n halka yÄ±kÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran FalakaoÄŸlu, “GerçeÄŸi gizlemek için ‘dÄ±ÅŸ güçler’, ‘bayraÄŸa saldÄ±rÄ±’, ‘ezana saldÄ±rÄ±’ yerlilik-millilik ajitasyonuna daha fazla sarÄ±lacaklar. Siyasetimizi faturayÄ± yÄ±kmak isteyenlerle faturayÄ± ödemesi istenenler arasÄ±na koymak gerekir” dedi.

Emek Partisi, CHP, HDP Ä°lçe Örgütleri, Ä°sdemir Emekliler DerneÄŸi, Cemevi ve TMMOB’un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlik katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n soru ve görüÅŸleri ile devam etti. Söz alan katÄ±lÄ±mcÄ±lar özelleÅŸtirmelere iliÅŸkin, ekonomik ve demokratik mücadelenin ortaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na ve muhalefetin görevlerine iliÅŸkin sorular sordu. (Ä°skenderun/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 19:03

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