Eski bakanÄ±n ÅŸikayetine RTÃœKâ€™ten ceza Ã§Ä±kmadÄ±

RTÃœK, Orduâ€™da yayÄ±n yapan ve programÄ±nda eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ä°dris Naim Åžahinâ€™in FETÃ– ile iliÅŸkisi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haber yapan kanala ceza vermedi.

Birkan BULUT

Ankara

Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ä°dris Naim Åžahin, kendisi hakkÄ±nda yapÄ±lan haberde FETÖ ile iliÅŸkili olma suçlamasÄ± nedeniyle TV52’yi RTÜK’e ÅŸikayet etti. Ancak RTÜK’ün AKP’li üyelerinin oylarÄ±yla “düzeltme ve cevap hakkÄ±”nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, kanala ceza verilmedi.

Ordu’da yayÄ±n yapan TV52 kanalÄ±, 11 MayÄ±s 2017 tarihli “AkÅŸam Bülteni” programÄ±nda eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ä°dris Naim Åžahin’in FETÖ ile iliÅŸkisi olduÄŸu yönünde haber yaptÄ±. Haberde 30 Mart yerel seçimlerinde eski Bakan Åžahin’in Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Åžahin ve onun desteklediÄŸi iddia edilen, dönemin Ordu Ä°l Özel Ä°dare Genel Sekreteri Selami AydÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Ömer Faruk Günay tarafÄ±ndan, Ordu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na aday gösterilen Enver YÄ±lmaz hakkÄ±nda komplo ve entrika faaliyetlerine giriÅŸildiÄŸi öne sürüldü. DevamÄ±nda Enver YÄ±lmaz’a muhalif ekip ile FETÖ’nün aynÄ± çizgide buluÅŸtuÄŸu iddia edilen haberin ardÄ±ndan eski Bakan Åžahin’in avukatÄ± Mehmet Akif AkbaÅŸ, RTÜK’e ÅŸikayette bulunarak müvekkiline hakaret edildiÄŸini, iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onun toplum önünde küçük düÅŸürüldüÄŸünü belirtti.

Eski Bakan Åžahin’in avukatÄ± RTÜK’e yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, müvekkilinin 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devlet kadrolarÄ±nda görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devlete ihanet içinde olan topluluklara karÅŸÄ± durduÄŸunu savunarak, “Nitekim televizyon yayÄ±nÄ± ile halk nezdinde müvekkilin aksi yönde en ufak bir somut delil veya tanÄ±k ifadesi olmaksÄ±zÄ±n bu ÅŸekilde küçük düÅŸürülmesi hukuka ve gerçeÄŸe açÄ±kça aykÄ±rÄ±dÄ±r. BasÄ±n özgürlüÄŸü ve haber yapma özgürlüÄŸü sÄ±nÄ±rlarÄ± tümüyle aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, salt müvekkil ve yanÄ± sÄ±ra bazÄ± isimler sÄ±ralanarak bir örgüt imajÄ± çizilmiÅŸtir” dedi.

KanalÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen avukatÄ±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren RTÜK, eski Bakan Åžahin’in “düzeltme ve cevap hakkÄ±”nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, kanala ceza vermedi. RTÜK baÅŸvuruya iliÅŸkin oylamasÄ±nda AKP’li üyeler kanala ceza verilmemesi yönünde oy kullanÄ±rken, CHP’li üyeler kanala ceza verilmesi gerektiÄŸi yönünde oy kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 18:52

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